M-Audio написав:Приватна структура може поставити охоронця, що вже надто дорого, або навіть декількох. А напасти може хтось сильніший від вашої охорони
В мене була Державна охорона якій я напряму платив..... Вона НІЧОГО не вирішила після того як відбулось пограбування.... Тому ще раз 1 Чим менше функцій ми вішаємо на Державу - тим більшу відповідальність несемо за наслідки прийнятих нами рішень 2 Від того що ми повішаємо все на Державу - нічого в кращу сторону для нас не зміниться.
Звідси висновок Якщо Держава буде опікуватись тільки армією , законодавством - тим менше претензій в нас буде до Держави , а чим менше претензій до Держави -тим більше вимог до СЕБЕ А чим більше вимог до себе -тим вища вірогідність що ми навколо себе створимо зручний для нас простір....
Тепер про велодоріжки чи чи наприклад Євро 2012 Що за перше , що за друге - платили усі... і бідна бабка в селі стоячи раком над посівами буряку... бо грошей на комбайн в того хто її поставив не було внаслідок підвищених податків які пішли на будівництво двох аеропортів і двох стадіонів за 10 млрд грн.....
Так, для бандюковича - це престиж Держави А для бабки яка через це світу божого не бачила? Що будемо як Гітлер чи Сталін -вирішувати кого в концтабір а кому додатковий пайок? Адже і перший і другий діяли під маскою блага для населення перший для арійської раси другий для пролетарів всіх країн.
Звідси висновок Якщо ви совок і хочете щоб за вас хтось вирішував - маєте право , от тільки а - платіть за це самі б - знапйте що у випадку коли вирішує хтось , то в першу чергу він буде дбати про себе а не про вас(навіть якщо він державний чиновник) а тому не дивуйтесь , що в кінцевому результаті там де чиновникам добре - чомусь вам погано.
Hotab написав:Ну що, орбан на свалку (не виключено що у мадяра 2/3 нашрябається в парламент) , Україні 90 ярдів, курс гривні на зміцнення?
Нарешті ..
але дивиться - вплив цих 90 ярдів на поточний курс - дуже опосередкований. оскільки ці гроші не потрапляють безпосередне на міжбанк, то отримає ми їх зараз чи через два місяці - на курс це не впливає. це перекриється наявними ЗВР. впливає очікування НБУ, отримаємо взагалі чи ні - а відповідно його дій на міжбанку.
ці 90 ярдів були критично для бюджету, бо як казали, без них в нас не вистачить коштів САМЕ в бюджеті.
насколько знаю, большая их часть - идет на обслуживание ранее полученных кредитов и оплату производства заказов (даже не на закупку уже сделанных) вооружения и боеприпасов у кредиторов, т.е., не то что не попадает на межбанк, а даже не попадает в Украину. Сколько там Украина покупает (авансирует производство) современных истребителей у Швеции и Франции, постройку которых планируют заложить на конец этого десятилетия?!
И ВООБЩЕ, дискуссия в валютной ветке сильно офф-топит, застряв на социалке и охране, роли гос-ва...
І варіант 2: 90 ярдів не дали «на соціалку» та виробництво озброєння і вони не потраплять на міжбанк.
Ви, начебто, зі мною сперечаєтесь, але по суті пишете те саме, що і я. Але чомусь у вас 2+2 не складається, і ви не згодні з висновком. Нагадаю, що мова йшла про те, що держава може не тільки розподіляти зароблене іншими, але й активно сприяти, щоб цього заробленого стало більше (набагато, в рази і на порядки більше), що, на мою думку, також є способом заробітку. Так, звісно, це не заробіток в класичному капіталістичному сенсі, немає циклу купив-виробив-продав з прибутком. Але якщо заробленого стає об'єктивно більше, то чи є різниця?
Оце ваше "вішаємо на державу" -- це не вірно. На державу ніхто б нічого не вішав, але вона не питає. Вона сама вішає на себе обов'язкі, які забажає, і за ту ціну, яку забажає. Це вади, яки стають можливими завдяки тим же самим механізмам, завдяки яким держава сприяє розвитку. Одне без іншого існувати не може, можна тільки намагатись зменшити руйнівну дію наслідків. На даному етапі держава перемагає в цій боротьбі взагалі скрізь по світу, це об'єктивна реальність. Але це ніяк не відміняє позитивного впливу держави на умови життя та бізнесу. До того моменту, коли держава сама починає наносити шкоди більше, ніж умовні грабіжники. Незавжаючи на те, що багато хто зараз може вигукнути, що це вже давно так і є, це навіть і близько не так насправді. Просто ми звикли порівнювати з більш цивілізованими країнами, і нам здається, що гірше цієї держави бути не може, але це типова помилка.
