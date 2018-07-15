Dolphin399 написав:

Добрый день всем! У меня такой вопрос - заканчивается мамин пенсионный депозитный договор с начислением тела депозита на карточку. Сегодня приехал на отделение и попросил отключить автопролонгацию, но там сказали что так нельзя и нужно чтобы она лично сама приехала и написала заявление... ну нафига такие сложности, почему нельзя по звонку в колл-центр это сделать, как нам говорили при его открытии? Или через инет-банк сделать возможность ее отменять? Зачем людей гонять в отделение через весь город по жаре??? Человеку 70 лет и он плохо себя чувствует... И вообще, как такое может быть - если у нас договор предусматривающий по окончании срока перечисление денег на карточку, НО при этом действует автопролонгация!!! Это же 2 взаимоисключающих друг друга условия!!! Получается если банк не скинет нам деньги на карточку по окончании срока действия деп. договора - это будет нарушение условий договора!!! Я в шоке просто...