sergey_sryvkin писал(а): budivelnik писал(а):
Чим БАГАТША людина ТИМ більше благ вона використовує.
Нічого подібного. Все навпаки. Схоже, вихід на пенсію змінив ваш світогляд
1 З якого будуна такий висновок?
2 Бідний стоїть в черзі цілий день за довідкою , а багатий хоче щоб він коли йому потрібно тоді й прийшов... за такою ж довідкою
Отже для багатого треба щоб було більше місць видачі довідок, а місця фінансуються з бюджету
sergey_sryvkin писал(а): budivelnik писал(а):
Простий приклад
Скільки бідних ходили на Євро 2012 ? А скільки на це витратила Держава будуючи дороги-стадіони. Так понти... але понти якраз цікавили БАГАТИХ
Не знаю, я не ходив. Як на мене той футбол це розвага для люмпена як раз...
А щодо понтів - більшість багатих людей, яких я знав, ходили в джинсах і не "понтовались". А ось люмпен завжди намагався купити айфон, чи яскраву тачку в кредит, чи ще десь випендритись...
1 Якщо Ви не ходите на футбол то напевно займаєтесь якимось іншим видом відпочинку, наприклад Театр ... який також фінансується(дотується) державою
2 Давайте визначимось з терміном люмпен
Для мене люмпен це людина яка живе за субсидії від Держави...
І якщо вона може купити автомобіль , нехай і в кредит -вона точно не люмпен.
3 При цьому є ще ПАДЛО - це людина яка має айфон/машину/квартиру.. а податків сплатила менше ніж Держава витратила на безкоштовне навчання в першому класі.. А про те що треба ще й батькам пенсію платити -ці взагалі незаморочуються
4 Тільки відносно багаті користаються тим що їм не потрібно підтверджувати свій статус у вигляді дорогого авто чи одягу...
Але є нюанс
Менше 1% цих відносно багатих вдягаються на 7-му кілометрі, а 99% , хоч і ходять в джинасах... але деколи ці джинст дорожчі від костюма Армані... і взуття протерте було напевно тільки в Сороса... і то швидше за все з якогось крокодила...
sergey_sryvkin писал(а): budivelnik писал(а):
Друге - скільком бідним цікаво що розробляють науковці ? Але ж вони платять
А скільком багатим то цікаво?.. І що ті науковці розробили?
Приклад пальцем у небо, як на мене.
Те що наші науковці по статистиці витрачають 0,35% ВВП (1% Бюджету) а віддачі дають на 0,01% ( по словам науковця Дюра-Бачі)- це проблема..
Але ті самі зміни в телефонах/машинах/медицині - це витрати/досягнення науки..
І хто в першу чергу цим користується?
Бідний який живе від зарплати до зарплати і при цьому в структурі його розходів 50% їжа/30% одяг/10% комуналка
Чи багатий в кого є і машина і побутова електроніка і підписка на всі телеканали ?