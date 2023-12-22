Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:52

budivelnik писал(а): Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба.... Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба....

Раньше было что-то про нынешний демотивирующий работяг ужас, что они платят N процентов, а богатеи в процентах в два раза меньше потому, что дивиденды, а не ЗП. Хотя в абсолюте у богатых на человека точно побольше. Уже норм, если в абсолюте платит не меньше?А требовать с каждого, чтобы платил не меньше чем нечто фиксированное в гривнах, а в идеале в обязаловку и не больше (хотя донатить в пользу государства не возбраняется), наверное, хорошо. Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит (замечу - по любой причине. Пенсионер, инвалид, младенец - не оправдание). В античности хоть можно было в раба за долги такого превратить.