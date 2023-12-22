Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит
Ну ви, наприклад , похвалили. Сказали «красавчіг», що з/п в кріпті. Потім наваяли пост в якому сказали що платять податки тільки лохи, а чим більше приховав , тим краще.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18
moveton
Ну ви, наприклад , похвалили. Сказали «красавчіг», що з/п в кріпті. Потім наваяли пост в якому сказали що платять податки тільки лохи, а чим більше приховав , тим краще.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18
Тут є нюанс
Перше - тебе гнобить не Держава а сусіди
Друге - якщо ти заплатив не менше сусідів-цікаво як Вас загнобить Держава? Який інструмент?
Третє - гляньте повідомлення вище, там є що всі послуги КОМЕРЦІЙНІ і Ви оплачуєте тільки ті по які звертаєтесь
І останнє
Є речі які Держава повинна робити централізовано ( армія ) а є ті від яких Державу можна відсторонити (освіта/медицина)
Тому чим менше того що робить Держава - тим менше Ви платите наверх
Друге питання що гроші на сільському/міському/районному рівні - Ви в стані обрахувати і виставити претензії вже своїм прямим обранцям а не віртуальним в Києві.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А зачем так сложно-то? Если всё станет "pay on demand", то налоги становятся лишней сущностью. Оно-то и хорошо, ничего собирать не надо и каждый заплатит за нужное лично ему. Не понятно только что делать с вещами, которые по своей природе делаются на коллектив. Начиная с домового счётчика тепла, наличие которого уменьшает счёт от тепловиков в разы и заканчивая армией страны. Получается, что всё такое, что нельзя индивидуально не давать, должно быть на добровольных пожертвованиях, как тут уже выше сказали. Именно реально добровольных, а не общественное порицание за то, что мало в банку кинул. Может и хорошая система в плане эффективности расхода средств, только боюсь, что общего будет тогда построено не много и сосед на системе с принудиловкой тебя съест.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Давайте без чарівних паличок...
1 Треба зробити ХОЧ ЩОСЬ в цьому напрямку.
Поки не зроблений маленький перший крок, то спроба переступити через прірву чревата тим що або штани порвем, або в прірву впадем.
2 Покроково це наступне
а - треба зробити щоб платили ВСІ однаковий відсоток (хоча б , бо зараз три різних варіанти з різними відсотками) які це мають бути відсотки -мені по барабану
після того як пройшли перший крок(платять всі і на однакових умовах), переходимо до наступного
б - зменшуємо ПЕРЕРОЗПОДІЛ через Державний Бюджет
(навіщо забирати у всіх однаково щоб потім віддати бідним те що в них перед цим забрали ?), тобто модернізуємо по принципу Європи
є мінімум неоподаткований(для всіх)
є різні варіанти ( ріст відсотків разом з ростом прибутку, падіння відсотків разом з ростом прибутку, однакові відсотки на весь прибуток)
Далі зменшуємо вплив Держави шляхом ПЕРЕБИРАННЯ на себе тих обовязків які зараз лежать на Державі(децентралізація)
і от так маленькими кроками , років за 30 (якщо почнемо вчора) дивишся і доберемся до сьогоднішнього рівня життя в Польщі... бо рівень життя це не Закони, це свідомість тих хто ці закони буде або виконувати або порушувати.
ПС
для мене найкраще це переведення на комерцію все і вся... це ПРИШВИДШИТЬ розвиток України і в мене зявиться надія що ВНУКАМ ПОВЕЗЕ, але надія буде реалізована тільки в тому випадку якщо ДІТИ попрацюють.
ППС
Те що я розповідаю(агітую) чимось нагадує Комуністичну ідею..
От тільки я свій комунізм пропоную будувати не через загальну бідність і примус , а через загальну відповідальність за свої рішення (індивідуальну загальну відповідальність) і за те що КОЖЕН повинен відповідати максимально за свої рішення і чим далі від нього центр прийняття рішення тим меншу відповідальність за ті рішення людина несе.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:33
от нащо ви з себе дурника корчите і починаєте пересмикувати?
