Додано: Сер 22 кві, 2026 22:54
M-Audio написав:
Приватна структура може поставити охоронця, що вже надто дорого, або навіть декількох. А напасти може хтось сильніший від вашої охорони
В мене була Державна охорона якій я напряму платив.....
Вона НІЧОГО не вирішила після того як відбулось пограбування....
Тому ще раз
1 Чим менше функцій ми вішаємо на Державу - тим більшу відповідальність несемо за наслідки прийнятих нами рішень
2 Від того що ми повішаємо все на Державу - нічого в кращу сторону для нас не зміниться.
Звідси висновок
Якщо Держава буде опікуватись тільки армією , законодавством - тим менше претензій в нас буде до Держави , а чим менше претензій до Держави -тим більше вимог до СЕБЕ
А чим більше вимог до себе -тим вища вірогідність що ми навколо себе створимо зручний для нас простір....
Тепер про велодоріжки чи чи наприклад Євро 2012
Що за перше , що за друге - платили усі... і бідна бабка в селі стоячи раком над посівами буряку... бо грошей на комбайн в того хто її поставив не було внаслідок підвищених податків які пішли на будівництво двох аеропортів і двох стадіонів за 10 млрд грн.....
Так, для бандюковича - це престиж Держави
А для бабки яка через це світу божого не бачила?
Що будемо як Гітлер чи Сталін -вирішувати кого в концтабір а кому додатковий пайок?
Адже і перший і другий діяли під маскою блага для населення
перший для арійської раси
другий для пролетарів всіх країн.
Звідси висновок
Якщо ви совок і хочете щоб за вас хтось вирішував - маєте право , от тільки
а - платіть за це самі
б - знапйте що у випадку коли вирішує хтось , то в першу чергу він буде дбати про себе а не про вас(навіть якщо він державний чиновник) а тому не дивуйтесь , що в кінцевому результаті там де чиновникам добре - чомусь вам погано.
Додано: Сер 22 кві, 2026 22:56
sergey_sryvkin написав:
за 5 років курс зріс x1.5 а свинина, шоколад, масло наче х3 чи щось таке
догонім і пєрєгонім, але папізже
наразі темп девалу скромний від 4% до 9% в рік в залежності від того хто як рахує.
Додано: Сер 22 кві, 2026 23:23
Hotab написав: Hotab написав:
Ну що, орбан на свалку (не виключено що у мадяра 2/3 нашрябається в парламент) , Україні 90 ярдів, курс гривні на зміцнення?
Нарешті ..
але дивиться - вплив цих 90 ярдів на поточний курс - дуже опосередкований. оскільки ці гроші не потрапляють безпосередне на міжбанк, то отримає ми їх зараз чи через два місяці - на курс це не впливає. це перекриється наявними ЗВР. впливає очікування НБУ, отримаємо взагалі чи ні - а відповідно його дій на міжбанку.
ці 90 ярдів були критично для бюджету, бо як казали, без них в нас не вистачить коштів САМЕ в бюджеті.
Додано: Сер 22 кві, 2026 23:56
eur/usd курс дол. курс євро
1,1 46,9 51,6
1,15 46,4 53,3
1,2 45,9 55,1
1,25 45,4 56,8
інсайд офіційного курсу на кінець року від ші
ступенево-експоненціальна функція існуючої залежності від курсу євро долара
з коефіцієнтом детермінації 0,95 на історичних даних за 2 роки
не враховуйте це як прогноз, скоріше як жарт, який треба перевірити.
Додано: Чет 23 кві, 2026 07:13
Shaman
отримає ми їх зараз чи через два місяці - на курс це не впливає
Через паніку і девальваційні очікування. А вірніше тепер вже через їх відсутність.
Додано: Чет 23 кві, 2026 07:31
Shaman написав: Hotab написав: Hotab написав:
Ну що, орбан на свалку (не виключено що у мадяра 2/3 нашрябається в парламент) , Україні 90 ярдів, курс гривні на зміцнення?
Нарешті ..
але дивиться - вплив цих 90 ярдів на поточний курс - дуже опосередкований. оскільки ці гроші не потрапляють безпосередне на міжбанк, то отримає ми їх зараз чи через два місяці - на курс це не впливає. це перекриється наявними ЗВР. впливає очікування НБУ, отримаємо взагалі чи ні - а відповідно його дій на міжбанку.
ці 90 ярдів були критично для бюджету, бо як казали, без них в нас не вистачить коштів САМЕ в бюджеті.
насколько знаю, большая их часть - идет на обслуживание ранее полученных кредитов и оплату производства заказов (даже не на закупку уже сделанных) вооружения и боеприпасов у кредиторов, т.е., не то что не попадает на межбанк, а даже не попадает в Украину. Сколько там Украина покупает (авансирует производство) современных истребителей у Швеции и Франции, постройку которых планируют заложить на конец этого десятилетия?!
И ВООБЩЕ, дискуссия в валютной ветке сильно офф-топит, застряв на социалке и охране, роли гос-ва...
