Купил в Сильпо пластик БВР за 50 грн. А уже этот год использовал мобильное приложение и виртуальную кредитку. И вот себе думаю, щас в приложении активирую пластик, дополнительно активирую Назбиратус под 7% и как бы все ок. Но не тут то было! В мобильном приложении нельзя активировать и добавить пластик, который продается в Сильпо. Зачем продают, странно! В чат поддержке на мои простые вопросы о купленом пластике и что с ним делать тупо отвечают: изменить виртуальную кредитку на пластик в мобильном приложении пока невозможно и так пару раз! Остался я при пластике. На конверте пишет активируйте пластик в мобильном приложении и все! Очень непонятный этот чудо-нео-банк БВР!!!
joik написав:Купил в Сильпо пластик БВР за 50 грн. А уже этот год использовал мобильное приложение и виртуальную кредитку. И вот себе думаю, щас в приложении активирую пластик, дополнительно активирую Назбиратус под 7% и как бы все ок. Но не тут то было! В мобильном приложении нельзя активировать и добавить пластик, который продается в Сильпо. Зачем продают, странно! В чат поддержке на мои простые вопросы о купленом пластике и что с ним делать тупо отвечают: изменить виртуальную кредитку на пластик в мобильном приложении пока невозможно и так пару раз! Остался я при пластике. На конверте пишет активируйте пластик в мобильном приложении и все! Очень непонятный этот чудо-нео-банк БВР!!!
Может закрыть виртуалку, а потом активировать пластиковую?
joik написав:Купил в Сильпо пластик БВР за 50 грн. А уже этот год использовал мобильное приложение и виртуальную кредитку. И вот себе думаю, щас в приложении активирую пластик, дополнительно активирую Назбиратус под 7% и как бы все ок. Но не тут то было! В мобильном приложении нельзя активировать и добавить пластик, который продается в Сильпо. Зачем продают, странно! В чат поддержке на мои простые вопросы о купленом пластике и что с ним делать тупо отвечают: изменить виртуальную кредитку на пластик в мобильном приложении пока невозможно и так пару раз! Остался я при пластике. На конверте пишет активируйте пластик в мобильном приложении и все! Очень непонятный этот чудо-нео-банк БВР!!!
Может закрыть виртуалку, а потом активировать пластиковую?
Как вариант, да, тно у меня на виртуалке есть использованный кредитный лимит, надо ждать вывода в ноль.