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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5045504650475048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:32

31 грудня (сьогодні)
обслуговування клієнтів 09:00 - 13:00
робота каси 09:00 - 12:00
зовнішні платежі не проводяться, крім проведення до 12:45 платежів на адресу НБУ та органів Державної казначейської служби України. Зовнішні платежі, прийняті 31.12.2021 р. на адресу інших контрагентів, виконуються датою валютування не раніше 04.01.2022 р.

03 січня 2022 р. – вихідний день.

4-5 січня 2022 р. - відділення працюють у звичайному режимі, відповідно до встановленого графіку роботи.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

% по депозитным свойствам карт сегодня в какое время будут?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wolt450 написав:Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т
У меня пока норм
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:46

  Kevin написав:% по депозитным свойствам карт сегодня в какое время будут?
Вполне могут в сл. году сёдняшним числом провести :)
Amethyst
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Повідомлень: 1552
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 5045504650475048
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