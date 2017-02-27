За перший квартал 2026 року товарообіг України склав $33,5 млрд, при цьому від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило $13,3 млрд.
Протягом січня-березня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $23,4 млрд, а експортували з України — на $10,1 млрд
це шлях в нікуди. й це лише один квартал. за рік це більше 50 ярдів дол. треба терміново вирівнювати сальдо балансу, й планова контрольована девальвація - один з очевидних засобів. я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.
Поки грошей наливають досхочу, то можна не робити девал, бо це веде до зубожіння населення, між іншим. Крім того, це посилює відплив капіталу, зростання цін на імпорт і обслуговування боргів у валюті стає дорожчим. Не виключено, що партнери, які наливають, ставлять і вимоги щодо того і сього.
Я б сказав навіть ДУЖЕ добре.... Виділили 90 млрд , з яких 30 млрд в тил , 60 млрд на зброю В першому кварталі мінус 13 млрд.... Тобто за рік буде мінус 52 при тому що отримали 90? Як на мене - все нормально , хоча погоджуюсь що всі 90 в цю формулу можливо й не можна враховувати. Але навіть якщо 30 (тих які в тил) то ще 3 квартали по 10 млрд вже є...тобто на кінець РОКУ буде мінус 22 млрд( це якщо враховуємо тільки 30 а не 90)
Насколько знаю, эти 90 млрд. - с выплатой за 2 года, и с учетом ранее мной написанного здесь - не думаете ли Вы, что шумиха вокруг них - чисто "замолаживание" внутренней публики, мол, "все хорошо в королевстве Датстком", подготовка к осенним выборам?! "Гречка" в виде 1 и 1,5 тыс. выплат, доплат социально-незащищенным, кэшбэков - достаточный аргумент в пользу этой версии.