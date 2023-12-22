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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:18
M-Audio писал(а):
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Это-то я отлично понимаю
Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку.
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moveton
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:32
moveton писал(а): M-Audio писал(а):
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Это-то я отлично понимаю
Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку.
раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена.
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tester3373
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:31
Сибарит писал(а): budivelnik писал(а):
А яким боком, якщо людина мала стільки ж скільки й мала з єдиним уточненням що зараз вона має за роботу 10000 а субсидій 3000
а буде мати за роботу 13000 а субсидій нуль
Я бы, может быть, и согласился с этими рассуждениями, если бы не один прискорбный факт. Среднестатистического работника абсолютно не волнует, сколько с его зарплаты взимается налогов. Его интересует только сумма, получаемая на руки. Поэтому он как соглашался работать за 10К чистыми, так и продолжит соглашаться за те же 10К. И все равно пойдет за субсидией.
Более того, получая 10К и субсидию, он откажется от 12К, если это будет грозить потерей субсидии.
Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...
Кожен повинен знати
а - скільки Він заплатив
б - що за це отримав...
Тоді той хто заплатив менше ніж отримав не буде бігати з транспарантами закликаючи до революції..
З часом виникне внутрішня совість , коли буде соромно перед сусідами за те що платить настільки мало що змушений на себе витрачати кошти сплачені сусідами....
Тоді й виникнуть ПОКРАЩЕННЯ зрозумілі для БІЛЬШОСТІ
а так що
населення як лайно в ополонці, в яку сторону вітер повіяв туди лайно й прибилось...
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:34
tester3373 писал(а): moveton писал(а): M-Audio писал(а):
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Это-то я отлично понимаю
Щипают столько, сколько можно с овцы снять. Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн, нахлебником называть именно второго чисто на основе того, что у него оно в процентах от дохода меньше получается. Ещё и почему-то ставя ему в дополнительный грех, что он сходил на новый стадион и покупкой билета (отнюдь не уменьшив этим свои налоговые обязательства) несколько окупил его постройку.
раньше перед меценатами и шапку снимали. не те времена.
Ви точно розумієте термін МЕЦЕНАТ ?
Меценат — це особа, яка безкорисливо та добровільно використовує власні кошти або ресурси для матеріальної підтримки розвитку культури, науки, мистецтва чи освіти
А людина
яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірник
який отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..Жлоб
- може бутисамозакоханий павич
- також може бути..
Але не меценат...
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:38
moveton писал(а):
Вот только странно выглядит между дворником на ЗП, платящим условно 5к грн и единщиком, платящим 50к грн,
Стоять.....
Я ж не про тих хто платить хоча б як двірник на загальній з середньої по Державі..
Якщо є середня 25 000 і людина платить 10 000 грн+ - то навіть коли в неї показує дохід 100 000 - мене це не дуже хвилює. +/- це якщо не нормально то близько до реальності
Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба....
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:41
budivelnik писал(а):
Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...
Это будет очень дорого.
Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии...
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Сибарит
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:48
Сибарит писал(а): budivelnik писал(а):
Так я ж саме з цим ГАНЕБНИМ для капіталістичної країни явищем і пропоную БОРОТИСЬ...
Это будет очень дорого.
Придется организовывать центральный комитет, обкомы и райкомы капиталистической партии...
Навіщо?
Достатньо маленьких змін в існуючому законодавстві
Наприклад ДОЗВОЛИТИ ( а ще краще ЗОБОВЯЗАТИ) викладати у відкритий доступ інформацію про отримані доходи і сплачені з них податки....
Або на крайняк щоб так сильно не наступати на горло приватності -зробити відкритими відсотки податки до доходів... Так як суми - немає , а відсотки є і не доступна жодна інша складова рівняння то швиденько в громаді відсотки у всіх будуть в плюс/мінус однакових межах...
Бо в громадах не люблять коли хтось виривається вперед або тих кого треба тягнути...
Як бачите-спритність рук і жодного шахрайства..
і комітетів не треба, все компютер податкової зробить...
ПС
вивішують же ш коло підїздів список боржників ЖЕКу і нічого , Земля не налітає на небесну вісь...
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:52
budivelnik писал(а):
Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба....
Раньше было что-то про нынешний демотивирующий работяг ужас, что они платят N процентов, а богатеи в процентах в два раза меньше потому, что дивиденды, а не ЗП. Хотя в абсолюте у богатых на человека точно побольше. Уже норм, если в абсолюте платит не меньше?
А требовать с каждого, чтобы платил не меньше чем нечто фиксированное в гривнах, а в идеале в обязаловку и не больше (хотя донатить в пользу государства не возбраняется), наверное, хорошо. Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит (замечу - по любой причине. Пенсионер, инвалид, младенец - не оправдание). В античности хоть можно было в раба за долги такого превратить.
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moveton
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:09
moveton писал(а):
Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит (замечу - по любой причине.
Які проблеми?
1 Спочатку треба закрити ТІНЬОВІ дотації-типу дотації на газ чи електрику чи безкоштовну медицину чи безкоштовне навчання...
Робите все ПЛАТНИМ по комерційним тарифам, от тільки людина яка прийшла за цими послугами ДОПЛАЧУЄ РІЗНИЦЮ між виставленим рахунком і попередньо сплаченими податками...
2 Виявиться що податків треба зібрати менше, а ті хто не заплатили податки можуть користатись медициною/навчанням/дотаціями - за повну вартість...
3 Є наприклад пенсіонери в яких житло у власності, а пенсія менша від комуналки... тоді Держава по ЗАЯВІ пенсіонера дає йому в кредит поки той живий, а після смерті перед переходом квартири у власність нащадкам пенсіонера знімає З НИХ суму виплачену як допомога пенсіонеру.
Все.
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:14
budivelnik писал(а):
б - що за це отримав..
Тут є одна така незручність. Порахувати вартість того, що ти отримав, можна тільки коли ти сплачуєш за отримане добровільно, і в тебе є вибір з кількох незалежних постачальників. У випадку з "послугами" що надаються державою, ані першого, ані другого немає. Тож держава може у "витрати на твоє утримання" записати довільну суму, і ганьбити тебе перед сусідами, що ти сплатив державі менше, ніж від неї отримав. Навіть якщо "послуга" індивідуальна, на кшталт пластику водійського посвідчення. Скільки там зараз "за видачу бланка" хочуть? Отож. А якщо послуга для всіх, хоча б той самий асфальт, можливість щось навіть приблизно правдоподібно порахувати стає зовсім примарною.
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M-Audio
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