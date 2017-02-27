Додано: Пон 13 кві, 2026 11:01

Христос Воскрес!

Кілька слів про бачення ситуації:

1. Угорщина. Надзвичайна активність угорців в останні дні перед виборами і рекордна явка на дільниці зробила свою справу. Відверта і агресивна демонстрація активною частиною населення крайнього незадоволення Орбаном та впливом москви на стан справ в країні налякали і Орбана, і кремлівських спеців, і Трампа. Результатів голосування не наважився оскаржувати ніхто, розуміючи, що це спровокує «майдан» і наслідки можуть бути ще гіршими. В результаті: до влади в Угорщині прийшла опозиція, максимально (на скільки це можливо і допустимо) орієнтована на інтереси держави та народу, кремль втратив ефективний інструмент впливу на ЄС (Фіцо здується протягом сьогоднішнього дня); Трамп втратив ефективний і прямий інструмент впливу на ЄС (залишається Мелоні, але вона розумна і абсолютно нерадикальна та не деструктивна ); вага і можливості ЄС різко виросли. Очевидно, що Мадяр не буде радикально нищити всі антиукраїнські та анти брюссельські настрої – це поки небезпечно, суспільство таки заряджене кремлівсько-орбанівською дурньою, треба час. Зміни, дай Бог вони будуть відбуватися, будуть проходити поступово. Але Мадяр орієнтований на співпрацю з ЄС, тому і ініціативи ЄС щодо України рубати не буде (хоч і передачі зброї від Угорщини чи ще якихось кардинальних речей теж поки чекати не доводиться).

2. Ситуація на Близькому Сході. Абсолютно очікувано перемовини між США та Іраном провалилися. Але вплив сил, які проти ескалації конфлікту і розвалу енергетичних та фінансових ринків світу та економіки регіону ще значний. США та Ізраїль не відновили масованих бомбардувань Ірану. Йде пошук менш радикальних та не таких руйнівних шляхів і інструментів. Не факт, що вони будуть знайдені і що не відновиться гостра фаза. Світова економіка в стані значної невизначеності і зараз любі інформаційні приводи можуть сильно хитати ринки. Я схиляюся до того, що ескалація відбудеться. Адже США не має «карт» для зустрічі з Сі. Але на перешкоді може стати одна річ в США…

3. США. Інфляція і візуальна різка втрата країною міжнародного впливу призводить до значного незадоволення як серед «73% біомаси» так і серед еліт. Але, як на мене, зараз увага «глибинного уряду» зосереджена на кондиціях Трампа. Боюся, що теперішній його психічний стан виходить далеко за рамки допустимого і терпимого, якщо ситуація буде стрімко погіршуватися (а ризик високий) і лікарям не вдасться його стабілізувати, його прийдеться терміново прибирати «з екрану». Абсолютно очевидно, що більшість дій Вашингтону не пов’язані з прагненнями чи бажаннями Трампа, але формально Вашингтон зараз дуже обмежений в інструментах зовнішньої політики через кондиції «інструменту». І це дуже не вчасно і небезпечно, адже є необхідність термінових переговорів з Китаєм, з кардинально іншим ЄС і ще з кількома акторами міжнародної політики.

4. Ситуація з війною у нас. Результати виборів в Угорщині кардинально міняють ситуацію в ЄС і вагу та можливості ЄС на світовій арені. Це розуміють всі. Війна на Близькому Сході переходить таки в контрольований процес, більш зрозумілий всім, і ціна на енергоносії не зможе довго триматися на рівнях, вигідних кремлю. Більше того, на цих рівнях значно більше заробляють нафтовики США. Реалізація нафти в США виросла в два рази, туди вишиковується черга з танкерів, а росія, через вдалі дії ЗСУ, значно обмежена в можливостях відвантажувати нафту і заробляти. Кардинальна непередбачуваність ситуації з Трампом і його діями теж очевидна. Все це змушує кремль поспішати з прийняттям рішень. Тому на найближчий час ніби таки запланована зустріч перемовних груп України, росії та США, поки мають силу якісь гарантії Вашингтону-Трампа кремлю та Зеленському. Адже слід очікувати, що формування нової позиції ЄС, виділення Україні допомоги в розмірі 90 млрд з яких 60 млрд це військова допомога, високо імовірне «зникнення Трампа» може все змінити.

З «конспірологічних» (швидше неочевидних і низько публічних) чинників і подій: ЄС може розширитися (можливо й досить швидко) новими дуже вагомими членами (значні запаси енергоносіїв і трильйонні національні фонди) що ще більше в + ЄС; активізація Лондону на міжнародній арені (радикальні заяви Стармера, майбутній візит короля в Північну Америку, візит Джонсонюка в Україну, активізація підводного флоту, особливо в північних водах); активізація Туреччини-Азейбарджану на Кавказі, Каспії, БС та прозорі натяки кремлю; кажуть любителі «шлагбаумів», крипти та схем отримали підтвердження з Вашингтону про санкції десь в червні (і це не позиція Трампа, там вистачає конкретики і рішучості без особистих мотивів).

Міцність гривні залежить лише від розміру і наявності зовнішньої допомоги та від ситуації на фронті. 90 млрд стали очевиднішими. Але й мобілізація в росії теж…