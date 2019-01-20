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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5047504850495050>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:28

  Hotab написав:Так я не пойму,ямочку рыть надо, или не??

как встретишь так и проведещь (с)
вроде тут в приложухе обновится уже в ПН, раз попало на пятницу, а как по счету - я не настолько шарю
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:С утра все прикопано

Сейчас поздно?)
Хочу блюсти принципы)
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:34

  Hotab написав:
  Flamingo написав:С утра все прикопано

Сейчас поздно?)
Хочу блюсти принципы)

В обычные месяцы не поздно. И в 22 часа с копейками толкнутую сумму скунс проводил по счету тем же днем. Так что "блюдите принципы" - все должно получится. Только вы ж деньгу не тяните чем ни попадя на другие банки, а толкайте внутри скунса между своими Щетами (в смысле с черной на ж0лтую или пенсионку). И усЬО будет ОК
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:45

Flamingo , а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 5$ с черной не могу, некуда.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 гру, 2021 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:47

  Hotab написав:Flamingo , а вот тут я застан в расплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.

А ну тады толкайте куда угодно. Главное ТОЛКАЙТЕ аппкой скунса. Ну то есть не тяните аппкой к примеру Мони, а именно ТОЛКаЙТЕ. То есть операцию надо инициировать именно приложением Форварда. Сумму если что лучше взять с небольшим запасом - я толкал 130 грн.
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 31 гру, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:47

  Hotab написав:Flamingo , а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.

так толкните на Моню 160грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:50

  Amethyst написав:
  Hotab написав:Flamingo , а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.

так толкните на Моню 160грн

160 много - ставки ж упали в ноябре - 130 хватит
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:52

  Flamingo написав:
  Amethyst написав:
  Hotab написав:Flamingo , а вот тут я застан врасплох. Нет у меня в этой банке больше карт. Даже купить 6$ с черной не могу, некуда.

так толкните на Моню 160грн

160 много - ставки ж упали в ноябре - 130 хватит

Прошлый раз кажись 148 было
А у меня шаблона на 160 :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:55

  Amethyst написав:Прошлый раз кажись 148 было
А у меня шаблона на 160 :wink:

Прошлый раз был ноябрь - там больше чем полмесяца ставка была 15% а остаток 12% - в декабре уже все дни 12. 15000*31/365*0,12*0,805=123,07 грн. Если не будет задвоений - 130 хватит с головой. Если задвоения будут то и 160 будет мало.
В общем ИМХО шаблон пора менять :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Що це таке, де наші гроші?
unicdima
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