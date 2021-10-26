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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:43

  Dreg написав:Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?

Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:44

Re: Банк Восток

Панове, підкажіть, а БВР передає дані по кредитним карткам своїх клієнтів в УБКІ ?
1finanсier
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