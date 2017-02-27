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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 22:02
tester3373 написав: budivelnik написав: tester3373 написав:
у вас і мами 1 день родів
Не дуркуй, я тобі приводи в приклади з працюючими пенсіонерами..
Мам у нас в декреті максимум 1 млн осіб ( було 300 000 народжень в рік+/-, от три роки бери
Ще 1 млн різного штибу студентів...
Я ж не докторську пишу
Якщо з 20 млн працездатного працює 12 млн то вони крадуть 60% пенсії
Якщо ж є 20 млн працездатного і серед них 1 млн мам. 1 млн студентів, 1 млн інвалідів і 12 млн працюючих то тих 5 млн шлангів крадуть 30% пенсії..
Тобі особисто яка різниця скільки такі як ти крадуть в своїх батьків ? 25% чи 60%... Це все одно
а - крадіжка
б - багато.
в - більше ніж крадуть олігархи і більше ніж недоплачують 200 000 айтішників..
Зрозумів?
ех. стеля стеля стеля.
навіть розуміння немає яка структура населення у віковому зрізі а все в еканамісти преться мамкині.
То приведи демографічну піраміду, розгроми мене своїми знаннями...
перестань слинитись і почни працювати
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Додано: Вів 16 чер, 2026 22:51
budivelnik написав:
Де справедливість?
Я выше уже писал. С определённой точки зрения она есть. С остальных нет. Но системы, которую справедливой назовут все, просто не существует.
budivelnik написав:
Тому ще раз
Не тягніть ковдру на себе, бо в тих хто працюють на загальній системі вже фаберже голі......
Кто тянет-то? Типичный ФЛП (конечно, тот, который реально работает, а не для бюджетного распила) - это исключительно донор для окружающих. И это даже не какой-то закрытый клуб. Если на общей системе и зарплате так ужасно, так присоединяйтесь, раз тут мёдом намазано.
budivelnik написав:
різні там емоційні вкиди про взяточників і так далі в кількості 10 000 осіб... тонуть в наявності 200 000 айтішників з доходом в 100 000 грн/місяць і податком з цього доходу в 6000 грн.....
Да радоваться надо, если так. Что всё ещё есть люди, которые из за рубежа привлекают сюда больше денег, чем здесь разворуют (ой, сомневаюсь. С воровством у нас гораздо лучше). А они ещё и какие-то налоги с этого платят. В принципе, кое-кто уже начинают понимать. Давно уже не слышал рассуждений: "Пусть те айтишники хоть все валят. В экспорте по сравнению с металлургами пигмеи, а налогов совсем слёзы".
budivelnik написав:
З точки зору 10 млн платників на загальній системі - між легально працюючими єдиноподатниками і злодіями/олігархами - різниці в абсолютній сумі вкраденого
- немає.
Одні недоплатили 100 млрд але 200 000 осіб
Другі вкрали 100 млрд але 10 000 осіб
а заплатили цих 200 млрд - працівники на загальній системі
Надеюсь, что так пролетарски думают всё таки не все. Но действительно демагогическая точка зрения, что украл, что якобы (потому, что не от закона, а от субъективной хотелки) недостаточно заплатил налогов - всё едино, распространена (и тут с Hotab
уже дискутировали) и раздувается. И это одна из причин (или признаков) почему тут так так плохо. Тут ключевой момент вообще не в суммах, а в том, что законно работающие - это, оказывается, воры. Предлагаю подумать кому она выгодна.
Востаннє редагувалось moveton
в Вів 16 чер, 2026 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 22:57
moveton
Але ж ви продовжуєте топити (чи я щось прозівав?) що умовний пан yama красавчік що поклав на всіх і отримує в кріпті із-за кордону , і заправляється на підзаборних бочках (бо там дешевше) щоб максимально не платити жодних податків. Чи ваша думка вже інша? Виключно для верифікації 😅
законно работающие - это, оказывается, воры. Предлагаю подумать кому она выгодна.
Прєдлагаю подумати, що градація не «чорне-біле» : вор і найчесніший. Що чесно працюючий і не сплачуючий подати - це теж вор. Але у тих, хто в цей загальний котел кидає. Бо з котла їдять всі. А отже і кидати треба всім.
А від того, що умовний Яма не такий поганий, як медвежатник по квартирним крадіжкам, він раптом не стає чесним. Просто в градації негідників не найгірший. Але все одно кондом.
І ще одне .. Аргументи типу «а стане краще якщо він взагалі виїде і не буде взагалі тут витрачати» теж слабенькі. Бо виїхати треба теж «кудись». А там теж хочуть податки, і часто не менші. А там де менші, то або тимчасово, або жити там не дуже то і хочуть. Тому не треба тут нікого подумки шантажувати «або стільки, або ніскільки». Давайте «ніскільки». Або все ж «як всі».
