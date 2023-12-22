budivelnik писал(а):А ти мені тут фігвами малюєш. Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...
знову пересмикуєш. я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат. якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю? поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
Будівельник писал(а):Навіщо мені перед дурнем когось корчити? За останні 5 років я заплатив в Бюдет близько 3 млн грн і ще близько 1,5 млн задонатив в ЗСУ.... Тому Я знаю ради чого ПАРЮСЬ А ти мені тут фігвами малюєш. Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...
знову пересмикуєш. я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат. якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю? поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
Ні Ті хто платить багато податків-ті ЗАКОНОСЛУХНЯНІ громадяни А МЕЦЕНАТ це ті хто ПІСЛЯ СПЛАТИ податків робить благодійні внески.
Ти б своїми рогами менше хилитав, а то голову собі скрутиш. А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
Вітаю. Постійно читаю цю гілку. А вжеж, офтоп, дозволений на вихідних, і навіть вже за відсутності ДС, царство йому небесне, не тільки. Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером. Хто згідний - плюсуйте. А будівельник нехай сам вирішить, після скількох +, погодитись з пропозицією. Оскількі ще не вихідні - сорі за ...
budivelnik писал(а):А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
Ти б спочатку вивчив де можна(треба) блатувати а де вести себе акуратно.. я 90-ті пройшов А ти де тоді був? в проекті? Тому закрий піддувало дурілка картонна.
ПС моїм Батькам вже давно НІХТО нічого зробити не може, не те що який інтернетзалежний студент....
ті хто пройшов 90і собі не дозволяють те що дозволяєш собі ти твоя постійна манера переходити на особистісте та ще й на рідних оббріхуючи всіх навколо вказує зовсім на інше. якщо немає батьків можеш своє нікчемне життя поставити на кон - знаходимо третю особу якій я надам ок7 і якщо там податки перевищують пенсію моїх батьків ти стріляєшся. бо від такого брехла як ти по іншому не здихатися.
Ну хто-хто, а ви гривню використовували лише засіб розрахунку в магазинах. А ніяк не засіб заробляння чи обліку свого капіталу. Яка різниця які купюри? Я взагалі купюри вже майже не тримаю в руках. Всюди «пік» смартфоном. Або онлайн з доставкою , лінь зайвий раз бродити між полицями в сільпо.