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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:32
31 грудня (сьогодні)
обслуговування клієнтів 09:00 - 13:00
робота каси 09:00 - 12:00
зовнішні платежі не проводяться, крім проведення до 12:45 платежів на адресу НБУ та органів Державної казначейської служби України. Зовнішні платежі, прийняті 31.12.2021 р. на адресу інших контрагентів, виконуються датою валютування не раніше 04.01.2022 р.
03 січня 2022 р. – вихідний день.
4-5 січня 2022 р. - відділення працюють у звичайному режимі, відповідно до встановленого графіку роботи.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:42
% по депозитным свойствам карт сегодня в какое время будут?
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Kevin
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:44
wolt450 написав:
Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т
У меня пока норм
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:46
Kevin написав:
% по депозитным свойствам карт сегодня в какое время будут?
Вполне могут в сл. году сёдняшним числом провести
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:50
А кому то уже начислили процент на остаток собств.средств? Вроде последний рабочий день)
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korzviktor20
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:57
korzviktor20 написав:
А кому то уже начислили процент на остаток собств.средств? Вроде последний рабочий день)
И чё? %% и будут начислены сегодняшним числом. То есть на балансе банка зачисления %% на ваш счет будет отражены сегодняшним днем и даже с завтрашнего дня на их остаток станут начисляться новые %%. Просто банк может вам пока этого не показывать. А покажет, скажем, завтра утром. Такое случалось уже многократно и, если вы не новый клиент банка, то об этой особенности начисления должны знать. Так что спокойно встречайте НГ - завтра усЬО будет!
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Flamingo
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:22
Flamingo написав: korzviktor20 написав:
А кому то уже начислили процент на остаток собств.средств? Вроде последний рабочий день)
И чё? %% и будут начислены сегодняшним числом. То есть на балансе банка зачисления %% на ваш счет будет отражены сегодняшним днем и даже с завтрашнего дня на их остаток станут начисляться новые %%. Просто банк может вам пока этого не показывать. А покажет, скажем, завтра утром. Такое случалось уже многократно и, если вы не новый клиент банка, то об этой особенности начисления должны знать. Так что спокойно встречайте НГ - завтра усЬО будет!
А ниче..след.раб.день 4.01.завтра некому будет проценты начислять.Всех с наступающими!
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korzviktor20
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:49
korzviktor20 написав:
А ниче..след.раб.день 4.01.завтра некому будет проценты начислять.Всех с наступающими!
Так проценты компУтер на счета запуливает. Вот баба Маня будет после уборки уходить, как свет на работе выключит так компУтер и поймет шо пора и запустит программу зачисления %% на Щета
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Flamingo
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:13
Так я не пойму,ямочку рыть надо, или не??
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Hotab
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:26
Hotab написав:
Так я не пойму,ямочку рыть надо, или не??
С утра все прикопано. Только в прошлом году это не сработало - скунс умудрился тогда ошибочно дважды %% позачислять.
ЗЫ. А ямочки я каждый месяц копаю - перекинуть потом взад недостающие копейки пару секунд времени. А принципы лучше блюсти
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 31 гру, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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