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 чер, 2026 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 23:16
Hotab написав:moveton
Але ж ви продовжуєте топити (чи я щось прозівав?) що умовний пан yama красавчік що поклав на всіх і отримує в кріпті із-за кордону , і заправляється на підзаборних бочках (бо там дешевше) щоб максимально не платити жодних податків. Чи ваша думка вже інша? Виключно для верифікації 😅
Это прямо карлонское "ты уже прекратила пить коньяк по утрам?" Я никогда и не утверждал, что он прям красавчик. Но и ненависти у меня к такому modus operandi нет. Он тоже не вор. Нормальный гражданин. Конечно, если он с каждого получения крипты, а потом ещё и при её продаже в фиат, он не платит 23%
, то он, типа, экономический преступник. Но я оставляю это оценивать налоговой. А она, как я понимаю, пока претензий не имела. Если делает что-то полезное для окружающих, получает за это какое-то вознаграждение, им, наверное, расплачивается за услуги других, то прекрасный экономический субьект, повышающий благосостояние страны. К заправке в подзаборных бочках вообще не понял в чём именно претензия. Если в плане уплаченных налогов, то я ещё хуже буду потому, что автомобиля не имею, поэтому за бензин налогов плачу ровный ноль.
Hotab написав:
Але у тих, хто в цей загальний котел кидає. Бо з котла їдять всі. А отже і кидати треба всім.
И это обсуждали. Только то, что yama из этого котла наедает больше, чем в него кидает, оказалось сомнительным. А принципы кидать в котёл всё, что у тебя есть, или всем одинаково, тоже так себе.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 23:22
moveton
К заправке в подзаборных бочках вообще не понял
Прекрасно «понял»
Дебіла корчити на Кідстаф
Но я оставляю это оценивать налоговой. А она, как я понимаю, пока претензий не имела
«Нє імела», бо не знає як пан живе і де бере гроші.
Але ж вам одночасно не подобається, чому коли такий поважний пан приносить в банк гроші з конвертаційного центру отримані з кріпти, то банк питає «де взяв?». Ви все ж зʼясуйте у себе в голові, правильно питати у таких панів, чи неправильно.
Только то, что yama из этого котла наедает больше, чем в него кидает, оказалось сомнительным.
Лише у вашій голові. Бо він ні захищати державу не збирається, ні фінансувати тих хто це робить. А це дуже дорога послуга, так то взагалі.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 23:59
budivelnik написав:
То приведи демографічну піраміду
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
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Додано: Сер 17 чер, 2026 00:09
Hotab написав:
«Нє імела», бо не знає як пан живе і де бере гроші.
Мне всё равно почему. Может и потому, что плохо работает. Пусть об этом голова у её начальника болит.
Hotab написав:
Але ж вам одночасно не подобається, чому коли такий поважний пан приносить в банк гроші з конвертаційного центру отримані з кріпти, то банк питає «де взяв?». Ви все ж зʼясуйте у себе в голові, правильно питати у таких панів, чи неправильно.
Это где я говорил, что не нравится? Да пусть себе спрашивают. Только при этом должна быть и система, позволяющая законопослушному человеку без особого напряга отвечать. А у нас спрашивать уже начали, а со второй половиной не очень. В частности, если заикнуться, что крипту продал, то скорее всего сразу в террористы запишут и из банка выгонят с волчьим билетом. При этом условный yama может и вообще живёт вне БСУ только на крипте и наличке.
Hotab написав:
Только то, что yama из этого котла наедает больше, чем в него кидает, оказалось сомнительным.
Лише у вашій голові. Бо він ні захищати державу не збирається, ні фінансувати тих хто це робить. А це дуже дорога послуга, так то взагалі.
Это очень мощное требование. Таких "воров" не меньше 99.9% населения Земли. Можно, конечно, огорчаться, что не финансируют, но не вижу смысла. Предпочитаю понятие вора ограничивать только до тех, кто что-то активно уменьшает. Разве yama как-то мешает армии защищать какое-то там государство? Или от того, что он есть, у армии больше работы? Да он, если живёт в Украине, то по любому хоть косвенно, но армию финансирует. Не важно на сколько. Не финансирует совсем - норма, подавляющее большинство на Земле так делает. Немного, но всё же в плюс - можно даже назвать немного, но красавчиком. А понятие вора я оставляю для тех, кто военные бюджеты пилит. Вот от них армии действительно вред.
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