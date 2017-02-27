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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 10:20
Shaman Звісно. Оригінал тут:
Додано: Нед 21 чер, 2026 10:30
Нічого не зрозуміло, де взялись 54% на рік? Та і якщо люди працюють в гуглі, то велика імовірність, що отримують частину ЗП стоками, а на них 19% податку.
Додано: Нед 21 чер, 2026 10:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так звісно:
Сорос зокрема неодноразово виступав за запровадження податків на надстатки для найбагатших людей. Він наголошував, що екстремальна концентрація багатств у руках невеликої кількості мільярдерів підриває стабільність суспільства.
Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?
Додано: Нед 21 чер, 2026 10:30
так там багато картинок
дивиться проблеми є. але почалися вони з 90х років, а почали стрімко наростати в 00х. це все корелює зі стрімким розвитком Китаю - якраз на закриття торгового балансу з Китаєм ці нові кошти й йшли. але це все треба ще досліджувати.
тобто грошей почали друкувати більше, все пішло вгору. й нерухомість теж. зараз співідношення зп/вартість нерухомості значно погіршилось напевне у всіх країнах. й так, ваша фраза, що купити собі житло важче, ніж квартиру для інвестицій, - так й є. власне, це теж штовхає ціни на нерухомість - люди не знають, куди вкладати ці кошти.
Додано: Нед 21 чер, 2026 10:35
отут й є великий нюанс - що таке реальні статки? вартість технологічних компаній зараз захмарна - але чи реальна вона - питання дуже цікаве...
накопичувати прибутки в кампаніях - це більш українська фішка, як на мене. на Заході там набагато більше акціонерного капіталу... й є вартість акцій...
Додано: Нед 21 чер, 2026 10:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Той хто копіює - завжди програє оригіналу.....
Тому я спровокував дискусію не для того щоб почати шукати Мессію ДЕСЬ ?
Я її спровокував для того щоб Мессії зявлялись ТУТ.
Суть в наступному
Треба шукати модель, яка дозволить
а - зменшити соціальні дотації
б - зменшити ріст розривів між бідними і багатими
І найоптимальніше з мого боку виглядає - модель в якій найбідніші отримують найменше оподаткування на свою працю( з одночасним певним обмеженнями в тому числі і політичними чи суспільними) , тобто якщо рівень виплати податків менше якогось рівня-людині обмежують виборче право, виїзд за кордон , безкоштовне успадкування майна і так далі). При чому якщо людині прийшло якесь майно по спадку, в людини автоматично відраховують якусь вартість майна на компенсацію несплаченого в попередніх періодах і знімають всі існуючі обмеження.
І ще одне - людина має право САМОСТІЙНО обрати низьку ставку оподаткування розуміючи що при цьому отримає обмеження.
найбагатші-вище оподаткування як на працю так і на капітал
Щось типу
5 млн тих хто зараз не платить - 10% від доходів з обмеженням безкоштовного успадкування майна, політичні обмеження(голосування) , суспільні обмеження(посади не вище голови сільради) і пенсія при досягненні 70 років
5 млн тих хто зараз платить 60% (це з ПДВ) - 30% від доходів, без обмежень пенсія з 65
10 млн тих хто має зараз 25000 і вище - 40% від доходів
Податок на прибуток з капіталу - 50% від доходів (депозити ,акції,)
Ну і додаткові податки на споживання тютюну/алкоголю/нерухомості/автомобілів і так далі...
Додано: Нед 21 чер, 2026 10:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.
Додано: Нед 21 чер, 2026 11:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я покажу таку особдивість..
Давайте візьмемо НІМЕЦЬКИЙ ринок житла
Там 40% населення - володіють 100% нерухомості....
А житлова нерухомість ( середня вартість) десь 15-20 років середньої зарплати в Німеччині.
Так от
Оренда нерухомості практично дорівнює виплатам по кредиту під час купівлі нерухомості.
Здавалось би - так чому ВСІ не купують?
А відповідь проста
1 Є періоди коли ти не зможеш здати цю нерухомість в оренду
2 Нерухомість привязує і обмежує пошуки місця праці
і так далі і тому подібне.
Але з іншого боку-якщо ти маєш нерухомість -ти вже як мінімум в 2 рази багатший від того хто не має ( бо не платиш в місяць оренду в розмірі середньої зарплати по регіону)
Отже
Німець з нерухомістю в ДВА рази багатший від НІМЦЯ без нерухомості....
А тепер заходимо з іншого боку
А коли німець без нерухомості починає викуповувати нерухомість - він має краще життя від німця який орендує?
Ні, ба більше , будь яка кризова ситуація чи втрата роботи чи ще щось - тобто викуповуючи німець має головну біль 30 років.
То що дивного в тому що за 30 років він став в 2 рази багатшим?
І тепер далі, але нерухомість служить довго тому німець який в 2 рази багатший може собі позволити купити ще одну квартиру і здати її в оренду... Наступних 30 років в нього буде менша головна біль ніж в попередніх і жити він буде так само як і той хто в нього орендує, бо суми від оренди він буде віддавати в банк.. але він стане в ТРИ рази багатшим....
От тільки нюанс
Він в ТРИ рази багатший - але витратив на себе стільки ж скільки й витрачали його орендарі.....
Тобто саме по собі накопичення капіталу -повинно оплачуватись, і при цьому не є чимось таким що заважає БІДНИМ.
Бо чим більше житла накопичив німець під здачу в оренду - тим нижчі орендні ставки для тих хто це житло орендує
Отже БАГАТИЙ взяв на себе ГОЛОВНУ біль, яка дозволила бідному не мати цієї головної болі і жити так як він хотів....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 чер, 2026 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 чер, 2026 11:03
А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ?
Адже ця пропозиція ВИГРАШНА для УСІХ (навіть для тих хто сьогодні не платять) , бо все одно ми усі в одному кораблі, і чим швидше корабель буде рухатись в правильному напрямку тим краще буде життя усіх.
Правда для створення ПОЛІТСИЛИ - однієї статті буде замало
Тому потрібно створювати й інші ( які мають бути збалансованими для суспільства)
Наприклад
Підняти податки для багатих - підтримають бідні і проти будуть багаті
Максимально відмінити субсидії- підтримають багаті і проти будуть бідні
Замінити субсидії знизивши податки для бідних - така собі відносно нейтральна , за що проголосує більшість
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 чер, 2026 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 чер, 2026 11:06
але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...
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