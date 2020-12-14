Додано: Нед 29 бер, 2026 13:35

до речі бакланська поведінка бетона нагадала мені один випадок, якій стався з моєю знайомою, в якої я під час служби орендував квартиру в Славіку



самотня жінка 40+ років з двома дітьми вирішила переїхати подалі від лбз, приїхала в Київ, зняла саму дешеву двушку десь на Героїв Дніпра, влаштувалась на роботу продавцем в магазин розливного пива і якось намагається виживати і тягнути двох дітей



і все б нормально, але в сусідній квартирі жив ухилянт, який вже декілька років не виходить з дому, живе за рахунок дружини, бухає, деградує, ганяє по синьці дружину і дітей і кожні 5 хвилин палить сидячи на кортах біля її двері і посилає її матом коли вона намагається робити йому зауваження з застосуванням риторики про понаїхавших донбасят і таке інше



і одного разу після чергового зауважання він бухий кинувся на неї з кулаками і жінка ледве встигла сховатися в квартирі а він почав грюкати та ломитись в двері



в вона що? правильно - набрала 102



менти швидко приїхали, зрозуміли що попали на джек-пот і визвали тцк



бидло звичайно ж спакували, трохи ввалили щоб не пи** і зараз він вже виконує свій конституційний обовʼязок в лавах ЗСУ



правда його жінка потім деякий час намагалась її травити, годинами дзвонила в двері, вимагаючи подивитись в очі її дітям, писала прокльони на дверях і навіть підговорила сусідів і ті почали травити і цькувати її дітей во дворі і вона була вимушена занрнктися за допомогою до знайомих, яку звичайно ж отримала



і яка ж тут мораль, запитаєте ви?



а мораль в тому, що якщо вже ти прийняв рішення бути ухилянтом (на яке ти звичайно маєш право) - то сиди під спідницею мовчки і не вийо