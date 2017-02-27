budivelnik написав:Є теорія, є практика.. Послуги ФОП надавати юрособі- не може..
Ну как не может-то, если на этом вся схема использования ФЛП вместо людей в штате и стоит? Даже мы договорились, что это и практика тоже. Один только мой ФЛП так "не может" на довольно крупные суммы каждый месяц уже много лет и таких в стране, как минимум, сотни тысяч. И я про реальные услуги, а не про фиктивные гороскопы, которых наверняка тоже не мало. IMHO, покупка гороскопов и барабанов - это у нас у бюджетных организаций чаще.
Юридична особа на Загальній системі оподаткування НЕ МОЖЕ отримувати послуги від ФОПа на 2 групі Єдиного податку
https://7eminar.ua/events/3734/8173 ФОПи 2 групи не мають права надавати послуги платникам, що перебувають на загальній системі оподаткування. Порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування – виготовлення ФОП платником єдиного податку 2 групи продукції з давальницької сировини суб'єкта господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування, оскільки операції з виробництва такої продукції є за своєю суттю операціями з надання послуг замовнику
moveton написав:
budivelnik написав:Якщо податкову базу для фопа приймуть як середня зарплата(або мінімальна помножити на якийсь коефіцієнт) то це зменшить використання фопів для мінімізації оподаткування разів в 5.
Воот. Поэтому мы так и живём. Оставить, как есть, и пусть минимизируют? Ещё более фантастично: бороться с этим с другой стороны, т.е. уменьшением налогов у остальных? Ещё чего. "Чтобы корова обходилась дешевле и давала больше молока её нужно меньше кормить и больше доить!"
А тут нюанс.... Є ті хто платять БІЛЬШЕ ніж ті хто на Єдином Це ЗАГАЛЬНА система.... То що правильніше Для 10 млн платників на загальній системі опустити до рівня єдиноподатників Чи для 1 млн єдиноподатників частково підняти до рівня загальної системи..
Чому частково - бо те що я описав-це податок з сум на зарплату, а в загальній системі на відміну від єдиноподатників є ще податки...
Тобто врівнюючи правила виплати зарплати ми трошки погіршуємо стан єдиноподатників.... Так мені б хотілося щоб в загальній системі опустили для 10 млн.. От тільки нюанс-який Бюджет це винесе Було 12 млн * 20 000 середня*43% податки*12 місяців = 1 238 млрд Стане 12 млн * 8600(мінімальна)*43% податки*12місяців= 532 млрд Хто компенсує Бюджету 700 млрд грн/рік?
budivelnik написав:Юридична особа на Загальній системі оподаткування НЕ МОЖЕ отримувати послуги від ФОПа на 2 групі Єдиного податку
Уже ж несколько раз проговорили: именно на второй нельзя. Но кроме второй группы существуют и другие, поэтому "Послуги ФОП надавати юрособі- не може" - это ложь. На практике и с фиктивным товаром второгрупники балуются, но там аккуратно нужно, а то даже банки при виде назначений "за товар" начинают интересоваться что это за товар, как хранится и у кого самим ФЛП покупается при том, что со счёта ФЛП сплошной вывод физикам, а не покупка нового товара.
budivelnik написав:Так мені б хотілося щоб в загальній системі опустили для 10 млн.. От тільки нюанс-який Бюджет це винесе Було 12 млн * 20 000 середня*43% податки*12 місяців = 1 238 млрд Стане 12 млн * 8600(мінімальна)*43% податки*12місяців= 532 млрд Хто компенсує Бюджету 700 млрд грн/рік?
И в этом тоже типичная Украина В более нормальном хозяйстве вместо этого вопроса задают другой: как после этого бюджет будет сводиться? Он уже даёт побольше вариантов действий и возникают такие технологии, как "расширение налоговой базы" (и суть уменьшения налоговых ставок получить именно это) и "уменьшение бюджетных расходов". Эти технологии активно применяются пересичными домохозяйками потому, что им зарплату по мотивации "у меня бюджет не сходится, вы обязаны компенсировать!" обычно не повышают и безоплатные кредиты в подарок не сильно раздают. Но те, кто в правительстве, от пересичных далеко. "Правительство на другой планете живёт, родной!"
А може давайте так Якщо я ТИПОВА Україна в чисельності 10 млн осіб і ми поставлені в рамки в яких несемо БІЛЬШЕ податкове навантаження ніж 1 млн єдиноподатників, при чому як правило ці єдиноподатники є людьми з ВИщою Освітою і вишими можливостями в заробітку ніж прості наймані працівники...
