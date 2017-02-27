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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12147121481214912150>
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:27

  Hotab написав:anduzenko
Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід.


Всё-таки я сомневаюсь, что можно скирдовать выше официальных доходов и при этом никак не уклоняться от налогообложения.
С учётом наличия (по легенде) маленького ребёнка.
Ведь не будет же уважающая себя айтишница спонсировать заграничную недвижимость мужа?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:37

За шість місяців 2025 року українці витратили за кордоном $5,6 млрд, це трохи менше, ніж за перше півріччя 2024-го – $6,4 млрд.

Лідирує за витратами українців Польща, за три місяці 2025 року українці там витратили $304 млн, а за весь 2024 рік – $1,36 млрд (з них $221 млн приходиться на отримання готівки, а $1,14 млрд – на оплату у торговельних точках).

На другому місці у 2025 році опинилася Німеччина – $159 млн. За весь 2024 рік витрати українців там становили $699 млн (із них $183 млн – це отримання готівки, а $516 млн – оплата товарів та послуг).

Цьогорічну трійку лідерів замикає Іспанія, де українці витратили $124 млн.

https://finance.liga.net/ua/infographic ... a-kordonom
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:07

anduzenko
Всё-таки я сомневаюсь, что

зараз вимагаються якісь дії від мене?
Потрібно присягати, відправляти пруфи?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.
І чому, власне, на голові?
Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?
Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.
А інакше совок та комунізм.

По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.
А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводу :) Користується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.
Давайте це і розберемо...
1 Є бідні які живуть за зарплату - офіційна статистика Вам на допомогу-середня зарплата 12 млн осіб в 2025 році приблизно 25000 грн...
Якщо це середня, і є Смілянський з його 100 млн.... то вийде що
10 000 000 працівників_створюють 23 000 грн___отримують 15 000 грн__податки 8000грн
І є 2 млн працівників з середньою зарплатою 100 000 грн ( серед них затесався смілянський)
Питання на засипку...
Чи є резон БІДНОМУ напрягатись ,якщо 3 млн з тих 10 млн йде субсидія в розмірі від 3000 грн...
Бо якщо ці 3 млн напряжуться... їм просто знімуть субсидію...

Таким чином НАДМІРНЕ оподаткування бідних створює умови коли їм працювати в рази менш вигідно ніж середнім і багатим....
Плюс врахуємо ще тих 5-8 млн , про яких ви пишите що якщо їх не зловили і не змусили - то це проблема тих 12 млн які платять не очікуючи поки їх зловлять...

От і виходить
Замість того що
7 млн працювали і утримували БЕЗ субсидій -себе
10 млн працювали і утримували себе+ інфраструктуру
3 млн працювали і утримували себе+інфраструктуру+розвиток

У нас
5-8 млн сховались
3 млн все одно нічого не відчислюють бо те що відчислили отримали назад у вигляді субсидій
5 млн ледве ледве утримують себе і відчисляють на інфраструктуру
4 млн крутять фігвами отримуючи від 100 000 і сплачуючи з них менше ніж 5 млн сплачують з своїх 20000...

Все
І що Ви хочете побудувати , крім гадюшника де кожен вважає що його дурять, або хочуть в нього його забрати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:19

  Hotab написав:tester3373
Ти отримав відповіді на всі питання, не відповівши на жодне моє, але тобі ніхто не може заборонити гордо повалити шахмати, насрати на дошку і відкланятись з виглядом переможця.
Вчись, бо так і залишишся недолугим, який плутається як тільки отримує інформацію в незвичному вигляді.


Цифра сама по собі нічого не варта і нічого не дає



Коли ти питаєш у міняли «по чім долар» він може відповісти просто «45». Не «45 гривень за долар». Бо в твоєму питанні є інформація «що 45?».
Якщо ти встигаєш забути що питав , то це ж лише проблема розумових здібностей твоїх.
Нічого пеняти на інших, коли ментальні проблеми у самого . Бо інші можуть взагалі припинити тобі відповідати , щоб потім дурачок не звинуватив що не так надали інфо.



бінго. нарешті ти допер що в питанні вже наполовину є відповідь. довго ж ти до цього йшов. як я питав? чи варто зливати доллар. не євро а саме доллар. і для мене доллар це основна валюта. то нафуя ти мені припер крос EUR/USD ? бо "художнік так відіт" ?
та ще й потім недолугих скрінів накидав які ще один фантазер ліпив.
те що ти сам собі нафантазував - то твоя проблема шо ти видав свої уяви за моє питання. то ти вважай сам собі відповів тим кросом а не мені.
ще потім з піною у рта доводить що він правий.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:45

  sergey_sryvkin написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:То приведи демографічну піраміду


цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.

Мсьє тестер клоун, так і запишемо...


пост від
Мсье сривкін тормоз, так і запишемо...
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:48

  Shaman написав:але флуду на кілька сторінок зробив ;)


я тут при чому?
це хотаб винуватий шо не розуміє що таке EUR/USD і USD/EUR та як воно правильно читається :mrgreen:
та ще й вірить тому всьому шо в додатках банку пишуть безграмотні
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:54

  Shaman написав:
  tester3373 написав:Hotab
так. тоді берем те що ти написав раніше

  Hotab написав:який крос до якої валюти . 1/0.8825=1.133

цифри це гарно але дай позначення до якого кросу ти це порахував
1. EUR/USD
2. USD/EUR

бо ти навіть банк перевершив - вирішив взагалі нічого не вказувати.

людина з фінансовою освітою не розуміє 1.133 це EUR/USD чи USD/EUR, якщо не вказали? а 45 це USD/UAH чи UAH/USD? ;)

чи це фінансова освіта з напрямку назвіть 3 цифри з оборотної сторони картки? :mrgreen:


а то нічого що я наприклад питав чи зливати доллари маючи на увазі що в мене основна валюта доллар?
а в записі EUR/USD основна валюта євро.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:21

tester3373

та ще й вірить тому всьому шо в додатках банку пишуть


Ба більше, міняє по цьому курсу долар на євро! :lol:
А «тестер» все чекає коли йому банк напише, щоб він нарешті зрозумів 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:30

  Hotab написав:Ба більше, міняє по цьому курсу долар на євро! :lol:


так додатки роблять шоб могли скупитися навіть ті в кого посвідка зі школи :mrgreen:
tester3373
 
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