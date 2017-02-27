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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 16:10
Amat написав:
ЖУЛІК не є жуліком поки це не доведено в суді
Не є
Але якщо ВИ будете оправдувати поведінку і думки ЖУЛІКІВ - то жити Вам прийдеться за колючим дротом і не важно з якого боку..
ПС
я не про СПРАВЕДЛИВІСТЬ
її не існує
Я за ЕКОНОМІЧНУ доцільність яка створює умови стійкості економічної системи.
Я не проти того щоб БІЛЬШІСТЬ платила більше податків в абсолютному вимірі...
Я за те щоб БІЛЬШОСТІ було ЛЕГШЕ сплатити податки ніж меншості, а раз так то
Всі платять нехай сьогоднішніх 50% , але
Перших 5 млн -платять з мінімалки
других 5 млн - платять з 1,5*мінімалка
третіх 5 млн - платять з 2* мінімалка
четвертих 5 млн платять з 2,5* мінімалка.
Це нормальна піраміда з широкою основою яку важко перевернути....
Це СТІЙКА конструкція, яка всіх переживе...
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budivelnik
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Додано: Пон 22 чер, 2026 16:12
M-Audio написав: budivelnik написав:
якщо корупційний закон написаний для легального виведення капіталів з чорної в білу і частинка тих самих айтішників( і не тільки ) умудряється з його допомогою крутити фігвами населенню... Це виявляється не Корупція
Звісно це не корупція, якщо якийсь дрібний ФОП користується перевагами закону, який було розроблено не для нього і без його впливу. Навіть якщо закон був ухвалений з корупційною метою.
Тобто словом КОРУПЦІОНЕР тут присутні мають право назвати ТІЛЬКИ одного ОЛІГАРХА який розробив під себе закон...
А ті 200 000 які його використовують вже як би й не корупціонери....
Я правильно зрозумів?
І хто тоді буде зацікавлений в зміні цього ЗАКОНУ якщо ним користуються широкі маси?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 16:22
Алан Гринспен скончался в возрасте 100 лет. Бывший председатель ФРС США.Возглавлял ФРС почти 20 лет при 4 президентах.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 16:24
budivelnik написав:
І хто тоді буде зацікавлений в зміні цього ЗАКОНУ якщо ним користуються широкі маси?
В змінах, що призводять до підвищення податків, якраз корупціонери і зацікавлені зазвичй. Податків для інших, звісно, а не для себе. Тому що саме вони мають можливість взяти участь у "освоєнні" коштів. Великих державних коштів, зібраних з маленьких платників. І вони ж часто, на відміну від тих маленьких платників, мають засоби впливу, щоб втілювати свої бажання. Так що з бажаючими підняти податки в цілому недостатку немає, а от цілеспрямоване зниження податків для широкої групи -- це результат вдалого збігу обставин, що трапляється не так часто, і зазвичай коли вже очевидно, що інакше не буде що оподатковувати взагалі.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 17:48
M-Audio написав:
В змінах, що призводять до підвищення податків, якраз корупціонери і зацікавлені зазвичй.
А де я кажу - ТОТАЛЬНЕ підвищення?
Я кажу інше
Для тих хто живе за зарплату- опустити до 45%
Для тих хто отримує прибуток від акцій/депозитів - підняти до 45%
Для тих хто працює на єдиному - підняти базу нарахування з мінімальної до середньої...
Тобто
я за те щоб ПЕРЕРОЗПОДІЛИТИ податкове навантаження і трошки припідняти для багатшихі трошки опустити для бідніших...
Потім подивитись що змінилось ( на скільки можна зменшити субсидії бідним за рахунок того що з їх зарплати зняли нарахування ПДВ) і підняти (вирівняти) ціни на енергоресурси ( в першу чергу для електрики-опустити для Бізнесу з 15 до 10 , підняти для населення з 4,32 до 10)
Потім знову подивитись як що змінилось і приймати наступні рішення..
ПС
При чому це потрібно не тим кому сьогодні 55-60+... бо будь які зміни потребують часу на отримання результату ( зміна-допилювання проблем-зміна свідомості-отримання результату)
Тому чим Ви молодші-тим більше зацікавлені щоб ситуація ставала з голови на ноги , бо саме Ви будете користуватись результатами цих змін.
Мені до результатів змін не дожити...
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Додано: Пон 22 чер, 2026 17:57
Hotab написав:BIGor
А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.
Ти вмикав калькулятор на сайті ПФ? У тебе вийшло 60 дол , якщо платити з 5 куів ЄСВ?
Може ти припиниш нарешті жонглювати видуманими цифрами? Тобі вже кілька разів на це вказали.
То у тебе зп айтішника після сплати податків стає 500 дол, то пенсія 60 дол, то відсоток у тебе не виходить порахувати.
прикол укр пенсии в том, что можно первые 20 лет клатить много, а вторые 20 лет мало.
в итоге пенсия пшик так как инфляция слабо учитывается.
скупать баксы и управлять своими финансами намного выгоднее чем платить в ПФ и смотреть потом сколько тебе начислили с учетом их коэф.
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tester3373
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Додано: Пон 22 чер, 2026 17:59
moveton
Кто разумный платит меньше, кто глупый - больше.
А злочинці які не платять зовсім - найрозумніші 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 22 чер, 2026 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:00
а що з курсом на міжбанку на minfin сталося? почав так рухатися, що зламався?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:02
tester3373 написав: Hotab написав:BIGor
А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.
Ти вмикав калькулятор на сайті ПФ? У тебе вийшло 60 дол , якщо платити з 5 куів ЄСВ?
Може ти припиниш нарешті жонглювати видуманими цифрами? Тобі вже кілька разів на це вказали.
То у тебе зп айтішника після сплати податків стає 500 дол, то пенсія 60 дол, то відсоток у тебе не виходить порахувати.
прикол укр пенсии в том, что можно первые 20 лет клатить много, а вторые 20 лет мало.
в итоге пенсия пшик так как инфляция слабо учитывается.
скупать баксы и управлять своими финансами намного выгоднее чем платить в ПФ
и смотреть потом сколько тебе начислили с учетом их коэф.
а пенсіонери теж нехай собі десь пенсію пошукають, чи не так?..
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:03
tester3373 написав:
в итоге пенсия пшик так как инфляция слабо учитывается.
Ти оформляв вже пенсію?
Звідки таке дурне припущення?
Ще раз
Кожен рік стажу - 0,01 коефіцієнт, тобто 35 років=0,35
Тепер
Твою зарплату в місяць порівнюють з середньою зарплатою яка була в тому місяці і виводять коефіцієнт
твоя зарплата/середня по країні в цей місяць=??????
Потім беруть твої середні коефіцієнти , плюсують і виводять середній коефіцієнт за весь стаж ( при цьому по певним правилам можуть викинути 10% найгірших місячних коефіцієнтів)
Далі пенсія розраховується просто
середня по Україні на день призначення пенсії* коефіцієнт стажу(0,35 тобі треба буде мати поки допрацюєш до 65 років)* твій середньомісячний коефіцієнт.... і якщо вийде менше 2500... то тобі дорахують десь до 3500.
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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