І от коли ці Єдиноподатники ( читай ЕКОНОМІЧНА ЕЛІТА )- заявляють що ВОНИ проти навантаження яке несе ВСЯ Україна... Тоді виникає питання Для кого і щоБудуємо? Якщо Ви розумніші від тих хто живе на зарплату... то може хоча б потрудитесь платити податки з зарплати по правилам які платять найбідніші... А вже потім приходьте до влади і ОПУСКАЙТЕ оподаткування для бідних і піднімайте для Багатих.
При цьому В порівнянні з Бідними - саме Ви сьогодні БАГАТІ. але чомусь в штики підняття податків для себе.
Будь в мене влада я б зробив просто. Перше - спростив підтвердження прихідних документів до рівня ПЛАТІЖКИ якою ця поставка буде оплачена ( тобто мої витрати -це автоматично чиїсь доходи) ,таким чином якщо з робочого рахунку на інший робочий рахунок перечислена якась сума то для податкової цього має бути достатньо Друге - створив два типи рахунків а - робочий - розрахунки між цими рахунками не підлягають оподаткуванню б - персональний для кожного планика ( все просто , номер рахунку це код банку в якому відкритиі+індивідуальний податковий номер) і всі перечислення з робочих на індивідуальний -тільки після сплати 40%....обовязок це зробити лежить на банку який буде проводити переказ Третє - перерахунок з індивідуального на робочий - безкоштовно, між індивідуальними в межах сімї безкоштовно , перших 10 000/рік - безкоштовно ,10001-20000 рік-5% і так далі, більше 100 000 рік - 40% Будь які прибутки по депозитам/акціям і так далі - те саме - 40%...податковим агентом так само як зараз -той хто виплачує прибуток( в нашому випадку банк)
Все, нікому нічого не треба пояснювати і тримати штат бухгалтерів чи податківців... Відшліфувати залишиться тільки перерахунки між індивідуальними рахунками.
budivelnik написав:При цьому В порівнянні з Бідними - саме Ви сьогодні БАГАТІ. але чомусь в шити підняття податків для себе.
Ну а зачем с бедными-то сравнивать, а не, например, с "бедным" одесским хирургом у которого в ординаторской стола под кучей долларов не видно? Это если зачем-то вообще нужно сравнивать.
budivelnik написав:І от коли ці Єдиноподатники ( читай ЕКОНОМІЧНА ЕЛІТА )- заявляють що ВОНИ проти навантаження яке несе ВСЯ Україна... Тоді виникає питання Для кого і щоБудуємо? Якщо Ви розумніші від тих хто живе на зарплату... то може хоча б потрудитесь платити податки з зарплати по правилам які платять найбідніші... А вже потім приходьте до влади і ОПУСКАЙТЕ оподаткування для бідних і піднімайте для Багатих.
Вот именно, что мы строим-то? Варианты-то очень разные могут быть. Есть система "социальной справедливости" с налогами от процентных до прогрессивных. Предполагает, что государству виднее на что тратить деньги граждан. В абсолюте это совок, где получаешь вышку и, как "людина з ВИщою Освітою і вишими можливостями в заробітку" сидишь в КБ за 120 рублей в месяц и имитируешь деятельность. Потому, что напрягаться нет никакого смысла. Для бедных, которые кушать не могут, если рядом с ними "богатые" (ага, заехавший рядовой инженер из Британии - практически Рокфеллер) зашибенная система. Вот только тогда все бедными и остаются. В теории мы этого так наелись в XX веке, что в 1991 отбросили. К сожалению, гораздо слабее, чем те же поляки.
А есть противоположный подход: кто больше получает, тому налоги в процентах СНИЖАЮТСЯ. Стимулирует не сидеть в болоте, а получать образование, поэтому работать продуктивнее (т.е. создавать больше добавленной стоимости в час труда) и становиться той самой элитой. В итоге за счёт этого труда даже относительно бедные начинают выглядеть богачами относительно большинства представителей первой системы. Но, разумеется, они всё равно будут ныть, что бедные и местных богатых нужно ограбить в их пользу
Что до того чего мы строим... Наверное, для развития страны худший вариант: больше грабить средний класс, чтобы те его остатки, что ещё есть, плюнули и всё таки уехали. Что до реально богатых, то у них с возможностями снижения поборов всё было и будет хорошо. Может даже американская схема жить на кредит под залог ценных бумаг, на которую я кидал ссылку чуть выше, работает. Но я думаю, что и других хватает. И совсем не бедных взяточников никто хотя бы НДФЛ с реальных доходов никто не собирается обязывать платить. Они-то, конечно, отстёгивают кому надо, но совсем не в бюджет страны.
moveton написав:А есть противоположный подход: кто больше получает, тому налоги в процентах СНИЖАЮТСЯ.
