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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:43
Dreg написав:
Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?
Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 22:44
Панове, підкажіть, а БВР передає дані по кредитним карткам своїх клієнтів в УБКІ ?
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