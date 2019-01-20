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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:28
Hotab написав:
Так я не пойму,ямочку рыть надо, или не??
как встретишь так и проведещь (с)
вроде тут в приложухе обновится уже в ПН, раз попало на пятницу, а как по счету - я не настолько шарю
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:31
Flamingo написав:
С утра все прикопано
Сейчас поздно?)
Хочу блюсти принципы)
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:34
Hotab написав: Flamingo написав:
С утра все прикопано
Сейчас поздно?)
Хочу блюсти принципы)
В обычные месяцы не поздно. И в 22 часа с копейками толкнутую сумму скунс проводил по счету тем же днем. Так что "блюдите принципы" - все должно получится. Только вы ж деньгу не тяните чем ни попадя на другие банки, а толкайте внутри скунса между своими Щетами (в смысле с черной на ж0лтую или пенсионку). И усЬО будет ОК
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:45
Flamingo , а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 5$ с черной не могу, некуда.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 31 гру, 2021 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:47
Hotab написав:Flamingo
, а вот тут я застан в расплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.
А ну тады толкайте куда угодно. Главное ТОЛКАЙТЕ аппкой скунса. Ну то есть не тяните аппкой к примеру Мони, а именно ТОЛКаЙТЕ. То есть операцию надо инициировать именно приложением Форварда. Сумму если что лучше взять с небольшим запасом - я толкал 130 грн.
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 31 гру, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:47
Hotab написав:Flamingo
, а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.
так толкните на Моню 160грн
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:50
Amethyst написав: Hotab написав:Flamingo
, а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.
так толкните на Моню 160грн
160 много - ставки ж упали в ноябре - 130 хватит
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Flamingo
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:52
Flamingo написав: Amethyst написав: Hotab написав:Flamingo
, а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.
так толкните на Моню 160грн
160 много - ставки ж упали в ноябре - 130 хватит
Прошлый раз кажись 148 было
А у меня шаблона на 160
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Amethyst
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:55
Amethyst написав:
Прошлый раз кажись 148 было
А у меня шаблона на 160
Прошлый раз был ноябрь - там больше чем полмесяца ставка была 15% а остаток 12% - в декабре уже все дни 12. 15000*31/365*0,12*0,805=123,07 грн. Если не будет задвоений - 130 хватит с головой. Если задвоения будут то и 160 будет мало.
В общем ИМХО шаблон пора менять
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Flamingo
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