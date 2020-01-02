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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:36

  korzviktor20 написав:Что то неясно с картой от БВР.Оператор подсказала, что купить карту можно в Сильпо за 1грн.А а Сильпо пакет стоит 50грн.И на сайте инфу поменяли.Плохое начало

отут https://bvr.com.ua/#tariff написано как нашару все оформить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:49

  Amethyst написав:
  korzviktor20 написав:Что то неясно с картой от БВР.Оператор подсказала, что купить карту можно в Сильпо за 1грн.А а Сильпо пакет стоит 50грн.И на сайте инфу поменяли.Плохое начало

отут https://bvr.com.ua/#tariff написано как нашару все оформить

Это все известно.и про джастин и про вирт.карту.и реф.ссылка у меня есть.Зачем было шнягу бросать за одну гривну на кассе? Как то несерьезно для "банка".
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korzviktor20
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Повідомлень: 54
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  #<1 ... 74757677
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