Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ? Я правильно зрозумів... Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців? І що там з податками на пасивний дохід з капіталу? Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23 Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу? чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному? Якось визначіться?
Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо. Впевнений, що ваші продавці не відмовились би від такого розкладу. У Польщі, між іншим, наші програмісти яких добре знаю, не дуже і щасливі, бо по податкам виходить 54% від заробітку. І нічого, платять. Знову ж таки можливий перехідний період і поступовість. В той же час є знижки для молоді до певної планки, підтримка дітей і т.д. У нас взагалі верх цинічності, коли ЄСВ має обмеження по сплаті, зато певні привілейовані категорії не мають обмеження по отримуванню пенсій чи довічного утримання.
Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ? Я правильно зрозумів... Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців? І що там з податками на пасивний дохід з капіталу? Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23 Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу? чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному? Якось визначіться?
Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо. Впевнений, що ваші продавці не відмовились би від такого розкладу. У Польщі, між іншим, наші програмісти яких добре знаю, не дуже і щасливі, бо
по податкам виходить 54% від заробітку
. І нічого, платять. Знову ж таки можливий перехідний період і поступовість. В той же час є знижки для молоді до певної планки, підтримка дітей і т.д. У нас взагалі верх цинічності, коли ЄСВ має обмеження по сплаті, зато певні привілейовані категорії не мають обмеження по отримуванню пенсій чи довічного утримання.
Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).
BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).
Якщо точніше, то це разом з обов'язковим медичним страхуванням. Цифру сумарну озвучували незадоволені українці, що працюють в гуглі у Варшаві. Медичне страхування також обов'язково потрібно було вводити. Бо це також абсурдно, коли людина котра сплачує податки насправді має ще меншу віддачу ніж часто-густо та, що ніколи нічого. А то ще не маючи часу на черги та відвідини окремо платить і за комерційну медицину.
BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).
Якщо точніше, то це разом з обов'язковим медичним страхуванням. Цифру сумарну озвучували незадоволені українці, що працюють в гуглі у Варшаві. Медичне страхування також обов'язково потрібно було вводити. Бо це також абсурдно, коли людина котра сплачує податки насправді має ще меншу віддачу ніж часто-густо та, що ніколи нічого. А то ще не маючи часу на черги та відвідини окремо платить і за комерційну медицину.
обов'язкове медичне страхування - це не податок. його не треба додавати до порівняння
Shaman написав:обов'язкове медичне страхування - це не податок. його не треба додавати до порівняння
Якщо воно обов'язкове і його не уникнути, то треба. Бо в нас воно є частиною ЄСВ, тоді і ЄСВ не рахувати податком??
тоді треба дивитися більш уважно - якщо гроші йдуть в бюджет (чи Пенсійний фонд), як у нас, - це податки. якщо гроші йдуть в страхові компанії - то ні. людина в цьому випадку отримує додаткові можливості у разі потреби... й так, нам це такоє має сенс запроваджувати - але враховуючи поточний моральний рівень пересічного - то американська модель напевне не підійде...
budivelnik написав:Ну і яким чином це збільшує мої яхти/автомобілі я якось не розумію
Нарешті знайшов підтвердження того, про шо писав: після зміни фін моделі, відколи всі гроші світу перетворились на папірці, то власники почали заробляти в 2.4 рази більше, а працівники АЖ на 9%, і то якщо вірити офіційній інфляції.
повернемося до курсу. не вистачає часу регулярно це аналізувати
так от, інтервенції цього тижня склали 1,4 ярди дол. минулого тижня - 1,15 ярди дол. формально це рекорд й за цей рік, й за минулий. хоча в березні була схожа ситуація - протягом трьох тижнів інтервенції складали 1-1,3 ярди дол щотижня. й тоді курс теж сягав 44,3, +1 грн від початку місяця.
єдина особливість - якщо минулого тижня курс стрибнув на 70 коп до 45, то на поточному тижні, незважаючи на ще більший рівень інтервенцій - курс був в коридорі 44,8-45,00, й навіть припав під кінець тижня.
безготівка близько 940 ярдів грн, з них довгострокові депо - 209 ярдів. тобто незважаючи на високий рівень інтервенцій, безготівка залишається на високому рівні. нагадаю кілька місяців тому вона була десь на 100 ярді грн менше.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 чер, 2026 10:19, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ну і яким чином це збільшує мої яхти/автомобілі я якось не розумію
Нарешті знайшов підтвердження того, про шо писав: після зміни фін моделі, відколи всі гроші світу перетворились на папірці, то власники почали заробляти в 2.4 рази більше, а працівники АЖ на 9%, і то якщо вірити офіційній інфляції.
картинки не бачу... але гадаю, чергова маніпуляція...