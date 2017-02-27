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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 02 чер, 2026 07:37
Ой+ написав:
але значно успішніше сиділи на дотаціях мільярдери:
В Україні існує стійкий консенсус між громадянами , в тому , що всі проблеми України створені
На моє імхо збитки від кожної з груп
100 олігархами____________________5 млрд
450 депутатами ВР_________________10 млрд
1000 працівників Каб Міну_________15 млрд
10 000 судей прокурорів...._______20 млрдВсього____________________________50 млрд
Але чому НІХТО не хоче повірити , що кожен з нас, просто отримавши і не сплативши з кожної 1000 грн податків - також є ПРОБЛЕМОЮ
і коли до війни , в нас на 20 млн працездатного населення, офіційно платили податки всього 12 млн , то може прикинете самі
8 млн * 8 000(мінімалка)*12 місяців* нехай 40%= 307 млрд грн ЗБИТКІВ
нанесених маленькими українцями Державі.
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budivelnik
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Додано: Вів 02 чер, 2026 10:16
budivelnik написав:
і коли до війни , в нас на 20 млн працездатного населення, офіційно платили податки всього 12 млн , то може прикинете самі
20 млн працездатного це особи за міжнародною методологією від 15 до 70 років. Реально у наших умовах мало хто, окрім Гройсмана та подібних вундеркіндів, починає офіційно працювати з 15 років, так само як і за 60 років і до 70 років при тій тривалості життя, що маємо, рідко хто реально працездатний. Тому зразу виходимо на цифру максимум половину наявного населення можна вважати відносно працездатними.
Я і не вважаю олігархів винними у всіх проблемах, бо навіть те що вони отримали те, що отримали, ну а це на моє імхо далеко не 5 млрд в рік, також сталося через позицію суспільства і на виборах і у повсякденному житті. Ну але вже є як є. Важливіше, що робити зараз, бо ситуація зовсім не має перспективи до покращення, а є маса трендів які мають вкрай негативні довгострокові наслідки.
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Ой+
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Додано: Вів 02 чер, 2026 13:08
Хто винуватий і так ясно. Треба знайти того, хто буде казати "що робити"
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Додано: Вів 02 чер, 2026 15:13
Ой+ написав:
20 млн працездатного це особи за міжнародною методологією від 15 до 70 років.
Я користувався нашою демографічною пірамідою і до працездатного населення відносив тільки групу 18-60....
треба знайти того, хто буде казати "що робити"
Не треба чекати ГУРУ чи тим більше ТОСЮ.....
Треба САМОСТІЙНО прийти до наступної думки
1 Суспільство інертне, і чим менше коло (та сама сімя) приймає рішення тим більш кардинальне і швидке це рішення може бути
2 Для успішного життя треба як мінімум один з чотирьох варіантів, а бажано їх всі разом
Бабка в Канаді
Золоті Руки
Золота Голова
Адекватність і Працездатність
І чим менше коло буде залучене-тим швидше ЦЕ коло створить для СЕБЕ зміни..
Звідси висновок
Навіщо чекати що Україна почне рости в +7% рік, якщо можна вирощувати СЕБЕ в +20% рік....
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budivelnik
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Додано: Сер 03 чер, 2026 10:29
"До конца года курс доллара будет выше 46 грн, прогнозирует экономист Олег Устенко.
Он напомнил, что в госбюджете на этот год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,5 грн, а год начинался с курса 41,5 грн за доллар.
"Соответственно то, что мы видим сейчас — это еще не конец процесса. Для того, чтобы выполнить бюджет, мы должны достичь средневзвешенного показателя. Он должен на конец года быть выше 45,5 грн", - говорит Устенко." (с)
То казали, що 45 грн буде до кінця року, тепер вже 46 грн. А у кінці року стане, взагалі 49 грн.....
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vitaxa2006
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Додано: Сер 03 чер, 2026 19:20
vitaxa2006 написав:
год начинался с курса 41,5 грн за доллар.
Де? В обмінках 12 січня вже було 43,60, і далі 43+
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sergey_sryvkin
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