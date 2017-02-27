Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2026 10:18
orest написав:
зробити цю нафту недоступною нікому на пару років. США мають свою нафту, а при ціні 150 чи 200
Тоді Україні кінець. При таких цінах в нас нема жодного шансу перемогти москалів. І курс буде вимірюватись мільйонами чи мільярдами
Додано: Нед 29 бер, 2026 10:32
Дюрі-бачі написав: orest написав:
зробити цю нафту недоступною нікому на пару років. США мають свою нафту, а при ціні 150 чи 200
Тоді Україні кінець. При таких цінах в нас нема жодного шансу перемогти москалів. І курс буде вимірюватись мільйонами чи мільярдами
на панікуйте раніше часу. якщо Раша буде не в змозі експортувати нафту, то яка різниця скільки вона коштує...
Додано: Нед 29 бер, 2026 10:39
orest написав:
...
4 абсолютно те саме зараз відбувається і щодо України (чи, швидше, привладних сил в країні). США мають свої пріоритети. Більше ніж роблять робити вони не будуть. Також Рубіо дав зрозуміти, що ніхто не збирається далі терпіти маніпуляції і брехню від Зеленського і його оточення.
все таки ви перебільшуєте вплив корупції в тому сенсі, що вона в Україні була завжди, й зараз далеко не найвищий рівень. так, зараз війна й гроші іноземні, що звісно збільшує відповідальність. але загальний рівень корупції значно менший, багато що зроблено для її приборкання. й крадуть не лише Зе й ко, а по всій вертикалі влади - тобто й пересічні українці - теж. оцю толерантність до корупції ще корчувати та корчувати...
5 США Метою всіх подій на БС є повний контроль англосаксів над нафтою регіону. Або зробити цю нафту недоступною нікому на пару років. …
а оце цікава думка. це власні роздуми, чи це десь обговорюють? є джерела? вплив на Китай нелінійний й складний, як саме вплине дорога нафта - питання відкрите. якраз має стимулювати зелений перехід... але в Китаї багато власних проблем, й будь-які шоки будуть викликати їх погіршення...
Додано: Нед 29 бер, 2026 10:41
Дюрі-бачі написав: orest написав:
зробити цю нафту недоступною нікому на пару років. США мають свою нафту, а при ціні 150 чи 200
Тоді Україні кінець. При таких цінах в нас нема жодного шансу перемогти москалів. І курс буде вимірюватись мільйонами чи мільярдами
Я там цілий абзац про нас і курс написав. Не маю нічого додати. Окрім, хіба того, що ми є Європа. Європа має свою нафту плюс доступ до американської, до азейбарджанської, до казахстанської, ми маємо свою нафту і газ (в кінці кінців). Просто де кому в Києві треба перестати займатися своїми справами а зайнятися справами держави (якщо не вистачає свого розуму і шляхів, то хоч просто синхронізуватися з союзниками і партнерами). Нам кінець мав настати ще на початку 2022го, але вже початок 2026...
Додано: Нед 29 бер, 2026 10:53
Shaman написав:
але загальний рівень корупції значно менший,
В мене тут категорично протилежна думка. Не компетентний за всі галузі, але в освіті зараз (з 2024) з корупцією ситуація як за Табачника (2010-2013, а може й трохи гірша) і в рази гірша ніж в усі інші часи (2005-2010, 2014-2024. про те, що було до 2005 говорити не можу). На митниці теж аналогічна ситуація. В ТЦК/Військоматах корупція найбільша за всю незалежність України.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 29 бер, 2026 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2026 10:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
але загальний рівень корупції значно менший,
В мене тут категорично протилежна думка. Не компетентний за всі галузі, але в освіті зараз (з 2024) з корупцією ситуація як за Табачника (2010-2013, а може й трохи гірша) і в рази гірша ніж в усі інші часи (про те, що було до 2005 говорити не можу). На митниці теж аналогічна ситуація.
спеціально перепитав в своїх знайомих в освіті. протилежна думка - ніякої централізованої корупції немає. придивиться краще до свого ректора/проректорів, хто там вирішив, як в останній раз. можливо це пов'язано з кількістю студентів чоловічого віку 30+, які не дуже регулярно ходять на лекції...
