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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12127121281212912130
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Пенрш ніж висувати якусь гіпотезу-перевірте її дієздатність на собі.

Навіщо мені перевіряти її на собі, коли існують Україна, Польща, Румунія, Греція, Білорусь, ... які вже доказали життєздатність гіпотези.
В нас прямо зараз половина бюджету - пільговий кредит, який не потрібно повертати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:46

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.
А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.
Моя Вам порада
Пенрш ніж висувати якусь гіпотезу-перевірте її дієздатність на собі.
1 Хто з прямих родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя тільки щоб Ви жили краще? ( це всередині системи - сімя)
2 Хто з дальніх родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?( це ще також всередині системи )
3 Хто з сусідів( 100 метрів навколо вас) брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще? ( це вже зовні системи , але ще союзні звязки)
4 Хто з протилежної частини України брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще ? ( це вже зовні системи)
5 Останнє
Хто з інших країн брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?

ПС
я передбачу відповіді
Позитивна - на перше питання (батьки/бабусі/діти) - але це всередині системи
Позитивна - на останнє питання ( гранти), але це не всі хто живе погіршує життя для малої кількості... при чому настільки малої що математично вона нуль... Скільки грантів отримала Україна в порівнянні з ВВП ?
От тільки нюанс
Гранти -це не правило , це виключення з правила, яке підтверджує загальне правило.

Навіщо мені перевіряти її на собі, коли існують Україна, Польща, Румунія, Греція, Білорусь, ... які вже доказали життєздатність гіпотези.
В нас прямо зараз половина бюджету - пільговий кредит, який не потрібно повертати.
За..ї..бав....
Жодній з цих країн не дали навіть 10% від того що вони створили самі.
Тому
Якщо ти ХОЧЕШ щоб тобі ДАЛИ
Зроби 90% і попроси ще 10% - тоді шанси будуть
А ти пишеш дебільну заяву
Я ніфіга не хочу працювати , не маю інструментів ( бо ті що дали раніше -зломав), тому зробіть мені хАрАшО....

ПС
цей твій так званий пільговий кредит який не треба повертати -оплачений сотнями тисяч смертей , мільйонами інвалідностей, десятком років забраного життя мешканців України...

Тепер розумієш фантазійність своїх заяв?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 чер, 2026 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:49

  Дюрі-бачі написав:budivelnik бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.
А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.

а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням? :lol:

тому рухатися в напрямку тих, хто фінансує, а не в напрямку трутнів ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:22

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  Ой+ написав:Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?

ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.

ще й лівацькі ідеї полізли :lol: очікувано... пайка - це винахід срср та його союзників, дуже сильно розвинули в кндр.

а на Заході гроші заробляли, ті хто хотів та працював. ті, хто не хотів - ті теж сиділи на пайці. так, зараз цей механізм поламався - але надто багато глобальних змін.

ще напевне за палестинців переймаєшся? :lol:


окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
чи власних думок немає взагалі? загальна фраза про глобальні зміни це не думка - це відмазка коли немає думок.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням?

Світ - ні, а от США/ЄС, за рахунок того, що інші країни тримають їх валюту як резервну, а не тільки золото - відкрита система, яка отримує пасивний прибуток з решти світу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 написав:окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
Давай по порядку...
Я 30 років працював будучи ПРАЦІВНИКОМ , бо від совка НЕ ОТРИМАВ жодної копійки капіталів ( як і інші 51 млн мешканців України) , щомісяця відкладав близько 20% від свого заробітку, а ці 20% перші 10 років формувались за +20% додатковго робочого часу.
Тобто за перших 10 років я працював еквівалент 12 рокам в простого працівника.
Других 10 років я працював так само (+20% часу) і відкладав як цих 20% так і ті відсотки які заробляв капітал
заробіток за 2 роки *10%( це чисті, я отримував приблизно 15% але 5% була інфляція)*10 років = ще заробіток еквівалентний 2 рокам
Таким чином, через 20 років роботи в мене було
капітал еквівалентний (2+2+2)=6 рокам праці
Тому
Наступні 10 років я працював вже тільки так само як і інші але при цьому
за мене працював капітал
еквівалент 6 років * 10% * 10 років = плюс еквівалент 6 років праці.

Таким чином
в мене капітал в 12 років середньої зарплати у вигляді вкладень в бізнес/житло
В людини яка не відкладала хоча й могла - заощадження відсутні.

В скільки разів я багатший від нього і чи є в цьому моя вина?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням?
Світ - ні, а от США/ЄС, за рахунок того, що інші країни тримають їх валюту як резервну, а не тільки золото - відкрита система, яка отримує пасивний прибуток з решти світу.
І що ?
США маючи найбільший в світі Держборг має його ще збільшити щоб допомогти фантазерам нічого не робити?
budivelnik
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