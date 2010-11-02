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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:36

  korzviktor20 написав:Что то неясно с картой от БВР.Оператор подсказала, что купить карту можно в Сильпо за 1грн.А а Сильпо пакет стоит 50грн.И на сайте инфу поменяли.Плохое начало

отут https://bvr.com.ua/#tariff написано как нашару все оформить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:49

  Amethyst написав:
  korzviktor20 написав:Что то неясно с картой от БВР.Оператор подсказала, что купить карту можно в Сильпо за 1грн.А а Сильпо пакет стоит 50грн.И на сайте инфу поменяли.Плохое начало

отут https://bvr.com.ua/#tariff написано как нашару все оформить

Это все известно.и про джастин и про вирт.карту.и реф.ссылка у меня есть.Зачем было шнягу бросать за одну гривну на кассе? Как то несерьезно для "банка".
Зображення
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:44

Re: Банк Восток

Може вже було, не знайшов. Хто користувався послугою купівлі облігацій США, поділіться яка специфіка? Маю на увазі саме Восток.
videofor
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:48

Купил в Сильпо пластик БВР за 50 грн. А уже этот год использовал мобильное приложение и виртуальную кредитку. И вот себе думаю, щас в приложении активирую пластик, дополнительно активирую Назбиратус под 7% и как бы все ок. Но не тут то было! В мобильном приложении нельзя активировать и добавить пластик, который продается в Сильпо. Зачем продают, странно! В чат поддержке на мои простые вопросы о купленом пластике и что с ним делать тупо отвечают: изменить виртуальную кредитку на пластик в мобильном приложении пока невозможно и так пару раз! Остался я при пластике. На конверте пишет активируйте пластик в мобильном приложении и все!
Очень непонятный этот чудо-нео-банк БВР!!!
joik
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:08

  joik написав:Купил в Сильпо пластик БВР за 50 грн. А уже этот год использовал мобильное приложение и виртуальную кредитку. И вот себе думаю, щас в приложении активирую пластик, дополнительно активирую Назбиратус под 7% и как бы все ок. Но не тут то было! В мобильном приложении нельзя активировать и добавить пластик, который продается в Сильпо. Зачем продают, странно! В чат поддержке на мои простые вопросы о купленом пластике и что с ним делать тупо отвечают: изменить виртуальную кредитку на пластик в мобильном приложении пока невозможно и так пару раз! Остался я при пластике. На конверте пишет активируйте пластик в мобильном приложении и все!
Очень непонятный этот чудо-нео-банк БВР!!!

Может закрыть виртуалку, а потом активировать пластиковую?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:10

  Oktawa написав:
  joik написав:Купил в Сильпо пластик БВР за 50 грн. А уже этот год использовал мобильное приложение и виртуальную кредитку. И вот себе думаю, щас в приложении активирую пластик, дополнительно активирую Назбиратус под 7% и как бы все ок. Но не тут то было! В мобильном приложении нельзя активировать и добавить пластик, который продается в Сильпо. Зачем продают, странно! В чат поддержке на мои простые вопросы о купленом пластике и что с ним делать тупо отвечают: изменить виртуальную кредитку на пластик в мобильном приложении пока невозможно и так пару раз! Остался я при пластике. На конверте пишет активируйте пластик в мобильном приложении и все!
Очень непонятный этот чудо-нео-банк БВР!!!

Может закрыть виртуалку, а потом активировать пластиковую?


Как вариант, да, тно у меня на виртуалке есть использованный кредитный лимит, надо ждать вывода в ноль.
joik
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  #<1 ... 74757677
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