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ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ

ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ 2.5 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
84
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 16:25

Re: ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ

01.04.2021 в 20:00 состоится вебинар "ПАО "Имэксбанк" и ООО "ФК "Доверие и гарантия": суды, доказательства, документы".
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MercatoR
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:49

чи варто відкривати там депозит?
katerinasz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:26

  katerinasz написав:чи варто відкривати там депозит?

конечно
maniachello
 
Повідомлень: 262
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:01

  katerinasz написав:чи варто відкривати там депозит?

У них новая услуга, приезжают на дом для оформления депозита)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6833
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