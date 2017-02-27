BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).
Якщо точніше, то це разом з обов'язковим медичним страхуванням. Цифру сумарну озвучували незадоволені українці, що працюють в гуглі у Варшаві. Медичне страхування також обов'язково потрібно було вводити. Бо це також абсурдно, коли людина котра сплачує податки насправді має ще меншу віддачу ніж часто-густо та, що ніколи нічого. А то ще не маючи часу на черги та відвідини окремо платить і за комерційну медицину.
Нічого не зрозуміло, де взялись 54% на рік? Та і якщо люди працюють в гуглі, то велика імовірність, що отримують частину ЗП стоками, а на них 19% податку.
Дюрі-бачі написав:Нарешті знайшов підтвердження того, про шо писав: після зміни фін моделі, відколи всі гроші світу перетворились на папірці, то власники почали заробляти в 2.4 рази більше, а працівники АЖ на 9%, і то якщо вірити офіційній інфляції.
Так звісно:
реальні статки 400 найбагатших громадян США з 1982 року зросли у 15 разів, тоді як середні доходи американських сімей менш ніж подвоїлися. Саез стверджує, що мільярдери сплачують відносно низькі податки завдяки можливості накопичувати прибутки в компаніях та користуватися пільговими ставками. На його думку, податок на великі статки дозволив би не лише збільшити внесок найбагатших до бюджету, а й профінансувати програми підтримки громадян із низькими та середніми доходами. https://news.finance.ua/ua/ekonomisty-s ... ti-dohodiv
дивиться проблеми є. але почалися вони з 90х років, а почали стрімко наростати в 00х. це все корелює зі стрімким розвитком Китаю - якраз на закриття торгового балансу з Китаєм ці нові кошти й йшли. але це все треба ще досліджувати.
тобто грошей почали друкувати більше, все пішло вгору. й нерухомість теж. зараз співідношення зп/вартість нерухомості значно погіршилось напевне у всіх країнах. й так, ваша фраза, що купити собі житло важче, ніж квартиру для інвестицій, - так й є. власне, це теж штовхає ціни на нерухомість - люди не знають, куди вкладати ці кошти.
Дюрі-бачі написав:Нарешті знайшов підтвердження того, про шо писав: після зміни фін моделі, відколи всі гроші світу перетворились на папірці, то власники почали заробляти в 2.4 рази більше, а працівники АЖ на 9%, і то якщо вірити офіційній інфляції.
Так звісно:
реальні статки 400 найбагатших громадян США з 1982 року зросли у 15 разів, тоді як середні доходи американських сімей менш ніж подвоїлися. Саез стверджує, що мільярдери сплачують відносно низькі податки завдяки можливості накопичувати прибутки в компаніях та користуватися пільговими ставками. На його думку, податок на великі статки дозволив би не лише збільшити внесок найбагатших до бюджету, а й профінансувати програми підтримки громадян із низькими та середніми доходами. https://news.finance.ua/ua/ekonomisty-s ... ti-dohodiv
Ой+ написав:Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо.
Той хто копіює - завжди програє оригіналу..... Тому я спровокував дискусію не для того щоб почати шукати Мессію ДЕСЬ ? Я її спровокував для того щоб Мессії зявлялись ТУТ. Суть в наступному Треба шукати модель, яка дозволить а - зменшити соціальні дотації б - зменшити ріст розривів між бідними і багатими
І найоптимальніше з мого боку виглядає - модель в якій найбідніші отримують найменше оподаткування на свою працю( з одночасним певним обмеженнями в тому числі і політичними чи суспільними) , тобто якщо рівень виплати податків менше якогось рівня-людині обмежують виборче право, виїзд за кордон , безкоштовне успадкування майна і так далі). При чому якщо людині прийшло якесь майно по спадку, в людини автоматично відраховують якусь вартість майна на компенсацію несплаченого в попередніх періодах і знімають всі існуючі обмеження. І ще одне - людина має право САМОСТІЙНО обрати низьку ставку оподаткування розуміючи що при цьому отримає обмеження. найбагатші-вище оподаткування як на працю так і на капітал Щось типу 5 млн тих хто зараз не платить - 10% від доходів з обмеженням безкоштовного успадкування майна, політичні обмеження(голосування) , суспільні обмеження(посади не вище голови сільради) і пенсія при досягненні 70 років 5 млн тих хто зараз платить 60% (це з ПДВ) - 30% від доходів, без обмежень пенсія з 65 10 млн тих хто має зараз 25000 і вище - 40% від доходів Податок на прибуток з капіталу - 50% від доходів (депозити ,акції,) Ну і додаткові податки на споживання тютюну/алкоголю/нерухомості/автомобілів і так далі...