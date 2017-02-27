Дніпро
Актуальний курс от 1000 у.е. 25.01.2026
🇺🇸 USD 43.30 / 43.50
🇪🇺 EUR 51.05 / 51.35
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:46
Дніпро
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
рішення немає, але є розуміння проблеми. що США перейшли на короткострокові позики - не знав
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:11
При роздумах який буде курс та як діє НБУ, Ви багато уваги приділяєте долару і не звертаєте увагу на Євро. Так, де факто НБУ рахує євро через долар, але вже кілька місяців ми спостерігаємо як НБУ "бореться" за євро через керування курсом долара.
Для пересічного потрібно шукати розуміння в якісь пропорції в корзині долар/євро і порівнювати гривню до цієї корзини. Так буде наочніше.
Звичайно що таке порівняння відносне і матиме суттєву похибку, але "температуру по палаті відображатиме.
Для прикладу Долару віддати в корзині 60%, а євро 40%. Якщо у вас доходи чи витрати в євро, то можна навпаки.
Приклад: За минулий рік долар практично не змінився у вартості, а євро виросло на 6 грн. (дуже приблизно). Виходить гривня за рік девальвувала до пари 0*0,6+6*0,4= 2,4 грн.
Виходить, якщо дивитись на долар - то девальвації не було. А якщо на пару - то девальвація приблизно 5,5%, що все одно суттєво менше ніж дохідність ОВДП.
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:12
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:35
Цього тижня валютний ринок України може бути особливо нервовим: одночасно впливають рішення ФРС США (27–28 січня) та засідання НБУ (29 січня). У цьому відео — прогноз курсу долара і євро на 26–30 січня 2026, ключові ризики та коридори по міжбанку й готівці.
Головні коридори з прогнозу на 26–30 січня 2026:
EUR/USD: 1,167 – 1,188
USD/UAH (міжбанк): 42,95 – 43,50 грн
EUR безготівковий (торги): 50,12 – 50,95 грн/євро
Готівковий долар:
банки 42,70 – 43,70 грн | обмінники 42,75 – 43,65 грн
Готівковий євро:
банки 50,00 – 51,20 грн | обмінники 50,30 – 51,15 грн
Також у випуску: як на курс впливають інтервенції НБУ, попит імпортерів енергоносіїв, фактор кінця місяця та волатильність пари євро/долар на світових ринках.
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
При перегляді першого не прочитаного повідомлення перекидає на перше. Таке вже бувало, може даний пост допоможе як і раніше
Додано: Чет 29 січ, 2026 17:30
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
й чомусь тиша, що долар пробив психологічно важливу відмітку 43 вниз
насправді, схоже таки прирівнюють курс до євро або до корзини. бо по часу співпало, як відносно євро долар почав падати.
але як на мене, це трохи штучна дія. чому? бо згідно звіту НБУ об'єм продажу доларів більше 90%? чи це не так, й насправді пропорція інша, а я неправильно розумію звіт? є в когось інфо, які обсягі торгів євро
а якщо продаємо переважно долари, то який сенс рівнятися на євро? от коли євро в продажах займе 50%, то інша справа та долара. бо допомога в нас в євро, а витрачаємо що - долари чи євро?
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 29 січ, 2026 21:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:27
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:30
оцей рух це підтверджує, що дивляться на євро - але вже написав - вважаю це штучним...
