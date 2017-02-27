Сибарит написав: budivelnik написав:
А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ?
Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.
Политическая активность - удел троечников.
Справа ж не в політичній діяльності...
Справа в створенні ЗАГАЛЬНОГО розуміння як повинна розвиватись економіка...
З одного боку - треба зменшувати податки....
З другого всі хочуть безоплатного навчання, щоб швидка приїхала за 5 хвилин і від раку лікували за дякую....
З третього боку( кажу як маленький капіталіст) - треба поважати людей які вкладають капітал в місця праці, тоді створяться умови для бідних -стати багатшими...
Але ж коли я живу як бідний, працюю як багатий і зароблений капітал вкладаю в створення робочих місць - то половина тут присутніх заявляє що я ЖИРУЮ на бідних? В чому заключається це жирування ( ще б зрозуміло якби я жив в Монако , їздив на бугатті і мав яхту вартістю в першій 1000 яхт).. але я їзжу на фіскері(20 000 доларів) живу в квартирі (100 000 доларів) і витрачаю на життя 1000 доларів/місяць ( до речі пройшов медогляд і лікар рекомендує пройти курс лікування (постійний до смерті) вартістю в 500 доларів/місяць)
Так от
цих маленьких(та й навіть великих) капіталістів не поважають і пофік всім що той прибуток що дає через капітал я повинен оподаткувати від 43% щоб мати можливість купити ліки
і в той самий час море тут присутніх заявляє що 23% на прибуток з пасивного капіталу-це багато.
Тому й виходить
Труси-Хрестик
Або самостійно розуміємо що бідні мають МЕНШЕ прав за право платити менше ніж багаті..
Або постійний срач і пошуки винуватих ( не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає)
ПС
чим поганий варіант
ЛАД живе в однокімнатній вартістю в 1+ млн грн
Звертається до органів соцопіки і просить дати йому субсидію розміром 10 000/місяць під заставу хати... І краще ніж зараз за 5000 - живе своїх 5-10-15 років за 15000.
Приходить час і його діти пробують отримати спадок -а там напис - отримаєте ПІСЛЯ сплати субсидій які надані були її власнику...
Хочете -вступайте у власність
на хочете - отримуйте від держави різницю між вартістю і тим що вже отримав ЛАД ( ясно що по заниженому коефіцієнту)
якщо ж йому виплатили більше ніж вона коштує - квартира переходить у власність Держави і виставляється в обмінний фонд або на продаж (обмінний-це ж хтось закладе трьохкімнатну в Києві, хтось хатинку під Полтавою....)
І дивишся, а з 11 млн пенсіонерів - 3-5 млн РІЗКО покращили своє життя БЕЗ навантаження на Бюджет.