Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:43
Додано: Вів 26 жов, 2021 22:44
Re: Банк Восток
Панове, підкажіть, а БВР передає дані по кредитним карткам своїх клієнтів в УБКІ ?
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:10
Re: Банк Восток
Від подання заявки про ненарахування бонусів за відкриття БВР, яку служба підтримки обіцяла розглянути за 1 робочий день до нарахування пройшло 32 дні.
Тепер залишилося дочекатися пропозицій кешбеку.
А 1% на все є за замовчуванням, чи потрібно чекати категорій?
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:20
Тут писали, що назбиратус - послуга в межах карткового рахунку, а не окремий рахунок.
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:19
да и ваааще, давно есть отд-я ветка
Банк Власний Рахунок
|