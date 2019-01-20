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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:32
31 грудня (сьогодні)
обслуговування клієнтів 09:00 - 13:00
робота каси 09:00 - 12:00
зовнішні платежі не проводяться, крім проведення до 12:45 платежів на адресу НБУ та органів Державної казначейської служби України. Зовнішні платежі, прийняті 31.12.2021 р. на адресу інших контрагентів, виконуються датою валютування не раніше 04.01.2022 р.
03 січня 2022 р. – вихідний день.
4-5 січня 2022 р. - відділення працюють у звичайному режимі, відповідно до встановленого графіку роботи.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:42
% по депозитным свойствам карт сегодня в какое время будут?
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Kevin
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:44
wolt450 написав:
Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т
У меня пока норм
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Amethyst
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П'ят 31 гру, 2021 15:11
cohan
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