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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12112121131211412115
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 06:09

  budivelnik написав:
  henrykwinto88 написав:Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000

Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....

Та яких 20 млн?
За даними держстату, до 2022 року в країні проживало близько 16–17 млн економічно активних осіб і 11–11,5 млн пенсіонерів https://www.pravda.com.ua/articles/2026/06/11/8038836/

Так, у 2021 р., за офіційною статистикою, кількість осіб, які не входили до складу робочої сили (економічно неактивних), віком 15 років і старше становила 14,4 млн осіб, з них у віці 15–70 років (працездатного віку) – 10,7 млн осіб (38,2 % населення працездатного віку). https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsi ... ni-realiyi

Якщо хотіти внесків від 15-річних і 70-річних в реаліях України, то так можна кидати в них камінням, так як здебільшого їх нема. А ще і до 70 років 70% чоловіків просто не доживають і замість того щоб платити податки халявлять помираючи.
Зараз відповідно ситуація ще гірша. А підрахунки про 8 млн неплатників це щось в стилі 4 тис $ для вчителів чи нові перли про 460 тис/міс на передовій при
Для фінансування зарплат українським військовим та реалізації програми з їх підвищення в бюджеті бракує 270 млрд гривень
З них безпосередньо на саму анонсовану реформу потрібно 120 млрд. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/na-pidvishc ... putat.html

НМТ з математики не можна ніяк скасовувати, а кандидати в президенти та і в іншу владу мав би обов'язково перевірятися на достатній рівень знань з цього предмету.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 09:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Отже, торгівельний баланс за січень-травень 2026.
Товарооборот за 5 місяців 2026 року 58 млрд дол. (за аналогічний період 2025 – 48,2 млрд)
Імпорт 2026 40,5 млрд а в 2025 – 31,3 млрд, ріст склав 29,4%
Експорт 2026 17,5 млрд, в 2025 – 16,9 млрд ріст 3,5%
Три найбільш імпортовані групи товарів 2026 (в дужках те саме за аналогічний період 2025)
- Машини та устаткування 17 млрд (12 млрд)
- Паливно-енергетичні товари 6,4 млрд (4 млрд)
- Хімічна промисловість 5,7 млрд (5,2 млрд)
Три найбільш експортовані групи товарів 2026 (в дужках те саме за аналогічний період 2025)
- Продовольчі товари 10,6 млрд (9,7 млрд)
- Метали та вироби з них 1,7 млрд (1,9 млрд)
- Машини і устаткування 1,5 млрд (1,5 млрд)
Результати абсолютно очікувані (дефіцит робочої сили, критична ситуація в енергетичному комплексі, значні логістичні проблеми, особливо для експорту), але дуже погані, особливо для міцності нацвалюти, для ЗВР.
Падіння ВВП в першому кварталі до – 0,8% - квіточки. Не зовсім розумію, з чого НБУ малює таки річний приріст 1,8% в 2026 році. Як на мене, то значно очікуванішим є падіння в межах 2%.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 10:08

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:
  henrykwinto88 написав:Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000

Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....
Та яких 20 млн?
За даними держстату, до 2022 року в країні проживало близько 16–17 млн економічно активних осіб і 11–11,5 млн пенсіонерів https://www.pravda.com.ua/articles/2026/06/11/8038836/
Президенти та і в іншу владу мав би обов'язково перевірятися на достатній рівень знань з цього предмету.
Стільки крику і пафосу....
Ну заміни цифру яку використав я - 20 млн осіб
на цифру яку знайшов ти - 17 млн осіб
І перерахуй табличку....
Тому
якщо є 17 млн працездатного , а 12 млн офіційно працюють( додам що в цих офіційно працюючих є якась частка ПЕНСІОНЕРІВ ) то все одно ВІД 5 млн ОСІБ ухиляються від сплати податків.
З цим ти погодишся?
budivelnik
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