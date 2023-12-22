Миру на Близькому Сході бути не могло і скоро не буде, бо його (миру) не хоче Іран, Ізраїль ну і певні міжнародні корпорації. Невизначеність і постійне знущання з делегації США і США в цілому персів та великої кількості урядів і окремих впливових світових ЛСД (лідерів суспільних думок) абсолютно нічим не допомагають Трампу щодо цілей на листопад, тому прийнято рішення таки дотискати ситуацію силою. Але поки ніяких серйозних подій, тим більше, наслідків немає бо триває ЧС з футболу. Звісно, після поразки збірної США Трампу цей чемпіонат уже не цікавий, але, думаю, йому дадуть закінчитися "мирно", тим більше залишилося не так багато часу: до 19 липня, якщо не помиляюся. Тому й реакції в головній валютній парі дуже кволі і працює більше звичне "літнє болото", підсилене позитивним ефектом відновлення енергетичної ситуації в світі та певним здешевшанням полімерної сировини, що додатково дає ковток свіжого повітря великій кількості світових бізнесів.
Після ЧС, як на мене, відбудеться значне загострення. США нагнало в регіон ресурсів просто неймовірних не просто так. Та й загравання з Ердоганом на саміті НАТО теж не просто так (ще набагато раніше писав, що успішна кампанія проти Ірану можлива коаліцією США-Ізраїль- Туреччина- Азербайджан). США спробували інакше, потім пробували задіяти для сухопутки курдів і навіть Сирію. А тепер Трамп таки прийшов до Ердогана.
По євро поки боковик. А що буде після 19 липня? Знову ж, зміцнення грн продовжиться після 19 липня?
Ну хто-хто, а ви гривню використовували лише засіб розрахунку в магазинах. А ніяк не засіб заробляння чи обліку свого капіталу. Яка різниця які купюри? Я взагалі купюри вже майже не тримаю в руках. Всюди «пік» смартфоном. Або онлайн з доставкою , лінь зайвий раз бродити між полицями в сільпо.
valya писал(а):Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером.
Тут справа трошки в іншому За гігієну на цих сторінках самі дописувачі/читачі відповідають більше ніж модератори... Тому ВАРТО деколи показувати флудерастів. Декому здається що це срач, а насправді можна дуже багато побачити, проаналізувавши написане і збудувати в голові образи дописувачів. Що бачу я Перше - мій опонент приблизно років 30 , надивився море серіалів з кримінальним нахилом і вирішив ПОБАВИТИСЬ в БЛАТНЯКА. От тільки ЖОДЕН блатний, при суперечці не буде погрожувати сімї... Отже з блатних ми його викреслюємо Друге - недалекий розумом шахрай , бо виставляє відразу умови таким чином щоб мати виграшну позицію.. Наприклад довідка про сплату ЄСВ ... В Україні є мінімум 4 млн осіб які в місяць платять більше 5000 грн ЄСВ і приблизно 1 млн осіб які в місяць платять більше 10000 ЄСВ Але є нюанс - в жодній з цих довідок не буде стояти прізвище аналогічне ніку опонента... А раз так, то цей дурник взявши довідку знайомого (навіть не треба буде у фотошопі працювати) може заявити що КОЛОМОЙСЬКИЙ це його прізвище. Третє - при цьому він ще й сцикун , адже існує 20% ймовірності(5 млн осіб з 20 млн мають доходи вище 20000 грн) що він має таку довідку, але від опонента вимагає ЗАСТРЕЛИТИСЬ... Якби воно було праве-воноб заявило що САМЕ застрелиться якщо я доведу його брехню...
ПС швидше за все флудераст залишить за собою останнє слово, типу злився чи ще там щось... Але психологічний портрет його я думаю що описаний вірно.
ППС є ще така приказка Скажи хто твій друг -і я скажу хто ти... Так от за шахрайсько/сцикливе повідомлення подяки поставили БігІгор і Барабашов.. Тепер можна ще краще зрозуміти до яких воно відноситься.
Hotab писал(а):Ну хто-хто, а ви гривню використовували лише засіб розрахунку в магазинах. А ніяк не засіб заробляння чи обліку свого капіталу. Яка різниця які купюри?
Вчора знімав відпускні в касі Привату, а потім заносив в два інші банки щоб поміняти на Євро. І якщо б замість пачки Вернадських була вдвічі менша пачка Стусів то мені було б трохи зручніше. P.S. В Альянсі дали 1% кешбеку на обмін
Дюрі-бачі писал(а):Сьогодні знімав відпускні в касі Привату, а потім заносив в два інші банки щоб поміняти на Євро. І якщо б замість пачки Вернадських була вдвічі менша пачка Стусів то мені було б трохи зручніше.
Такая большая пачка? Не буду нескромно спрашивать сколько миллионов отпускные, но у Привата для банкоматов же ограничение в 40к грн на 3 часа и 100к грн на сутки от НБУ. Правда, если веер карт...
valya писал(а):Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером.
... ПС швидше за все флудераст залишить за собою останнє слово, типу злився чи ще там щось... Але психологічний портрет його я думаю що описаний вірно. ППС є ще така приказка Скажи хто твій друг -і я скажу хто ти... Так от за шахрайсько/сцикливе повідомлення подяки поставили БігІгор і Барабашов.. Тепер можна ще краще зрозуміти до яких воно відноситься.
оскільки це вже не перший срач, то може це просто троль. й тоді він може бути ким завгодно. але так, гілку засмічує знатно...
Hotab писал(а):Ну хто-хто, а ви гривню використовували лише засіб розрахунку в магазинах. А ніяк не засіб заробляння чи обліку свого капіталу. Яка різниця які купюри?
Вчора знімав відпускні в касі Привату, а потім заносив в два інші банки щоб поміняти на Євро. І якщо б замість пачки Вернадських була вдвічі менша пачка Стусів то мені було б трохи зручніше. P.S. В Альянсі дали 1% кешбеку на обмін
Дюрі-бачі писал(а):Вчора знімав відпускні в касі Привату, а потім заносив в два інші банки щоб поміняти на Євро. І якщо б замість пачки Вернадських була вдвічі менша пачка Стусів то мені було б трохи зручніше. P.S. В Альянсі дали 1% кешбеку на обмін
Нормальні такі відпускні, 100к
Це ж бідні науковці прозябають.... З ККД роботи 0,01%... Уявляєте як би вони жили , якби Уряд в когось ще гроші позичив і їм віддав, бо їм не вистарчає.....