Shaman написав:"Кормово-выробныча" теж термін явно не з лексикона економіста..
А я нигде и не говорил про то, что я экономист. Я просто владею школьной математикой начальных классов. Этого вполне достаточно чтобы понимать
Як бачу, що АБСОЛЮТНО недостатньо
dimo_0n написав:Баффет и я - на разных уровнях развития.
Це очевидно.
dimo_0n написав:Имея миллиард баффета, достаточно его вложить в трежеря под 4 годовых и получать около 4 млн в месяц.... Думаю на эти деньги можно жить... в любой точке мира... Но жизнь будет скучной и неинтересной. Поэтому они и занимаются не только инфестициями, но и благотварительностью... Но это вообще другая тема.
Маючи мільярд можна взагалі нікуди його не вкладати, і жити в будь який точці світу Навіщо вкладати його кудись, шоб потім боліла голова як його не про:?бати. А мільярд +40мільйонів ЧЕРЕЗ рік - це зовсім не ті самі гроші, що мільярд ЗАРАЗ. Ви так само можете брати по 4 мільйони на місяць прям з того мільярду, навіть не помітите що сильно менще стало. Бо це дуже грубо, так рахувати...
dimo_0n написав: Если сравнивать бизнесс будивельника с текущими 12%\год в грн
Ви на серйозних щах вважаєте, що будівельник такий тупий, що не додумався покласти гроші в банк під 12% і не заморочуватись із підприємницькою діяльністю ?
budivelnik написав:А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре.... Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік
т.е. +/- 12% в год с ненулевой вероятностью прилета шахеда по товару, потери производства, складских помещений? и это же в гривне? ммм... тоже не очень выглядит, когда ОВДП дают 15-16.
По перше, 2% * 12 міс = 24%, а не 12%
По друге, ви порівнюєте мух із котлетами. бо 2% з обороту, і 2% на капітал це небо і земля.
Маючи 100к грн КАПІТАЛУ (оборотних коштів), ви можете за місяць набрати 10/20/30 замовлень (чи зробити продажів) на 100к, виконати їх та отримати оплату 1/2/3 мільйони ОБОРОТУ, і це буде 20/30/40 тис прибутку, а не 2к, як ви рахуєте... А оборот залежить від того, який ви успішний підприємець і як швидко працюєте, і як вам постачальники дають відтермінування оплат і т.д.
Дюрі-бачі написав:В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше
Ага, клієнти купляють МЕНШЕ, найманим працівникам треба платити БІЛЬШЕ, але власник, що з цим стикається, чомусь у вас тут в шоколаді за цим розкладом
Залежить від рівня і напрямку бізнесу:
Андрій Новак експортери та їхні представники, які зацікавлені у знеціненні гривні хоч до 100 гривень за долар. Тому що, продаючи за валюту певний обсяг продукції, наприклад, за мільярд доларів, п’ять років тому вони мали 8 мільярдів гривень, а зараз, нічого не роблячи, не збільшуючи виробництво, за той самий обсяг продукції на той самий мільярд доларів, вони мають 27 мільярдів гривень. Причому витрати у них – гривневі, і вони не зросли в 3,5 рази, тому, звісно, їм вигідніше, аби курс був 30, 50 або й більше. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 87948.html
В разі стрімкої девальвації в першу чергу страждають бюджетники та отримувачі соціалки, найманим працівникам швидше підганяють зарплати, щоб їх стримати, а власники відповідно залежить від бізнесу, можуть і виграти.
ДЕПОЗИТИ НАСЕЛЕННЯ У БЕРЕЗНІ 2026 - ВІДТІК ЯК ГРИВНІ ТАК Й ДОЛАРУ
Відтік гривневих депозитів та грошей населення з рахунків банків у березні 2026 року був найбільшим за 26 місяців - 12,7 млрд грн або 1,3%. Депозити скоротились до 956,1 млрд грн
Проте річні темпи приросту гривневих депозитів залишаються найбільшими з 2024 року +19,8%.
Відтік валютних заощаджень українців з банків у березні становив 56,8 млн дол, й це максимум за останні 7 місяців. Всього населення має в банках валютних депозитів та коштів на рахунках на 11,05 млрд дол.
Й знов ж таки - куди пішли гроші? На паливо, на власні витрати у березні, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, но далеко далеко не все.
Я більше скажу, кредити населення зросли на рекордні 11,9 млрд грн до 357,7 млрд грн.
По перше слова самого будівельника:
budivelnik написав:ППС трошки порився в паперах і знайшов ще одну формулу.. Оборот=6*вкладений капітал Тобто Чистий прибуток на вкладений капітал =6*2%=12% річних .... так в гривні, але капітал то застрахований від інфляції бо знаходиться в матеріальних ресурсах(те саме приміщення)
Теперь перерахуйте будь ласка з врахуванням ризиків тих самих матеріальних ресурсів в воюючий державі, яку кожну добу атакують різноманітними повітряними засобами.
Хоча нащо. Можете не перераховувати. Я просто напомню, что весь срачик начался с тезиса самого будивельника, что вот у него есть товар, он его продал и вышло столько то + инфляция местной валюты. Мой тезис состоял в том, что зачем получать эту доходность в бизнесе в воюющей стране с высокими рисками, если есть другие способы? А дальше уже понеслось...
Но забейте. Якщо треба пояснювати - то не треба пояснювати(с)
budivelnik написав:Те що Держава ДІЛИТЬ (тобто створює умови по вашому) - вона ЗАБРАЛА у ПІДПРИЄМЦЯ.
