Hotab написав:[quote="5964978:anduzenko"] Это тот калькулятор, который берёт 5 лет максимального дохода из всего стажа?
Це той який ніколи не покаже айтішнику пенсію 60 дол, як і зп 500, як тут щось розказує постійно Бігор.
Якщо той завжди був ФОП то звісно покаже мінімалку
А если всю жизнь ФОП, а 5 лет платил максимальный ЕСВ?[/quote]Якщо вірити методиці, то ці 5 років лише трохи піднімають середній коефіцієнт. Умовно що можуть підняти з 30 років стажу 5 років Також можна викинути з розрахунку 5 років найнижчих доходів, хоча якщо все життя ФОП то це будь-які роки, бо ЄСВ завжди мінімалка була
Faceless написав:Також можна викинути з розрахунку 5 років найнижчих доходів, хоча якщо все життя ФОП то це будь-які роки, бо ЄСВ завжди мінімалка була
Різниця може бути , бо ФОП привязаний до мінімалки , а мінімалка НЕ ПРИВЯЗАНА до середньої по країні, тому якщо глянути коефіцієнти то вони як правило кращі на момент зміни мінімалки і погіршуються до моменту наступної зміни (середня то росте постійно без стрибків, інфляція...)
Будеш міняти, скажеш, я поставлю. Поки що тобі вистачить курсів?
те шо ти віриш безграмотним на слово - твої проблеми
У мене нема жодної проблеми. Ні з розумінням курсу, ні з обміном в додатку. Витрати часу на тугого тормоза нездатного роздивитись скріни не зовсім проблема, так, трохи незручності. Але і наука, допомагати тормозу - що небо фарбувати