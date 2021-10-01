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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:38

У мене:
кіно - х7
аптеки - х2
одяг та взуття - х2
спорт. товари та послуги - х3
АЗК - х2
таксі - х5
Онлайн замовляти нічого не пропонують.
klug
 
Повідомлень: 6140
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 813 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:20

  Flamingo написав:Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?

Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%
M-Audio
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 23.03.11
Подякував: 442 раз.
Подякували: 358 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:16

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?

Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%

Я как-то разбирался с БВР - там все четко. В приложении БВР видно начисление 4%, а в апке сильпа начисление еще 1% (в разделе покупки). Причом в силтьпе не видна 4 % от бобра и наоборот. Это как у Винокура кажется - тут играете, тут не играете, а тут рыбу заворачивали ;). Но на выходе все получается чОтко. Но пока вкуришь что гле смотреть.... ;(
Flamingo
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Повідомлень: 7125
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:23

Re: Банк Восток

Оказывается эти 2300-5000 дают всего один раз.

И кстати, как-то давно я хвалил Бобра за хороший курс USD, спрашивали про экзотику. Так вот и экзотика у него самая выгодная, сейчас тестирую. На втором месте Идея, потом Моно.
malinin007
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Повідомлень: 361
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:50

  malinin007 написав:Оказывается эти 2300-5000 дают всего один раз.

И кстати, как-то давно я хвалил Бобра за хороший курс USD, спрашивали про экзотику. Так вот и экзотика у него самая выгодная, сейчас тестирую. На втором месте Идея, потом Моно.


Надо присмотреться.
Ratatui
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Повідомлень: 7796
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:05

Re: Банк Восток

Вчера прислали предложения.
Кино х7, такси х5, спорт х3,аптеки х2, одежда/обувь х2, заправки х2.
Не нравится, что присылают не в 00 часов (как в Моне можно кэшбек выбирать) и не утром, а посреди дня или вообще ближе к вечеру.
AZP
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?

Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%

Я как-то разбирался с БВР - там все четко. В приложении БВР видно начисление 4%, а в апке сильпа начисление еще 1% (в разделе покупки). Причом в силтьпе не видна 4 % от бобра и наоборот. Это как у Винокура кажется - тут играете, тут не играете, а тут рыбу заворачивали ;). Но на выходе все получается чОтко. Но пока вкуришь что гле смотреть.... ;(

ДОречі, іноді (системності не знайшов) застосунок Сільпо все ж таки показує +4% за оплату карткою БВР. Усі решта бали зазвичай чОтко, а саме ці коли як. Хоча застосунок БВР їх показує завжди, та й у загальному балансі в обох застосунках їх також видно. Певен, бо віднедавна почав вести облік балів на своєму боці.
Востаннє редагувалось kreuz в Суб 02 жов, 2021 11:35, всього редагувалось 1 раз.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35

Re: Банк Восток

  AZP написав:Кино х7, такси х5, спорт х3,аптеки х2, одежда/обувь х2, заправки х2.
Не нравится, что присылают не в 00 часов (как в Моне можно кэшбек выбирать) и не утром, а посреди дня или вообще ближе к вечеру.

в мене Кино х7, такси х5, техника х2, аптеки х2, краса х5, тварюки х2. І такі да, могли б раніши присилати чи хоч анонсувати
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:04

  chipmunk написав:
  AZP написав:Кино х7, такси х5, спорт х3,аптеки х2, одежда/обувь х2, заправки х2.
Не нравится, что присылают не в 00 часов (как в Моне можно кэшбек выбирать) и не утром, а посреди дня или вообще ближе к вечеру.

в мене Кино х7, такси х5, техника х2, аптеки х2, краса х5, тварюки х2. І такі да, могли б раніши присилати чи хоч анонсувати

А у меня почему-то с 24.09(дата открытия карты) по 24.10, т.е. еще те, что в прошлом месяце были. Я про категории кэшбэка.
Искатель
 
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