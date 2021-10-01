|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:38
У мене:
кіно - х7
аптеки - х2
одяг та взуття - х2
спорт. товари та послуги - х3
АЗК - х2
таксі - х5
Онлайн замовляти нічого не пропонують.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6140
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:20
Flamingo написав:
Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?
Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2411
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:16
M-Audio написав: Flamingo написав:
Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?
Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%
Я как-то разбирался с БВР - там все четко. В приложении БВР видно начисление 4%, а в апке сильпа начисление еще 1% (в разделе покупки). Причом в силтьпе не видна 4 % от бобра и наоборот. Это как у Винокура кажется - тут играете, тут не играете, а тут рыбу заворачивали
. Но на выходе все получается чОтко. Но пока вкуришь что гле смотреть.... ;(
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7125
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1967 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:23
Оказывается эти 2300-5000 дают всего один раз.
И кстати, как-то давно я хвалил Бобра за хороший курс USD, спрашивали про экзотику. Так вот и экзотика у него самая выгодная, сейчас тестирую. На втором месте Идея, потом Моно.
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:50
malinin007 написав:
Оказывается эти 2300-5000 дают всего один раз.
И кстати, как-то давно я хвалил Бобра за хороший курс USD, спрашивали про экзотику. Так вот и экзотика у него самая выгодная, сейчас тестирую. На втором месте Идея, потом Моно.
Надо присмотреться.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7796
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:05
Вчера прислали предложения.
Кино х7, такси х5, спорт х3,аптеки х2, одежда/обувь х2, заправки х2.
Не нравится, что присылают не в 00 часов (как в Моне можно кэшбек выбирать) и не утром, а посреди дня или вообще ближе к вечеру.
-
AZP
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 01.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35
Flamingo написав: M-Audio написав: Flamingo написав:
Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?
Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%
Я как-то разбирался с БВР - там все четко. В приложении БВР видно начисление 4%, а в апке сильпа начисление еще 1% (в разделе покупки). Причом в силтьпе не видна 4 % от бобра и наоборот. Это как у Винокура кажется - тут играете, тут не играете, а тут рыбу заворачивали
. Но на выходе все получается чОтко. Но пока вкуришь что гле смотреть.... ;(
ДОречі, іноді (системності не знайшов) застосунок Сільпо все ж таки показує +4% за оплату карткою БВР. Усі решта бали зазвичай чОтко, а саме ці коли як. Хоча застосунок БВР їх показує завжди, та й у загальному балансі в обох застосунках їх також видно. Певен, бо віднедавна почав вести облік балів на своєму боці.
Востаннє редагувалось kreuz
в Суб 02 жов, 2021 11:35, всього редагувалось 1 раз.
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3235
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35
AZP написав:
Кино х7, такси х5, спорт х3,аптеки х2, одежда/обувь х2, заправки х2.
Не нравится, что присылают не в 00 часов (как в Моне можно кэшбек выбирать) и не утром, а посреди дня или вообще ближе к вечеру.
в мене Кино х7, такси х5, техника х2, аптеки х2, краса х5, тварюки х2. І такі да, могли б раніши присилати чи хоч анонсувати
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8757
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 жов, 2021 14:04
chipmunk написав: AZP написав:
Кино х7, такси х5, спорт х3,аптеки х2, одежда/обувь х2, заправки х2.
Не нравится, что присылают не в 00 часов (как в Моне можно кэшбек выбирать) и не утром, а посреди дня или вообще ближе к вечеру.
в мене Кино х7, такси х5, техника х2, аптеки х2, краса х5, тварюки х2. І такі да, могли б раніши присилати чи хоч анонсувати
А у меня почему-то с 24.09(дата открытия карты) по 24.10, т.е. еще те, что в прошлом месяце были. Я про категории кэшбэка.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4946
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 3453 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|98764
|12737695
|
|
|49755
|6792728
|
|
|8334
|2016468
|
Суб 02 жов, 2021 11:44
kreuz
|