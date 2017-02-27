fler написав:Україна та Група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом. Угода передбачає перенесення платежів, що мали бути сплачені у період з лютого 2026 року. Обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Цей термін узгоджується з програмою Міжнародного валютного фонду. Після завершення цього періоду, у 2035–2039 роках, Україна здійснюватиме виплати рівними піврічними платежами. Умови також передбачають капіталізацію відсотків. https://delo.ua/news/ukrayina-vidtermin ... di-463981/ Отже, ту-зе-мун має пригальмувати.
Позитивні новини "пруть з усіх щілин" але реальність зовсім інша. Попит на валюту є і НБУ спалює гривню по максимально можливому "допанічному" рівні. Цього тижня може бути якась свіжа інформація з ЄС, мусять поспішати, бо тепер Болгарія може підсунути сюрприз. Ну і середа-четвер, найімовірніше, відновлення гострої фази бойових дій на БС...