Я хіба проти? Тільки як це Ваше твердження корелюється з реаліями? Для того щоб працівник отримав 20 000 грн на руки - він повинен створити на 32 000 доданої вартості... Якщо єдиноподатник створить на 32000 доданої вартості він отримає на руки 30000.. А при сплаті 12 000 грн податків - Єдиноподатник заделарує 200 000 виручки
Де справедливість? чи де оподаткування падає з ростом створення?
Тому ще раз Не тягніть ковдру на себе, бо в тих хто працюють на загальній системі вже фаберже голі......
ПС різні там емоційні вкиди про взяточників і так далі в кількості 10 000 осіб... тонуть в наявності 200 000 айтішників з доходом в 100 000 грн/місяць і податком з цього доходу в 6000 грн..... З точки зору 10 млн платників на загальній системі - між легально працюючими єдиноподатниками і злодіями/олігархами - різниці в абсолютній сумі вкраденого - немає. Одні недоплатили 100 млрд але 200 000 осіб Другі вкрали 100 млрд але 10 000 осіб а заплатили цих 200 млрд - працівники на загальній системі
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 16 чер, 2026 21:51, всього редагувалось 1 раз.
tester3373 написав:бо цікаво мені - ви весь віковий зріз записали в працездатних? чи когось таки здогадалися викинути?
Весь, крім 1+ млн інвалідів.... Але В нас на 12 млн офіційно працюючих - більше 1 млн працюючих пенсіонерів. Тому Яка різниця Я напишу 12 млн офіційно працюючих з них 11 млн працездатного віку і 20 млн працездатного віку з них 19 млн не інвалідів...
20-12=19-11=8 млн ШЛАНГІВ які КРАДУТЬ в своїх батьків.
все понятно. у вас і мами 1 день родів і вперед арбайтен. за безробіття ви ще не повернутли статтю як при савєтах? ментів-військових і прочих хто досрочно виходить на пенсію ви також уже всіх вигнали на роботу? а вони ж пенсійний фонд доють не з 60 років. одні мати від цих мамкиних еканамістів.
ЗІ посилання де на цифри? чи одне бла-бла-бла зі стелі?
Не дуркуй, я тобі приводи в приклади з працюючими пенсіонерами.. Мам у нас в декреті максимум 1 млн осіб ( було 300 000 народжень в рік+/-, от три роки бери Ще 1 млн різного штибу студентів... Я ж не докторську пишу Якщо з 20 млн працездатного працює 12 млн то вони крадуть 60% пенсії Якщо ж є 20 млн працездатного і серед них 1 млн мам. 1 млн студентів, 1 млн інвалідів і 12 млн працюючих то тих 5 млн шлангів крадуть 30% пенсії..
Тобі особисто яка різниця скільки такі як ти крадуть в своїх батьків ? 25% чи 60%... Це все одно а - крадіжка б - багато. в - більше ніж крадуть олігархи і більше ніж недоплачують 200 000 айтішників..
tester3373 написав:посилання де на цифри? чи одне бла-бла-бла зі стелі?
Отже я привів загальну канву Тобі вона не подобається Питання Хто кому повинен щось доказувати? Той хто привів хоч якісь цифри чи той хто емоційно обплював монітор і не привів жодної? Якщо ти віриш що правий-вчись доводити з цифрами а не пробуючи когось обізвати мамкіним економістом, тим більше що мені а - 60 років б - 35 років стажу з них 30 років в бізнесі в - я досить багата людина а ти хто?сопливий студент який знає все і вся... але йому постійно фаберже заважає на пиво назбирати?
Не дуркуй, я тобі приводи в приклади з працюючими пенсіонерами.. Мам у нас в декреті максимум 1 млн осіб ( було 300 000 народжень в рік+/-, от три роки бери Ще 1 млн різного штибу студентів... Я ж не докторську пишу Якщо з 20 млн працездатного працює 12 млн то вони крадуть 60% пенсії Якщо ж є 20 млн працездатного і серед них 1 млн мам. 1 млн студентів, 1 млн інвалідів і 12 млн працюючих то тих 5 млн шлангів крадуть 30% пенсії..
Тобі особисто яка різниця скільки такі як ти крадуть в своїх батьків ? 25% чи 60%... Це все одно а - крадіжка б - багато. в - більше ніж крадуть олігархи і більше ніж недоплачують 200 000 айтішників..
Зрозумів?
ех. стеля стеля стеля. навіть розуміння немає яка структура населення у віковому зрізі а все в еканамісти преться мамкині.