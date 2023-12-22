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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:18
M-Audio писал(а):
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Это-то я отлично понимаю
Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку.
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moveton
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:32
moveton писал(а): M-Audio писал(а):
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Это-то я отлично понимаю
Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку.
раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена.
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tester3373
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:31
Сибарит писал(а): budivelnik писал(а):
А яким боком, якщо людина мала стільки ж скільки й мала з єдиним уточненням що зараз вона має за роботу 10000 а субсидій 3000
а буде мати за роботу 13000 а субсидій нуль
Я бы, может быть, и согласился с этими рассуждениями, если бы не один прискорбный факт. Среднестатистического работника абсолютно не волнует, сколько с его зарплаты взимается налогов. Его интересует только сумма, получаемая на руки. Поэтому он как соглашался работать за 10К чистыми, так и продолжит соглашаться за те же 10К. И все равно пойдет за субсидией.
Более того, получая 10К и субсидию, он откажется от 12К, если это будет грозить потерей субсидии.
Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...
Кожен повинен знати
а - скільки Він заплатив
б - що за це отримав...
Тоді той хто заплатив менше ніж отримав не буде бігати з транспарантами закликаючи до революції..
З часом виникне внутрішня совість , коли буде соромно перед сусідами за те що платить настільки мало що змушений на себе витрачати кошти сплачені сусідами....
Тоді й виникнуть ПОКРАЩЕННЯ зрозумілі для БІЛЬШОСТІ
а так що
населення як лайно в ополонці, в яку сторону вітер повіяв туди лайно й прибилось...
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:34
tester3373 писал(а): moveton писал(а): M-Audio писал(а):
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Это-то я отлично понимаю
Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку.
раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена.
Ви точно розумієте термін МЕЦЕНАТ ?
Меценат — це особа, яка безкорисливо та добровільно використовує власні кошти або ресурси для матеріальної підтримки розвитку культури, науки, мистецтва чи освіти
А людина
яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірник
який отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..Жлоб
- може бутисамозакоханий павич
- також може бути..
Але не меценат...
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:38
moveton писал(а):
Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн,
Стоять.....
Я ж не про тих хто платить хоча б як двірник на загальній з середньої по Державі..
Якщо є середня 25 000 і людина платить 10 000 грн+ - то навіть коли в неї показує дохід 100 000 - мене це не дуже хвилює. +/- це якщо не нормально то близько до реальності
Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба....
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:41
budivelnik писал(а):
Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...
Это будет очень дорого.
Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии...
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Сибарит
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:48
Сибарит писал(а): budivelnik писал(а):
Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...
Это будет очень дорого.
Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии...
Навіщо?
Достатньо маленьких змін в існуючому законодавстві
Наприклад ДОЗВОЛИТИ ( а ще краще ЗОБОВЯЗАТИ) викладати у відкритий доступ інформацію про отримані доходи і сплачені з них податки....
Або на крайняк щоб так сильно не наступати на горло приватності -зробити відкритими відсотки податки до доходів... Так як суми - немає , а відсотки є і не доступна жодна інша складова рівняння то швиденько в громаді відсотки у всіх будуть в плюс/мінус однакових межах...
Бо в громадах не люблять коли хтось виривається вперед або тих кого треба тягнути...
Як бачите-спритність рук і жодного шахрайства..
і комітетів не треба, все компютер податкової зробить...
ПС
вивішують же ш коло підїздів список боржників ЖЕКу і нічого , Земля не налітає на небесну вісь...
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:52
budivelnik писал(а):
Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба....
Раньше было что-то про нынешний демотивирующий работяг ужас, что они платят N процентов, а богатеи в процентах в два раза меньше потому, что дивиденды, а не ЗП. Хотя в абсолюте у богатых на человека точно побольше. Уже норм, если в абсолюте платит не меньше?
А требовать с каждого, чтобы платил не меньше чем нечто фиксированное в гривнах, а в идеале в обязаловку и не больше (хотя донатить в пользу государства не возбраняется), наверное, хорошо. Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит (замечу - по любой причине. Пенсионер, инвалид, младенец - не оправдание). В античности хоть можно было в раба за долги такого превратить.
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moveton
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