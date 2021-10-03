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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 22:36
korzviktor20 написав:
Что то неясно с картой от БВР.Оператор подсказала, что купить карту можно в Сильпо за 1грн.А а Сильпо пакет стоит 50грн.И на сайте инфу поменяли.Плохое начало
отут https://bvr.com.ua/#tariff
написано как нашару все оформить
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Amethyst
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:49
Amethyst написав: korzviktor20 написав:
Что то неясно с картой от БВР.Оператор подсказала, что купить карту можно в Сильпо за 1грн.А а Сильпо пакет стоит 50грн.И на сайте инфу поменяли.Плохое начало
отут https://bvr.com.ua/#tariff
написано как нашару все оформить
Это все известно.и про джастин и про вирт.карту.и реф.ссылка у меня есть.Зачем было шнягу бросать за одну гривну на кассе? Как то несерьезно для "банка".
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korzviktor20
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:44
Може вже було, не знайшов. Хто користувався послугою купівлі облігацій США, поділіться яка специфіка? Маю на увазі саме Восток.
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videofor
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