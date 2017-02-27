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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 11:10
Shaman написав: Ой+ написав: budivelnik написав:
5 млн тих хто зараз не платить - 10% від доходів з обмеженням безкоштовного успадкування майна, політичні обмеження(голосування) , суспільні обмеження(посади не вище голови сільради) і пенсія при досягненні 70 років
Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.
але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...
А їм це навіщо?
Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням
Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..
Тому
Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..
ПС
якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....
бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника
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Додано: Нед 21 чер, 2026 11:38
budivelnik написав:
А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ?
Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.
Политическая активность - удел троечников.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 13:36
Ой+ написав:
Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?
ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 13:56
Коли людина отрмує зарплату, там є сума брутто і нетто.
От коли людина перетинає поріг в 120к нетто стає половина брутто. а до цього 32%
Поріг цей в когось в грудні а в когось у квітні. Як легко визначити навіть з червня це цілих пів року.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 14:21
tester3373 написав: Ой+ написав:
Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?
ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.
ще й лівацькі ідеї полізли
очікувано... пайка - це винахід срср та його союзників, дуже сильно розвинули в кндр.
а на Заході гроші заробляли, ті хто хотів та працював. ті, хто не хотів - ті теж сиділи на пайці. так, зараз цей механізм поламався - але надто багато глобальних змін.
ще напевне за палестинців переймаєшся?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 14:44
tester3373 написав:
ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
Власник капіталу в совку... це відразу від кілька років тюрми до розстрілу...
Єдине з корисних капіталів що совок передав Україні це 800 000 000 км м житла ....
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