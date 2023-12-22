Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:52

valya писал(а): Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером. Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером.

Тут справа трошки в іншомуЗа гігієну на цих сторінках самі дописувачі/читачі відповідають більше ніж модератори...Тому ВАРТО деколи показувати флудерастів.Декому здається що це срач, а насправді можна дуже багато побачити, проаналізувавши написане і збудувати в голові образи дописувачів.Що бачу яПерше - мій опонент, надивився море серіалів з кримінальним нахилом іОт тільки ЖОДЕН блатний, при суперечці не буде погрожувати сімї... Отже з блатних ми його викреслюємоДруге -, бо виставляє відразу умови таким чином щоб мати виграшну позицію.. Наприклад довідка про сплату ЄСВ ...В Україні є мінімум 4 млн осіб які в місяць платять більше 5000 грн ЄСВ і приблизно 1 млн осіб які в місяць платять більше 10000 ЄСВАле є нюанс - в жодній з цих довідок не буде стояти прізвище аналогічне ніку опонента... А раз так, то цей дурник взявши довідку знайомого (навіть не треба буде у фотошопі працювати) може заявити що КОЛОМОЙСЬКИЙ це його прізвище.Третє - при цьому, адже існує 20% ймовірності(5 млн осіб з 20 млн мають доходи вище 20000 грн) що він має таку довідку, але від опонента вимагає ЗАСТРЕЛИТИСЬ...Якби воно було праве-воноб заявило що САМЕ застрелиться якщо я доведу його брехню...ПСшвидше за все флудераст залишить за собою останнє слово, типу злився чи ще там щось...Але психологічний портрет його я думаю що описаний вірно.ППСє ще така приказкаСкажи хто твій друг -і я скажу хто ти...Так от за шахрайсько/сцикливе повідомлення подяки поставили БігІгор і Барабашов..Тепер можна ще краще зрозуміти до яких воно відноситься.