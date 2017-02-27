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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12126121271212812129
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  budivelnik написав:5 млн тих хто зараз не платить - 10% від доходів з обмеженням безкоштовного успадкування майна, політичні обмеження(голосування) , суспільні обмеження(посади не вище голови сільради) і пенсія при досягненні 70 років

Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.

але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...

А їм це навіщо?
Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням
Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..

Тому
Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..

ПС
якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....
бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:38

  budivelnik написав:А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ?

Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.
Политическая активность - удел троечников.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:36

  Ой+ написав:Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?


ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли людина отрмує зарплату, там є сума брутто і нетто.
От коли людина перетинає поріг в 120к нетто стає половина брутто. а до цього 32%
Поріг цей в когось в грудні а в когось у квітні. Як легко визначити навіть з червня це цілих пів року.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:21

  tester3373 написав:
  Ой+ написав:Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?

ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.

ще й лівацькі ідеї полізли :lol: очікувано... пайка - це винахід срср та його союзників, дуже сильно розвинули в кндр.

а на Заході гроші заробляли, ті хто хотів та працював. ті, хто не хотів - ті теж сиділи на пайці. так, зараз цей механізм поламався - але надто багато глобальних змін.

ще напевне за палестинців переймаєшся? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 написав:ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
Власник капіталу в совку... це відразу від кілька років тюрми до розстрілу...
Єдине з корисних капіталів що совок передав Україні це 800 000 000 км м житла ....
budivelnik
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