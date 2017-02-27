budivelnik написав:

Дюрі-бачі написав: budivelnik бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.

А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням. бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.

Моя Вам порадаПенрш ніж висувати якусь гіпотезу-перевірте її дієздатність на собі.1 Хто з прямих родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя тільки щоб Ви жили краще? ( це всередині системи - сімя)2 Хто з дальніх родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?( це ще також всередині системи )3 Хто з сусідів( 100 метрів навколо вас) брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще? ( це вже зовні системи , але ще союзні звязки)4 Хто з протилежної частини України брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще ? ( це вже зовні системи)5 ОстаннєХто з інших країн брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?ПСя передбачу відповідіПозитивна - на перше питання (батьки/бабусі/діти) - але це всередині системиПозитивна - на останнє питання ( гранти), але це не всі хто живе погіршує життя для малої кількості... при чому настільки малої що математично вона нуль... Скільки грантів отримала Україна в порівнянні з ВВП ?От тільки нюансГранти -це не правило , це виключення з правила, яке підтверджує загальне правило.