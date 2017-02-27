Додано: Нед 21 чер, 2026 11:00

Shaman написав: отут й є великий нюанс - що таке реальні статки? вартість технологічних компаній зараз захмарна - але чи реальна вона - питання дуже цікаве...



накопичувати прибутки в кампаніях - це більш українська фішка, як на мене. на Заході там набагато більше акціонерного капіталу... й є вартість акцій... отут й є великий нюанс - що таке реальні статки? вартість технологічних компаній зараз захмарна - але чи реальна вона - питання дуже цікаве...накопичувати прибутки в кампаніях - це більш українська фішка, як на мене. на Заході там набагато більше акціонерного капіталу... й є вартість акцій...

Я покажу таку особдивість..Давайте візьмемо НІМЕЦЬКИЙ ринок житлаТам 40% населення - володіють 100% нерухомості....А житлова нерухомість ( середня вартість) десь 15-20 років середньої зарплати в Німеччині.Так отОренда нерухомості практично дорівнює виплатам по кредиту під час купівлі нерухомості.Здавалось би - так чому ВСІ не купують?А відповідь проста1 Є періоди коли ти не зможеш здати цю нерухомість в оренду2 Нерухомість привязує і обмежує пошуки місця праціі так далі і тому подібне.Але з іншого боку-якщо ти маєш нерухомість -ти вже як мінімум в 2 рази багатший від того хто не має ( бо не платиш в місяць оренду в розмірі середньої зарплати по регіону)ОтжеНімець з нерухомістю в ДВА рази багатший від НІМЦЯ без нерухомості....А тепер заходимо з іншого бокуА коли німець без нерухомості починає викуповувати нерухомість - він має краще життя від німця який орендує?Ні, ба більше , будь яка кризова ситуація чи втрата роботи чи ще щось - тобто викуповуючи німець має головну біль 30 років.То що дивного в тому що за 30 років він став в 2 рази багатшим?І тепер далі, але нерухомість служить довго тому німець який в 2 рази багатший може собі позволити купити ще одну квартиру і здати її в оренду... Наступних 30 років в нього буде менша головна біль ніж в попередніх і жити він буде так само як і той хто в нього орендує, бо суми від оренди він буде віддавати в банк.. але він стане в ТРИ рази багатшим....От тільки нюансВін в ТРИ рази багатший - але витратив на себе стільки ж скільки й витрачали його орендарі.....Тобто саме по собі накопичення капіталу -повинно оплачуватись, і при цьому не є чимось таким що заважає БІДНИМ.Бо чим більше житла накопичив німець під здачу в оренду - тим нижчі орендні ставки для тих хто це житло орендуєОтже БАГАТИЙ взяв на себе ГОЛОВНУ біль, яка дозволила бідному не мати цієї головної болі і жити так як він хотів....