от ви берете в цьому участь чи так, чули?
upd про ТЦК давайте не будемо - ми ж розуміємо, в чому причина. й ця корупція дуже до вподоби багатьом пересічним...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 29 бер, 2026 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2026 11:01
Shaman написав:
а оце цікава думка. це власні роздуми, чи це десь обговорюють? є джерела? вплив на Китай нелінійний й складний, як саме вплине дорога нафта - питання відкрите. якраз має стимулювати зелений перехід... але в Китаї багато власних проблем, й будь-які шоки будуть викликати їх погіршення...
Власні і я давно про це пишу. Нафта для Китаю це не тільки джерело енергії (вони мають вугілля і Монголію) а сировина для полімерів і пальне для армії. Перечитайте що писав, я все пояснював і про полімери і про економічні проблеми Китаю, рентабельність китайських промислових гігантів і тд.
Але гілку Дяді Саші читають, навіть в такому її стані. І я вже багато своїх думок чуть не дослівно чув від поважних експертів
Щодо корупції і мародерства Ви мабуть сліпий, чи зовсім не задіяні в економіці країни чи якомусь виробництві. Такого як є зараз не було ніколи навіть близько, а враховуючи що йде війна...
Востаннє редагувалось orest
в Нед 29 бер, 2026 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2026 11:02
Shaman написав:
пов'язано з кількістю студентів чоловічого віку 30+, які не дуже регулярно ходять на лекції...
Їх було в рази більше в 2022-23 рр. і цілком було достатньо того, що вони офіційно платили в касу унівеситету.
Додано: Нед 29 бер, 2026 11:02
orest написав:
Також Рубіо дав зрозуміти, що ніхто не збирається далі терпіти маніпуляції і брехню від Зеленського і його оточення. Більше того, ніби у Вашингтоні прийняте остаточне рішення ввести санкції проти всіх в Україні, хто з 2019 року займається корупцією і розкраданням держбюджету а з 2022 року займається мародерством. Дивним чином сталося так, що це все найближче оточення Зеленського в парламенті, кабміні, ОП і не тільки. А санкції передбачають арешт закордонної нерухомості, рахунків в банках, крипто гаманців і тд і тп (вся інформація в ФБР, ЦРУ, МІ6 і інших спецслужб є). Санкції будуть введені літом (якщо Київ не почне робити те, що пообіцяв Вашингтону). Колись переговори щодо ОСОБИСТОЇ безпеки велися через Ватикан та Британську королівську родину. Обидві площадки закриті і результату не дали. Вашингтон і Брюсель не просто проти, а категорично проти. Залишається БС, який ще в 2023 році був готовий прийняти. Як зараз – сказати важко, адже позиції і вплив монархів СА, ОАЕ, Катрару, Кувайту, Оману і тд дуже змінилися. Але президент особисто там і зустрічається з усіма.
На Вашу думку, чи є реальний варіант притиснути того гидотного зеленого виродка із усім його кодлом, чи можливе реальне покарання тієї нечисті?
Чудовий аналіз! Пишіть. Направду дуже цікаво та інформативно.
orest написав: Shaman написав:
а оце цікава думка. це власні роздуми, чи це десь обговорюють? є джерела? вплив на Китай нелінійний й складний, як саме вплине дорога нафта - питання відкрите. якраз має стимулювати зелений перехід... але в Китаї багато власних проблем, й будь-які шоки будуть викликати їх погіршення...
Власні і я давно про це пишу. Нафта для Китаю це не тільки джерело енергії (вони мають вугілля і Монголію) а сировина для полімерів і пальне для армії. Перечитайте що писав, я все пояснював і про полімери і про економічні проблеми Китаю, рентабельність китайських промислових гігантів і тд.
Але гілку Дяді Саші читають, навіть в такому її стані. І я вже багато своїх думок чуть не дослівно чув від поважних експертів)))
те, що нафта не лише про паливо - це зрозуміло. моя особиста думка, що власне зелений перехід - це з перспективою того, що нафта обмежена, й нераціонально її просто спалювати.
чого питаю - щоб так досліджувати Китай, який сам по собі є певним феноменом, треба витратити купу часу, це ціла наукова діяльність
тут часу на фінанси України не вистачає - власне чого й почав читати цей форум
