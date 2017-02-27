RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12084120851208612087
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:08

  fler написав:
  Shaman написав:Собі у збиток. Україна з початку року купила товарів на $13 млрд більше, ніж продала
За перший квартал 2026 року товарообіг України склав $33,5 млрд, при цьому від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило $13,3 млрд.

Протягом січня-березня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $23,4 млрд, а експортували з України — на $10,1 млрд

це шлях в нікуди. й це лише один квартал. за рік це більше 50 ярдів дол. треба терміново вирівнювати сальдо балансу, й планова контрольована девальвація - один з очевидних засобів. я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.

Поки грошей наливають досхочу, то можна не робити девал, бо це веде до зубожіння населення, між іншим. Крім того, це посилює відплив капіталу, зростання цін на імпорт і обслуговування боргів у валюті стає дорожчим.
Не виключено, що партнери, які наливають, ставлять і вимоги щодо того і сього.
Я б сказав навіть ДУЖЕ добре....
Виділили 90 млрд , з яких 30 млрд в тил , 60 млрд на зброю
В першому кварталі мінус 13 млрд....
Тобто за рік буде мінус 52 при тому що отримали 90?
Як на мене - все нормально , хоча погоджуюсь що всі 90 в цю формулу можливо й не можна враховувати.
Але навіть якщо 30 (тих які в тил) то ще 3 квартали по 10 млрд вже є...тобто на кінець РОКУ буде мінус 22 млрд( це якщо враховуємо тільки 30 а не 90)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28550
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:26

  budivelnik написав:.
Виділили 90 млрд , з яких 30 млрд в тил , 60 млрд на зброю
В першому кварталі мінус 13 млрд....
Тобто за рік буде мінус 52 при тому що отримали 90?
Як на мене - все нормально , хоча погоджуюсь що всі 90 в цю формулу можливо й не можна враховувати.
Але навіть якщо 30 (тих які в тил) то ще 3 квартали по 10 млрд вже є...тобто на кінець РОКУ буде мінус 22 млрд( це якщо враховуємо тільки 30 а не 90)


Насколько знаю, эти 90 млрд. - с выплатой за 2 года, и с учетом ранее мной написанного здесь - не думаете ли Вы, что шумиха вокруг них - чисто "замолаживание" внутренней публики, мол, "все хорошо в королевстве Датстком", подготовка к осенним выборам?! "Гречка" в виде 1 и 1,5 тыс. выплат, доплат социально-незащищенным, кэшбэков - достаточный аргумент в пользу этой версии.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 893
З нами з: 02.11.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:36

  Миша-клиент написав:"Гречка" в виде 1 и 1,5 тыс. выплат, доплат социально-незащищенным, кэшбэков - достаточный аргумент в пользу этой версии.

Для мене найбільша загадка, це як "гречка та кешбеки" можуть допомагати на виборах...
Я б ту владу, що пропонує мені гречку та кешбеки, гнав би ссаними тряпками і голосував би за кого завгодно, але проти неї... навіть отримавши гречку.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2360
З нами з: 19.02.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:Насколько знаю, эти 90 млрд. - с выплатой за 2 года, и с учетом ранее мной написанного здесь - не думаете ли Вы, что шумиха вокруг них - чисто "замолаживание" внутренней публики, мол, "все хорошо в королевстве Датстком", подготовка к осенним выборам?! "Гречка" в виде 1 и 1,5 тыс. выплат, доплат социально-незащищенным, кэшбэков - достаточный аргумент в пользу этой версии.
Не ризикну сперичатись з Вашою думкою
Просто приведу як контраргумент -свою
1 Гроші нам дає ЗАХІД
2 На моє тверде переконання
Хто платить гроші-той замовляє музику
А раз так, то виплата грошей дається УКРАЇНІ для того , щоб вона ЗАХИЩАЮЧИ СВОЇ ІНТЕРЕСИ , одночасно захистила і інтереси Заходу.
3 І от тут виникає питання
А де в інтересах захисту- збереження саме Зеленського ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28550
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:А інфляція у нас, здається, набагато більша за ріст курсу.
за 5 років курс зріс x1.5 а свинина, шоколад, масло наче х3 чи щось таке

Якщо точніше, то масло і свинина 2,1 https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... meat/pork/
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... ry/butter/
Шоколад укрстат не індексує, але також у 2 рази.
А те що інфляція більша за ріст курсу валюти, так це зрозуміло, бо купівельна спроможність ходових валют також падає, а в грн це падіння ще швидше.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7338
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 12084120851208612087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11324)
24.04.2026 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.