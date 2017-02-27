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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12118121191212012121
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 22:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 написав:
  budivelnik написав:
  tester3373 написав:у вас і мами 1 день родів
Не дуркуй, я тобі приводи в приклади з працюючими пенсіонерами..
Мам у нас в декреті максимум 1 млн осіб ( було 300 000 народжень в рік+/-, от три роки бери
Ще 1 млн різного штибу студентів...
Я ж не докторську пишу
Якщо з 20 млн працездатного працює 12 млн то вони крадуть 60% пенсії
Якщо ж є 20 млн працездатного і серед них 1 млн мам. 1 млн студентів, 1 млн інвалідів і 12 млн працюючих то тих 5 млн шлангів крадуть 30% пенсії..

Тобі особисто яка різниця скільки такі як ти крадуть в своїх батьків ? 25% чи 60%... Це все одно
а - крадіжка
б - багато.
в - більше ніж крадуть олігархи і більше ніж недоплачують 200 000 айтішників..

Зрозумів?


ех. стеля стеля стеля.
навіть розуміння немає яка структура населення у віковому зрізі а все в еканамісти преться мамкині.
То приведи демографічну піраміду, розгроми мене своїми знаннями...
перестань слинитись і почни працювати
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 22:51

  budivelnik написав:Де справедливість?

Я выше уже писал. С определённой точки зрения она есть. С остальных нет. Но системы, которую справедливой назовут все, просто не существует.

  budivelnik написав:Тому ще раз
Не тягніть ковдру на себе, бо в тих хто працюють на загальній системі вже фаберже голі......

Кто тянет-то? Типичный ФЛП (конечно, тот, который реально работает, а не для бюджетного распила) - это исключительно донор для окружающих. И это даже не какой-то закрытый клуб. Если на общей системе и зарплате так ужасно, так присоединяйтесь, раз тут мёдом намазано.

  budivelnik написав:різні там емоційні вкиди про взяточників і так далі в кількості 10 000 осіб... тонуть в наявності 200 000 айтішників з доходом в 100 000 грн/місяць і податком з цього доходу в 6000 грн.....

Да радоваться надо, если так. Что всё ещё есть люди, которые из за рубежа привлекают сюда больше денег, чем здесь разворуют (ой, сомневаюсь. С воровством у нас гораздо лучше). А они ещё и какие-то налоги с этого платят. В принципе, кое-кто уже начинают понимать. Давно уже не слышал рассуждений: "Пусть те айтишники хоть все валят. В экспорте по сравнению с металлургами пигмеи, а налогов совсем слёзы".

  budivelnik написав:З точки зору 10 млн платників на загальній системі - між легально працюючими єдиноподатниками і злодіями/олігархами - різниці в абсолютній сумі вкраденого - немає.
Одні недоплатили 100 млрд але 200 000 осіб
Другі вкрали 100 млрд але 10 000 осіб
а заплатили цих 200 млрд - працівники на загальній системі

Надеюсь, что так пролетарски думают всё таки не все. Но действительно демагогическая точка зрения, что украл, что якобы (потому, что не от закона, а от субъективной хотелки) недостаточно заплатил налогов - всё едино, распространена (и тут с Hotab уже дискутировали) и раздувается. И это одна из причин (или признаков) почему тут так так плохо. Тут ключевой момент вообще не в суммах, а в том, что законно работающие - это, оказывается, воры. Предлагаю подумать кому она выгодна.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 16 чер, 2026 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 22:57

moveton
Але ж ви продовжуєте топити (чи я щось прозівав?) що умовний пан yama красавчік що поклав на всіх і отримує в кріпті із-за кордону , і заправляється на підзаборних бочках (бо там дешевше) щоб максимально не платити жодних податків. Чи ваша думка вже інша? Виключно для верифікації 😅
Hotab
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