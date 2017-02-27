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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12139121401214112142>
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 21:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

anduzenko написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:[quote="5964978:anduzenko"]
Это тот калькулятор, который берёт 5 лет максимального дохода из всего стажа?

Це той який ніколи не покаже айтішнику пенсію 60 дол, як і зп 500, як тут щось розказує постійно Бігор.
Якщо той завжди був ФОП то звісно покаже мінімалку

А если всю жизнь ФОП, а 5 лет платил максимальный ЕСВ?[/quote]Якщо вірити методиці, то ці 5 років лише трохи піднімають середній коефіцієнт. Умовно що можуть підняти з 30 років стажу 5 років
Також можна викинути з розрахунку 5 років найнижчих доходів, хоча якщо все життя ФОП то це будь-які роки, бо ЄСВ завжди мінімалка була
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 21:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Також можна викинути з розрахунку 5 років найнижчих доходів, хоча якщо все життя ФОП то це будь-які роки, бо ЄСВ завжди мінімалка була
Різниця може бути , бо ФОП привязаний до мінімалки , а мінімалка НЕ ПРИВЯЗАНА до середньої по країні, тому якщо глянути коефіцієнти то вони як правило кращі на момент зміни мінімалки і погіршуються до моменту наступної зміни (середня то росте постійно без стрибків, інфляція...)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 22:00

Вечірній крос. Вранці буде кращий.

  tester3373 написав:
  Hotab написав:Ви спитали «крос», я вказав прямий крос з долара в євро, без переходу в гривню.


крос який ви вказали не може бути кросом перехода з бакса в євро.
крос який ви вказали то для переходу з євро в бакси.
спробую завтра в робочий час глянути крос курс

Зображення
Зображення

Навіщо сперечатись коли ви не знаєте які поля використовувати . Дитячий садок якийсь, так вам не вирости з тестера в кодери 🤭
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 22:19

Hotab
рофл. і ці люди забороняють мені тестити
ви вчитайтеся в те що вам пише банк.

EUR/USD
купівля/продаж
якщо євро купити то 0,88
якщо євро продати то 1,14
компренде? я питав євро продати чи купити?

ЗІ
у мене немає карток кредо - курс дивився на їх веб сторінці.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 22:22

tester3373

Тобто майже завершений перехід (на скріні) з бакса в євро по 1.1466 нічого не підказав? Ну ладно, кому гірше бути тупеньким

у мене немає карток кредо - курс дивився на їх веб сторінці.


Та дивись хоч в чорну діру персмена. Я тобі скрін надав, якщо у тебе нема карток. Бо у мене картки є.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 22:28

  Hotab написав:Тобто майже завершений перехід (на скріні) з бакса в євро по 1.1466 нічого не підказав? Ну ладно, кому гірше бути тупеньким


а якщо в твій скрін поставити бакси та гривні?
за 100 баксів буде 4500 грн і курс там намалюють 0,022 ???
треба свою хоч трохи шурумпалку вмикати

і що значить крос курс вказаний просто в баксах? це повинно бути співвідношення валют.
те шо ти віриш безграмотним на слово - твої проблеми
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 22:32

tester3373

якщо в твій скрін поставити бакси та гривні?


Будеш міняти, скажеш, я поставлю.
Поки що тобі вистачить курсів?

те шо ти віриш безграмотним на слово - твої проблеми


У мене нема жодної проблеми. Ні з розумінням курсу, ні з обміном в додатку. Витрати часу на тугого тормоза нездатного роздивитись скріни не зовсім проблема, так, трохи незручності.
Але і наука, допомагати тормозу - що небо фарбувати
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 22:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Hotab

крос 1,14 не може бути просто в баксах як там написано. ти шо дійсно цього не розумієш?
це як швидкість міряти просто в метрах.

зайди на будь яку біржу вже нарешті а не в тебе малограмотні з банку остання інстанція
літати ти може бабки й заробив але фінанси походу не твоє
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 23:09

tester3373
Ти зараз намагаєшся мене переконати, що я теж повинен був не зрозуміти написані банком курси, як не зміг ти? :lol:
Тоді «фінанси були б моє»? 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 23:18

Hotab
ти зараз намагашся довести шо ти і той безграмотний хто написав той опус більше розумієте чим тримачі бірж на яких пишуть курси EUR/USD чи USD/EUR
Востаннє редагувалось tester3373 в Вів 23 чер, 2026 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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