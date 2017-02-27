Shaman написав:Ой+ написав:
Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.
але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...
А їм це навіщо?
Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням
Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..
Тому
Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..
ПС
якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....
бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника