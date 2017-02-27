budivelnik написав:
Де справедливість?
Я выше уже писал. С определённой точки зрения она есть. С остальных нет. Но системы, которую справедливой назовут все, просто не существует.
budivelnik написав:
Тому ще раз
Не тягніть ковдру на себе, бо в тих хто працюють на загальній системі вже фаберже голі......
Кто тянет-то? Типичный ФЛП (конечно, тот, который реально работает, а не для бюджетного распила) - это исключительно донор для окружающих. И это даже не какой-то закрытый клуб. Если на общей системе и зарплате так ужасно, так присоединяйтесь, раз тут мёдом намазано.
budivelnik написав:
різні там емоційні вкиди про взяточників і так далі в кількості 10 000 осіб... тонуть в наявності 200 000 айтішників з доходом в 100 000 грн/місяць і податком з цього доходу в 6000 грн.....
Да радоваться надо, если так. Что всё ещё есть люди, которые из за рубежа привлекают сюда больше денег, чем здесь разворуют (ой, сомневаюсь. С воровством у нас гораздо лучше). А они ещё и какие-то налоги с этого платят. В принципе, кое-кто уже начинают понимать. Давно уже не слышал рассуждений: "Пусть те айтишники хоть все валят. В экспорте по сравнению с металлургами пигмеи, а налогов совсем слёзы".
budivelnik написав:
З точки зору 10 млн платників на загальній системі - між легально працюючими єдиноподатниками і злодіями/олігархами - різниці в абсолютній сумі вкраденого
- немає.
Одні недоплатили 100 млрд але 200 000 осіб
Другі вкрали 100 млрд але 10 000 осіб
а заплатили цих 200 млрд - працівники на загальній системі
Надеюсь, что так пролетарски думают всё таки не все. Но действительно демагогическая точка зрения, что украл, что якобы (потому, что не от закона, а от субъективной хотелки) недостаточно заплатил налогов - всё едино, распространена (и тут с Hotab
уже дискутировали) и раздувается. И это одна из причин (или признаков) почему тут так так плохо. Тут ключевой момент вообще не в суммах, а в том, что законно работающие - это, оказывается, воры. Предлагаю подумать кому она выгодна.