Ви чомусь не розумієте. Ось є фермер, і він сам один із сім'єю умовно може обробляти не більше 1 га поля. Так мало тому що йому треба не тільки посіяти-виростити-пожати, але ще й поставити навколо паркан, і ночами з сім'єю виловлювати тих, кого паркан не зупиняє. Бо інакше урожай зберуть без нього. Спостерігати за більшою площею він не в силах, та й обробляти теж, бо не має нормального відпочинку. Про якийсь трактор він взагалі подумати не може, бо чітко знає, що як тільки в нього таке з'явиться, до нього завітають вже добре озброєні люди, яких він вже зупинити не зможе, як би не пильнував. І тут виникає держава і каже: ти можеш не ставити паркан і спати ночами, а в разі крадіжки ми знайдемо крадія і покараємо.
Вибачте, що втручаюсь до вашої розмови, але світова історія незаперечно свідчить що процесси зі злочином та покаранням відбуваються в зворотному напрямку. Судова система створювалась для захисту злочинців різного роду від скорого на розправу населення. Ви зможете найти багато прикладів в такому відомому джерелі як Біблія. І в подальшому право судити використовувалось як привілея яка надавалась ленд-лордам або окремим особам королем, або виконувалась ними де факто. Вам буде цікаво почути, що такий прогрессивний засіб страти як гільотина була запропонована до вжитку лікарем, і мала зробити по перше процесс страти гуманним по друге запровадити рівні права для страти вельмож та простолюдинів. Тобто захищалися права злочинців а не населення.
budivelnik написав:Мій капітал з 1997 по 2027 зріс в ТРИСТА разів (по цифрам, але якщо врахувати інфляцію то в 10 разів )
Глянул бы расчеты, но поверю - наслово. итого за 30 лет +1000%. или 33%\год. Отличный результат... Только с последними цифрами в 12% это стагнация уже настигла? Бизнесс вышел на плато и дальше развиваться некуда? Да дело в принципе ваше. Главное что вас все устраивает.
Щось в мене складається враження що Ви знаєте МАКСИМУМ арифметику, а от фінанси -виключно через рекламні проспекти.... При ставці 21% річних 1996 _________ 1000 ______ 1/2 однокімнатної у Львові 1997 _________ 1210 1998 _________ 1464 1999 _________ 1772 2000 _________ 2144 2001 _________ 2594 2002 _________ 3138 2003 _________ 3797 2004 _________ 4595 2005 _________ 5560 2006 _________ 6727 2007 _________ 8140 2008 _________ 9850 2009 ________ 11918 2010 ________ 14421 2011 ________ 17449 2012 ________ 21114 2013 ________ 25548 2014 ________ 30913 2015 ________ 37404 2016 ________ 45259 2017 ________ 54764 2018 ________ 66264 2019 ________ 80180 2020 ________ 97017 2021 _______ 117391 2022 _______ 142043 2023 _______ 171872 2024 _______ 207965 2025 _______ 251638 2026 _______ 304482 ______ 5 однокімнатних у Львові
budivelnik написав:А тепер Ви подивіться скільки Вам треба перекладати долари в долари щоб їх стало в 300 разів більше.
Мне не нужно 300 раз перекладывать. Зачем мне это? Меня устраивает 12-15% в долларе, в другой юрисдикции. Все что выше - приятный бонус. Лет через 20, меня скорее всего устроят 4-5%\год в твердых активах под юрисдикцией нормальной страны, а не воровского клана, который может отобрать любой заинтересовавший их бизнесс силовиками....
А тепер те саме , але при 12% річних в доларах та ще й на 30 років (хотів би я побачити того хто Вас дасть можливість це зробити не перекладаючись При ставці 12% річних 2026 _________ 1000 2027 _________ 1120 2028 _________ 1254 2029 _________ 1405 2030 _________ 1574 2031 _________ 1762 2032 _________ 1974 2033 _________ 2211 2034 _________ 2476 2035 _________ 2773 2036 _________ 3106 2037 _________ 3479 2038 _________ 3896 2039 ________ 4363 2040 ________ 4887 2041 ________ 5474 2042 ________ 6130 2043 ________ 6866 2044 ________ 7690 2045 ________ 8613 2046 ________ 9646 2047 ________ 10804 2048 ________ 12100 2049 ________ 13552 2050 ________ 15179 2051 _______ 17000 2052 _______ 19040 2053 _______ 21325 2054 _______ 23884 2055 _______ 26750 2056 _______ 29960 Мої стагнаційні 12 % в бізнесі виглядають приємніше ніж ваші в три рази вищі ставки від середньої по системі в Банку чи ОВДП ?
Труси-Хрестик Інфляція(друк грошей ) на девальвацію впливає ПІСЛЯ того , як гроші влиті в економіку. Держава гроші в економіку вливає через ДВА джерела Перше - замовлення робіт ...тут виграють ті хто ОТРИМАВ замовлення Друге - виплати Бюдетникам..... тут інфляція почнеться після того як бюджетники отримавши вищі доходи йдуть на ринок товарів/послуг бажаючи перетворити папірці в реальні товари/послуги.... але ті товари/послуги які бюджетники будуть купувати після підвищення їх доходів - виготовлені ДО того як пройшла девальвація і всі хто приймав участь в створенні цих товарів послуг свої доходи отримували з урахуванням попереднього рівня інфляції, а з урахуванням того що різні товари мають різні терміни виготовлення, то багато хто з тих що стояв при виготовленні на початку ланцюжка -можуть отримати й два рівні нижче інфляції... бо часто ВСІМ хто приймає участь виплати боргуються до моменту продажу товару...