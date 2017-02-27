fler написав:Україна та Група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом. Угода передбачає перенесення платежів, що мали бути сплачені у період з лютого 2026 року. Обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Цей термін узгоджується з програмою Міжнародного валютного фонду. Після завершення цього періоду, у 2035–2039 роках, Україна здійснюватиме виплати рівними піврічними платежами. Умови також передбачають капіталізацію відсотків. https://delo.ua/news/ukrayina-vidtermin ... di-463981/ Отже, ту-зе-мун має пригальмувати.
Позитивні новини "пруть з усіх щілин" але реальність зовсім інша. Попит на валюту є і НБУ спалює гривню по максимально можливому "допанічному" рівні. Цього тижня може бути якась свіжа інформація з ЄС, мусять поспішати, бо тепер Болгарія може підсунути сюрприз. Ну і середа-четвер, найімовірніше, відновлення гострої фази бойових дій на БС...
budivelnik написав:Держава НІЧОГО НЕ СТВОРЮЄ , вона тільки ДІЛИТЬ взявши у тих хто створює
Це держава, яка не друкує гроші. Таких вже 55 років нема...
Я теж не згоден з тим, що держава нічого не створює, але гроші тут точно ні до чого. Друк грошей -- це один з багатьох способів взяти у тих, хто створює, на додаток до інших.
Назвіть мені що створює Держава? Освіта - це РОБОТА ВЧИТЕЛІВ за гроші отримані з податків Медицина - це робота лікарів Силовий блок - це робота працівників силового блоку Інфраструктура - те саме Так що СТВОРЮЄ Держава? Тобто Ви можете припустити що ЧИНОВНИК=Держава, адже він створив Закон за рахунок грошей які йому заплатила Держава... але ж ці гроші Держава отримала або внаслідок інфляційного податку на всіх(друк грошей) або інших видів податків/зборів які сплачує населення.
budivelnik написав:от тільки по закупочній на 20% більше... тобто податків я заплатив за ту саму роботу більше на рівні 20% (рівень інфляції)
Але ж і заробив, якщо вдалося, звісно, на 20% більше. Бо через кілька років в разі ціни 1500 замість 100 на закупівлі накидуєш зверху вже 300, а не 200, чи не так?
Давайте по порядку Спочатку визначимось -що таке заробив? Я пропоную наступну схему ОЧИЩЕНУ від ІНФЛЯЦІЇ Отже В мене є 1000 одиниць товару по 1000 грн закупки=я витратив 1 млн при ціні продажу 1200 грн... тобто провівши якусь роботу по закупці/продажу товарів я отримую 1 200 000 виручки З яких з 200 000=(1200000 продажа - 1000000 закупка) і з цих 200 000 я сплачу 100 000 податків.... З цим розібрались ? Але тут пройшла інфляція і я купив вже по 1 100 тих самих 1 000 одиниць товару Так, в майбутньому я виставлю їх по 1320.... Але ж я вже втратив ВСЮ свою роботу по продажу попередньоїх партії. Тобто Держава свої 100 000 податків отримала А я як мав 1000 одиниць товару так і маю. І якщо я й далі буду жити при тій самій інфляції і рівні націнки - то буду працювати БЕЗКОШТОВНО забезпечуючи тільки потреби Держави А бігти попереду інфляції в мене навряд чи вийде, бо щоб продати ДОРОЖЧЕ (з урахуванням майбутьої інфляції) мені треба дочекатись поки Держава забезпечить бюджетників індексацією їх доходів... Продати на сумму більшу ніж є на руках в населення-в нікого не вийде. От і виходить Держава друкуючи гроші забезпечує своє функціонування додатковим податком.