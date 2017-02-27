Hotab написав:anduzenko Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід.
Всё-таки я сомневаюсь, что можно скирдовать выше официальных доходов и при этом никак не уклоняться от налогообложения. С учётом наличия (по легенде) маленького ребёнка. Ведь не будет же уважающая себя айтишница спонсировать заграничную недвижимость мужа?
За шість місяців 2025 року українці витратили за кордоном $5,6 млрд, це трохи менше, ніж за перше півріччя 2024-го – $6,4 млрд.
Лідирує за витратами українців Польща, за три місяці 2025 року українці там витратили $304 млн, а за весь 2024 рік – $1,36 млрд (з них $221 млн приходиться на отримання готівки, а $1,14 млрд – на оплату у торговельних точках).
На другому місці у 2025 році опинилася Німеччина – $159 млн. За весь 2024 рік витрати українців там становили $699 млн (із них $183 млн – це отримання готівки, а $516 млн – оплата товарів та послуг).
Цьогорічну трійку лідерів замикає Іспанія, де українці витратили $124 млн.
sergey_sryvkin написав:Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся. І чому, власне, на голові? Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті? Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним. А інакше совок та комунізм.
По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п. А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводу Користується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.
Давайте це і розберемо... 1 Є бідні які живуть за зарплату - офіційна статистика Вам на допомогу-середня зарплата 12 млн осіб в 2025 році приблизно 25000 грн... Якщо це середня, і є Смілянський з його 100 млн.... то вийде що 10 000 000 працівників_створюють 23 000 грн___отримують 15 000 грн__податки 8000грн І є 2 млн працівників з середньою зарплатою 100 000 грн ( серед них затесався смілянський) Питання на засипку... Чи є резон БІДНОМУ напрягатись ,якщо 3 млн з тих 10 млн йде субсидія в розмірі від 3000 грн... Бо якщо ці 3 млн напряжуться... їм просто знімуть субсидію...
Таким чином НАДМІРНЕ оподаткування бідних створює умови коли їм працювати в рази менш вигідно ніж середнім і багатим.... Плюс врахуємо ще тих 5-8 млн , про яких ви пишите що якщо їх не зловили і не змусили - то це проблема тих 12 млн які платять не очікуючи поки їх зловлять...
От і виходить Замість того що 7 млн працювали і утримували БЕЗ субсидій -себе 10 млн працювали і утримували себе+ інфраструктуру 3 млн працювали і утримували себе+інфраструктуру+розвиток
У нас 5-8 млн сховались 3 млн все одно нічого не відчислюють бо те що відчислили отримали назад у вигляді субсидій 5 млн ледве ледве утримують себе і відчисляють на інфраструктуру 4 млн крутять фігвами отримуючи від 100 000 і сплачуючи з них менше ніж 5 млн сплачують з своїх 20000...
Все І що Ви хочете побудувати , крім гадюшника де кожен вважає що його дурять, або хочуть в нього його забрати?
Hotab написав:tester3373 Ти отримав відповіді на всі питання, не відповівши на жодне моє, але тобі ніхто не може заборонити гордо повалити шахмати, насрати на дошку і відкланятись з виглядом переможця. Вчись, бо так і залишишся недолугим, який плутається як тільки отримує інформацію в незвичному вигляді.
Цифра сама по собі нічого не варта і нічого не дає
Коли ти питаєш у міняли «по чім долар» він може відповісти просто «45». Не «45 гривень за долар». Бо в твоєму питанні є інформація «що 45?». Якщо ти встигаєш забути що питав , то це ж лише проблема розумових здібностей твоїх. Нічого пеняти на інших, коли ментальні проблеми у самого . Бо інші можуть взагалі припинити тобі відповідати , щоб потім дурачок не звинуватив що не так надали інфо.
бінго. нарешті ти допер що в питанні вже наполовину є відповідь. довго ж ти до цього йшов. як я питав? чи варто зливати доллар. не євро а саме доллар. і для мене доллар це основна валюта. то нафуя ти мені припер крос EUR/USD ? бо "художнік так відіт" ? та ще й потім недолугих скрінів накидав які ще один фантазер ліпив. те що ти сам собі нафантазував - то твоя проблема шо ти видав свої уяви за моє питання. то ти вважай сам собі відповів тим кросом а не мені. ще потім з піною у рта доводить що він правий.