А ваш приклад з охороною взагалі блискавичний. Тобто ви спробували зробити те, що, на вашу думку, робили б, якщо б вас не охороняла держава. І навіть із, скажімо так, подвійною охороною - однією обов'язковою від держави, другою добровільною, вас все одно пограбували. То може оціните, скільки б коштувала охорона, яка б дійсно змогла запобігти пограбуванню, і вирішите, чи потягнули б ви це, причому із самого старту бізнесу? Ви ж розумієте, що у разі відсутності правоохоронної системи вас би ось так само намагалися пограбувати мінімум кілька разів на тиждень? А що охорона виявилась поганою і не впоралась, так чи є у вас впевненість, що інша охорона, яку б ви гіпотетично найняли замість держави, виявилась би кращою?
M-Audio написав:що мова йшла про те, що держава може не тільки розподіляти зароблене іншими, але й активно сприяти, щоб цього заробленого стало більше (набагато, в рази і на порядки більше), що, на мою думку, також є способом заробітку.
Якщо Ви відірветесь від вологих фантазій і розкладете на складові то побачите 1 Те що може Держава - приватники роблять швидше/ефективніше/дешевше. 2 Речей які не можуть зробити приватники , але може зробити Держава -я не знаю , може знаєте Ви -наведіть 3 Чомусь у всьому світі у випадку коли Держава засирається - те чим вона володіла віддають приватникам і там все зростає 4 І останнє в кінці кінців У нас є ОКРЕМА порода ЛЮДЕЙ які можуть працювати тільки під керівництвом ДЕРЖАВИ і не можуть те саме робити під іншим керівництвом?
Тому Ясно що є якесь бачення розвитку і Держава може пришвидшити якусь галузь... яскравий приклад індустріалізація - притормозив життя кількох мільойнів ... зате американці побудували заводи інший приклад Гітлер загнав в концтабори Євреїв/поляків а потім українців/росіян/білорусів... зате за гроші вбитих євреїв побудував дороги , а за здоровья людей в концтаборах повоював пяток років...
Тому ще раз Все що може ПРИСКОРИТИ Держава відбувається шляхом погіршення в інших галузях(групах людей) Чарівної палички у вигляді ГЕНІЙ ДЕРЖАВНОГО КЕРІВНИЦТВА -не існує...
ПС Про охорону і так далі.... До 2000 року мене охороняли жуліки за 30 доларів/місяць і Держава отримувала свої 30..... Вже в 2005 мене охороняла Державна Служба Охорони за 70 доларів/місяць і мене 2 рази пограбували , при тому що Держава отримувала вже 500 доларів податків Сьогодні Держава беручи з мене 2000 доларів/місяць податків, присилає мені листи що я мало плачу, при цьому обмежуючи націнку на тютюнові які становлять 70% мого обороту ( за 2 роки націнка зменшена в три рази)... Питання на засипку Так де тут розумні дії Держави? Так, вона ЗАБЕЗПЕЧУЄ надходження в Бюджет , але в пятій точці бачила як моє майбутнє так і майбутнє моїх працівників... і все тому що такі як Ви розповідають що треба дати Державі ще більше важелів бо вона гарно МОЖЕ КОЛИСЬ ЩОСЬ зробити... От тільки все мною зроблене йшло наперекір Державним нормам і правилам ( мені оренду землі давали за три дні до дати закінчення, а потім весь рік тримали на гачку-дьорнешся не продовжимо і так 30 років) ... Так Державі класно - отримала від мене 10-кратну вартість ділянки землі на якій я працюю, при цьому так і не створила умов щоб її продати. Можливо Бюджетникам і Пенсіонерам- це подобається АТУ бізнесменів... Але ніяк до Вас не дійде Чим швидше Я зароблю - тим вища ймовірність модернізації робочого місця... а поки Держава вирішує як мені заробляти -доти населення стоїть раком з сапками цюпаючи бурячки....
За перший квартал 2026 року товарообіг України склав $33,5 млрд, при цьому від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило $13,3 млрд.
Протягом січня-березня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $23,4 млрд, а експортували з України — на $10,1 млрд
це шлях в нікуди. й це лише один квартал. за рік це більше 50 ярдів дол. треба терміново вирівнювати сальдо балансу, й планова контрольована девальвація - один з очевидних засобів. я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.
Поки грошей наливають досхочу, то можна не робити девал, бо це веде до зубожіння населення, між іншим. Крім того, це посилює відплив капіталу, зростання цін на імпорт і обслуговування боргів у валюті стає дорожчим. Не виключено, що партнери, які наливають, ставлять і вимоги щодо того і сього.