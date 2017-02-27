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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12125121261212712128>
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 23:21

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так само як не розумію чому Вашингтон/Брюсель має друкувати гроші для безумовного доходу України , таким чином створюючи інфляцію своєї грошовоїодиниці на користь чужих люде

Бо вже 50 років як запустили фін модель, яка не може без друкарського верстату. Просто треба владу, яка зможе переконати віддати частину пирога, який й так роздають, саме нам.

так й це називається інвестиції... просто треба створити умови, щоб сюда було цікаво інвестувати ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 06:54

  budivelnik написав:
  Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ?
Я правильно зрозумів...
Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців?
І що там з податками на пасивний дохід з капіталу?
Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23
Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу?
чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному?
Якось визначіться?

Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо. Впевнений, що ваші продавці не відмовились би від такого розкладу. У Польщі, між іншим, наші програмісти яких добре знаю, не дуже і щасливі, бо по податкам виходить 54% від заробітку. І нічого, платять. Знову ж таки можливий перехідний період і поступовість. В той же час є знижки для молоді до певної планки, підтримка дітей і т.д. У нас взагалі верх цинічності, коли ЄСВ має обмеження по сплаті, зато певні привілейовані категорії не мають обмеження по отримуванню пенсій чи довічного утримання.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 07:41

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:
  Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ?
Я правильно зрозумів...
Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців?
І що там з податками на пасивний дохід з капіталу?
Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23
Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу?
чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному?
Якось визначіться?

Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо. Впевнений, що ваші продавці не відмовились би від такого розкладу. У Польщі, між іншим, наші програмісти яких добре знаю, не дуже і щасливі, бо
по податкам виходить 54% від заробітку
. І нічого, платять. Знову ж таки можливий перехідний період і поступовість. В той же час є знижки для молоді до певної планки, підтримка дітей і т.д. У нас взагалі верх цинічності, коли ЄСВ має обмеження по сплаті, зато певні привілейовані категорії не мають обмеження по отримуванню пенсій чи довічного утримання.

Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).

Ось зарплатний калькулятор, можете погратись https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).

Якщо точніше, то це разом з обов'язковим медичним страхуванням. Цифру сумарну озвучували незадоволені українці, що працюють в гуглі у Варшаві.
Медичне страхування також обов'язково потрібно було вводити. Бо це також абсурдно, коли людина котра сплачує податки насправді має ще меншу віддачу ніж часто-густо та, що ніколи нічого. А то ще не маючи часу на черги та відвідини окремо платить і за комерційну медицину.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:07

  Ой+ написав:
  BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).

Якщо точніше, то це разом з обов'язковим медичним страхуванням. Цифру сумарну озвучували незадоволені українці, що працюють в гуглі у Варшаві.
Медичне страхування також обов'язково потрібно було вводити. Бо це також абсурдно, коли людина котра сплачує податки насправді має ще меншу віддачу ніж часто-густо та, що ніколи нічого. А то ще не маючи часу на черги та відвідини окремо платить і за комерційну медицину.

обов'язкове медичне страхування - це не податок. його не треба додавати до порівняння
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:обов'язкове медичне страхування - це не податок. його не треба додавати до порівняння

Якщо воно обов'язкове і його не уникнути, то треба. Бо в нас воно є частиною ЄСВ, тоді і ЄСВ не рахувати податком??
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:36

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:обов'язкове медичне страхування - це не податок. його не треба додавати до порівняння

Якщо воно обов'язкове і його не уникнути, то треба. Бо в нас воно є частиною ЄСВ, тоді і ЄСВ не рахувати податком??

тоді треба дивитися більш уважно - якщо гроші йдуть в бюджет (чи Пенсійний фонд), як у нас, - це податки. якщо гроші йдуть в страхові компанії - то ні. людина в цьому випадку отримує додаткові можливості у разі потреби... й так, нам це такоє має сенс запроваджувати - але враховуючи поточний моральний рівень пересічного - то американська модель напевне не підійде...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 10:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Ну і яким чином це збільшує мої яхти/автомобілі я якось не розумію

Нарешті знайшов підтвердження того, про шо писав: після зміни фін моделі, відколи всі гроші світу перетворились на папірці, то власники почали заробляти в 2.4 рази більше, а працівники АЖ на 9%, і то якщо вірити офіційній інфляції.
Зображення
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 10:13

повернемося до курсу. не вистачає часу регулярно це аналізувати :oops:

так от, інтервенції цього тижня склали 1,4 ярди дол. минулого тижня - 1,15 ярди дол. формально це рекорд й за цей рік, й за минулий. хоча в березні була схожа ситуація - протягом трьох тижнів інтервенції складали 1-1,3 ярди дол щотижня. й тоді курс теж сягав 44,3, +1 грн від початку місяця.

єдина особливість - якщо минулого тижня курс стрибнув на 70 коп до 45, то на поточному тижні, незважаючи на ще більший рівень інтервенцій - курс був в коридорі 44,8-45,00, й навіть припав під кінець тижня.

безготівка близько 940 ярдів грн, з них довгострокові депо - 209 ярдів. тобто незважаючи на високий рівень інтервенцій, безготівка залишається на високому рівні. нагадаю кілька місяців тому вона була десь на 100 ярді грн менше.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 чер, 2026 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 10:19

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Ну і яким чином це збільшує мої яхти/автомобілі я якось не розумію

Нарешті знайшов підтвердження того, про шо писав: після зміни фін моделі, відколи всі гроші світу перетворились на папірці, то власники почали заробляти в 2.4 рази більше, а працівники АЖ на 9%, і то якщо вірити офіційній інфляції.
Зображення

картинки не бачу... але гадаю, чергова маніпуляція... 8)
Shaman
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