ви що знімете шляпу перед тим в кого офіційна зп 150К з усіма наслідками у вигляді офіційних податків?
так якщо ніхто спасибі не скаже за те що ти наповнюєш бюджет - то нащо паритися?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Рекомендую Вам попрацювати в ОСББ з боржниками. Всі списки відомі, у всіх єдиний тариф на площу і при тому люди діляться на 2 категорії: 1. все добросовісно платять; 2. забили великий болт і роками нічого не платять. Серед них є 2 підкатегорії: дуже розумні, які пропонують "подати на них в суд, а вони доведуть, що послуги надані неналежної якості" і алкаші, яким просто все до лампочки.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
так суть субсидий - не в єтом... а в том, чтоб владельцывсяких обленерго без судов с неплательщиками - спокойно получали свой прогнозируемый доход...
ви забули, що дворник - отрымує жилплощадь... И в целом ничем не рискует.
А единщик - берет определенный риск. Он может и закрыться через месяц, пушо законодавство поменяли. Или обанкротиться, пушо его система, выстроеная годами - просто перестала работать потому как чтото появилось новое(ну типа как газетный бизнес помер в свое время)
Премия за риск должна быть? Вот она и есть.
правды ради, в Омериках - люди штаты меняют, чтоб меньше платить)) Эпол вон тоже в Ирландии ничего не платил(почти ничего по их меркам). Весь мир так живет. А для вас это просто не сходится с идеальным социализмом...
А как же тезис - что налоги оплаивают ЗП в армии, так в итоге - еще и квартиру военным выдают. Т.е. с чего-то налогоплательщик, живущий в семном жилье и стартующий власну справу - должен в итоге купить вояке житло. Справедливо? )
Это - тупиковый путь...
Верно. Ничего... не меняет этот список - НИ-ЧЕ-ГО ))
Це тупо фантастика! Щоб сусіди гнобили - вони повинні бути обізнаними. А як вже тут вірно казали вже - більшості тупо пофіку! Їм тре від ЗП до ЗП дотягнути, та пожалкуватися на кухні як все погано, та начайніка ЗП не хоче підіймати...
Більшисть застрягла на першому рівні по Маслоу. Їм далеко до того про що ти мрієш))
І саме грусне - що ніяка зміна механізму опадаткування цього не зміне.
Гена 5.10 детектед. Царство небесне...
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:37
dimo_0n
Якщо це не справедливо, то він сам може піти отримати в ЗСУ житло. Квиток в ЗСУ ніколи не був для богоізбрпнних, як в депутати ВР. Кожен за бажанням може піти і отримати там житло. А якщо не йде, то очевидно те житло не перекриває (особисто для нього) всі мінуси служби в ЗСУ.
Логіка тут дуже проста: вояка потрібен державі і платнику податків? Потрібен. Отже треба знайти того хто хоче ним бути. Стимул існує лише - матеріальний (зарплата, житло, пільги) . Якщо за 35 років Україна так і не перейшла цілком на контрактну (за гроші) армію, не змогла знайти достатню кількість бажаючих бути в/сл - це ознака що стимули були недостатні. Не принципово чого саме недостатньо, з/п чи квартири. Весь пакет вцілому не привабливий.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
З 4 вересня 2026 року НБУ вводить у обіг нову купюру у 2000 грн. із зображенням Василя Стуса. Ось така х..ня, малята. Пам'ятаю 92-96 роки з купонами-карбованцями. Теж усе гарно починалося. Спочатку максимальна купюра була 100 купонів. У 1996 усе закінчилося купюрою в 1 000 000 купонів. Впевнений, що побачимо купюри і 5000 грн і 10000 грн.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:16
Нічого подібного. Все навпаки. Схоже, вихід на пенсію змінив ваш світогляд
Не знаю, я не ходив. Як на мене той футбол це розвага для люмпена як раз...
А щодо понтів - більшість багатих людей, яких я знав, ходили в джинсах і не "понтовались". А ось люмпен завжди намагався купити айфон, чи яскраву тачку в кредит, чи ще десь випендритись...
А скільком багатим то цікаво?.. І що ті науковці розробили?
Приклад пальцем у небо, як на мене.
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